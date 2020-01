Waldpapst rügt Brandenburg wegen Rodung für Tesla: „Das ist 19. Jahrhundert“

Potsdam

Er ist Deutschlands bekanntester Waldexperte: Peter Wohlleben, Autor des Bestsellers „Das geheime Leben der Bäume“. Am Montagabend präsentierte er in Potsdam die Verfilmung des erfolgreichen Sachbuchs. Am Rande der Veranstaltung im Kino „ Thalia“ äußerte sich Wohlleben auch zur umstrittenen Rodung eines Kiefernwaldes in Grünheide ( Oder-Spree). Dort soll eine sogenannte Giga-Fabrik des amerikanischen E-Autoherstellers Tesla entstehen.

„Schade ist es um jeden Wald“, so Wohlleben gegenüber der MAZ. Er sei absoluter Elektrowagen-Fan. „Aber dafür die klimaschützende Vegetation abzuholzen, ist paradox.“ Brandenburg opfere den Wald, weil das planerisch am leichtesten sei, weil er dem Land gehöre. „Würde es sich um kleinere Parzellen, müsste man sich mit zehn, zwanzig Eigentümern einigen und so was dauert.“

„Macht das doch bitte auf dem Acker“

Wohlleben betonte, der Bau der Tesla-Fabrik sei aus seiner Sicht völlig in Ordnung. „Aber ich sage: Macht das doch bitte auf dem Acker. Wenn wir alles etwas weniger Fleisch essen würden, bräuchten wir auch nicht so viel landwirtschaftliche Nutzfläche. Aber einen bestehenden Wald für eine Fabrik zu roden, das ist 19. Jahrhundert!“

Während Wohlleben die Standortwahl kritisiert, haben die Pläne zur Ansiedlung des US-Elektroautobauers in Brandenburg eine weitere Hürde genommen. Nach mehrfacher Ankündigung unterschrieb der Unternehmensvorstand von Tesla am vergangenen Wochenende den Kaufvertrag mit dem Land Brandenburg. Darin geht es um den Erwerb des Grundstücks für die geplante Gigafabrik in Grünheide ( Oder-Spree). Das teilte am Sonntag die Landesregierung in Potsdam mit.

In Grünheide sollen von Sommer 2021 an jährlich zunächst 150.000 Elektroautos der Typen Model 3 und Y gebaut werden, nach einem Ausbau bis zu 500.000 Fahrzeuge im Jahr. Das Investitionsvolumen soll rund vier Milliarden Euro umfassen.

