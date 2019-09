Waldeigentümer: Aufforsten und aufräumen kostet 2,3 Milliarden

Potsdam

Hans-Georg von der Marwitz ist seit 2019 ehrenamtlicher Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW). Der 58-Jährige lebt als Landwirt in Friedersdorf ( Märkisch-Oderland). Seit 2009 sitzt er für die CDU im Bundestag. Im MAZ-Interview spricht er spricht über das „Waldsterben 2.0“ und seine Erwartungen an den Klimagipfel.

Herr von der Marwitz, wie dramatisch ist die Lage der Wälder?

Hans-Georg von der Marwitz: Es kommen wirklich große Sorgen auf. Nach dem Sturm Friederike im Januar 2018 hatten wir gleich zwei verheerende Sommer 2018 und 2019. Nach vorläufigen Schätzungen sind 110.000 Hektar Wald vertrocknet und etwa 70 Millionen Festmeter Schadholz angefallen. Das ist mehr als der normale jährliche Holzeinschlag. Betroffen sind nicht nur ältere Bestände, auch hunderttausende Jungpflanzen haben die Trockenheit nicht überstanden. Hinzu kommen Schäden durch Brände allein in Brandenburg in den beiden Jahren auf 2700 Hektar. Viele sprechen bereits von einem Waldsterben 2.0. Die Lage ist wirklich dramatisch.

Was erwarten Sie vom Klimagipfel des Kabinetts, dass am Freitag Maßnahmen zum Klimaschutz beschließen will? Ein paar Tage später findet der Waldgipfel bei der Landwirtschaftsministerin statt. Alles nur Aktionismus?

Es darf nicht bei Ankündigungen bleiben. Das wäre für den Wald, für unser Klima, für uns alle fatal. Vom Klimagipfel erwarte ich, dass bei einer Einführung einer CO2-Bepreisung der Wald auf jeden Fall berücksichtigt wird.

Was heißt das?

Das heißt vor allem, dass die Leistungen unserer Wälder für das Ökosystem angemessen berücksichtigt werden müssen. Durch den Zuwachs an Holz auf einem Hektar Wald werden pro Jahr rund fünf Tonnen CO2 gebunden. Wenn Sie für eine Tonne dieses Treibhausgases nur 25 Euro ansetzen würden, müssten je Hektar Wald 125 Euro bereitgestellt werden. Ich halte das für angemessen angesichts der enormen Leistungen, die die grüne Lunge unseres Landes erbringt. Im Bereich Forst sowie durch den Einsatz von Holz in der Wirtschaft werden pro Jahr mehr als 127 Millionen Tonnen CO2 gebunden. Das sind 14 Prozent des jährlichen CO2 -Ausstoßes unserer Volkswirtschaft.

Warum sollte der Staat so viel Geld an Waldbesitzer zahlen? Wald wächst doch sowieso.

Da stimmt so leider nicht. Sehen Sie, allein für die dringend notwendige Räumung der Wälder vom Schadholz und für die Wiederaufforstung brauchen wir fürs Erste rund 2,3 Milliarden Euro. Und das ist noch sehr vorsichtig gerechnet. Wir plädieren daher einerseits für Soforthilfen und andererseits, da Wald über Generationen wächst, für eine Institutionalisierung der Unterstützung in Form eines Kapitels „Wald“ im Bundeshaushalt. Wir fordern keine Subventionen, sondern Hilfe zur Selbsthilfe, ob bei der Räumung oder Wiederaufforstung. Da es sich um eine schwerwiegende Krise im Wald handelt, fordern wir einen Pakt für den Wald, der über Verbände- und Parteigrenzen hinweg die Kräfte bündeln soll. Die rund zwei Millionen privaten Waldbesitzer, viele von ihnen haben nur kleine Flächen, dürfen mit dem dramatischen Problem nicht alleine gelassen werden.

Man könnte das Schadholz doch aber in den Wäldern belassen und der Natur ihren Lauf lassen. Stichwort Naturwald.

Das ist eine schöne Illusion. Die Fakten besagen leider etwas anderes. So speichert bewirtschafteter Jungwald mehr CO2 als ältere Bestände. Im Wald belassenes Schadholz dagegen setzt Treibhausgase frei und ist darüber hinaus eine Brutstätte für Schädlinge, etwa für den Borkenkäfer, der vielen Nadelbäumen enorm zu schaffen macht und ihnen nach der Dürre den Rest gibt.

Doch selbst, wenn es mehr Geld des Staates für die Wälder geben sollte, fehlen ausreichend Leute, die das Schadholz räumen und neue Bäume pflanzen. Woher sollen die kommen? Bei den staatlichen Forstämtern wurde Personal eingespart.

Sie sprechen ein ganz wichtiges Problem an. Wir plädieren erstens dafür, dass die Forstbetriebsgemeinschaften auf die vielen kleinen Privatwaldbesitzer zugehen und mit ihnen Maßnahmen für Räumung und Wiederaufforstung besprechen sowie auch Förderanträge bündeln. Zweitens brauchen wir in den Forstbehörden wieder mehr Fachpersonal, das vor Ort helfen kann. Und drittens halte ich es für überlegenswert, ob nicht auch im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes engagierte Leute mithelfen können, den Wald zu retten. Das Bäumepflanzen ist schnell gelernt. Und jeder und jede, der oder die das tut, hat die Gewissheit, etwas für unser Klima und für nachfolgende Generationen zu tun.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will 30 Millionen Bäume pflanzen lassen. Eine gute Idee?

Ich freue mich über jede Idee, jede Maßnahme, die dem Wald hilft. Wichtig ist, dass das Geld dann auch auf der Fläche ankommt. Wir als Verband treten dafür ein, bundesweit jährlich 11 000 Hektar nicht landwirtschaftlich genutzte Flächen neu aufzuforsten. Das ist auch deshalb so enorm wichtig, weil in Deutschland täglich allein 100 Hektar Land durch Baumaßnahmen versiegelt werden. Mehr Wald bedeutet dagegen mehr Klimaschutz, mehr Sauerstoff, mehr Artenvielfalt, mehr Raum für Erholung und nicht zuletzt mehr nachwachsende Rohstoffe für die Wirtschaft.

Von Reinhard Zweigler