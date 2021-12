Mittenwalde

„Sind wir hier im Wald?“, fragt Daniela Brockmann. Um sie herum Bäume so weit das Auge reicht. Die Erde ist von Moos überwuchert. Überall liegen Nadeln, noch hat der Schnee sie nicht bedeckt. Die Antwort auf Brockmanns Frage scheint eindeutig. Doch Brockmann ist anderer Ansicht. Die Baumpflegerin und Naturführerin steht inmitten einer Kiefermonokultur in Töpchin (Dahme-Spreewald). „Das hier hat wenig mit einem natürlichen Urwald zu tun.“

Brandenburger Waldzustandsbericht 2021 veröffentlicht

Die Baumpflegerin macht sich Sorgen um den Wald in Brandenburg – nicht zu Unrecht, wie der diesjährige Waldzustandsbericht des Brandenburger Landwirtschaftsministeriums zeigt, der am Donnerstag veröffentlicht wurde.

22 Prozent der Waldflächen weisen deutliche Schäden auf. Trockenheit, Hitze und Stürme haben dem märkischen Forst zugesetzt. Pilze und Insekten haben da leichtes Spiel. Immerhin hat sich die Wasserbilanz durch die regenreichen Monate Mai und August verbessert, erklärt Rainer Hentschel, Experte für Waldschäden bei der Forst Brandenburg. In den Vorjahren dagegen sei der Boden förmlich ausgetrocknet. Erst in diesem Jahr entspannte sich die Situation, wobei der Boden unter dem Strich immer noch keine zusätzliches Wasser gewann, aber wenigstens nicht noch trockener wurde.

Auch wenn sie für Monokultur und Naturferne steht: Am besten kommt mit dem Stress die märkische Kiefer zurecht. Zwar sind auch 20 Prozent der Kiefern deutlich geschädigt, im Vergleich zu den anderen Bäumen stehe sie aber noch am besten da, erklärt Hentschel. Die Eiche – sie macht nur fünf Prozent des Waldbestands aus – wird vom Hitzestress viel mehr mitgenommen. 42 Prozent der märkischen Eichen zeigen schwere Schäden, nur vier Prozent der Bäume sind wirklich gesund. Auch die Buchen sind arg mitgenommen, dabei gelten sie als wichtige Baumart für den brandenburgischen Waldumbau.

Die Naturführerin liebt es in der Atmosphäre des Waldes zu baden.

Inmitten der Töpchiner Kiefern blickt Daniela Brockmann hinauf zu den Baumkronen. „Die Bäume wurden hier zu eng gepflanzt. Dadurch fehlt jüngeren Bäumen das Licht und sie können nicht nachwachsen.“ Sie setzt sich in Bewegung und stiefelt weiter durch den Wald, der eigentlich keiner ist. Immer wieder bleibt sie stehen, deutet auf kranke Bäume und auf Totholz.

Kiefern: Brandenburgs häufigste Baumart

Kiefermonokulturen sind in Brandenburg weit verbreitet. Auf 70 Prozent der Brandenburger Waldflächen wächst laut Schutzgemeinschaft Deutscher Wald der Nadelbaum. In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Kiefern wie hier.

Für die 49-Jährige kein Grund zur Freude: „Diese Monokulturen sind wie Massentierhaltung, nur mit Bäumen. Alles ist darauf ausgelegt, das Holz möglichst effektiv und kostengünstig zu nutzen.“ Meist seien Sägewerke lediglich auf eine Baumart spezialisiert. Artenvielfalt sei also gar nicht erwünscht. Bäume wie Birken würden gefällt, damit sie den Kiefern keine Nährstoffe klauen. Sträucher und junge Bäume würden nur Fahrzeuge und Maschinen beim Fällen der Kiefern behindern.



Baumpflegeunternehmen in Mittenwalde

Gemeinsam mit ihrem Mann Tobias Brockmann leitet sie ein Baumpflegeunternehmen. Vor der Wende hatte sie eigentlich eine Lehre zur Pelznäherin absolviert. „Damals habe ich mir keine Gedanken über Nachhaltigkeit und Tierwohl gemacht.“ Groß geworden ist sie in der Platte in Marzahn. Im siebten Stock.

Seit 2008 leben die beiden so nah am Wald, dass sie fast mitten im Wald in Mittenwalde leben. Grillen im Garten jedenfalls war für die beiden die letzten Jahre wegen der erhöhten Waldbrandgefahr tabu. Eine Einschränkung, die Daniela Brockmann für die Nähe zum Wald gerne in Kauf nimmt.



Brockmann zieht sich die Mütze tief ins Gesicht. Die Umgebung verändert sich. Unter die Kiefern mischen sich Birken, Pappeln, Rotbuchen und Eichen – vereinzelt zumindest. Es wird unordentlicher und natürlicher. Was auch immer das bedeutet in einer Natur, die von der Industrialisierung geprägt ist. Schon im 19. Jahrhundert wurden aus dem Lehm in Mittenwalde Ziegel hergestellt. Auch dieser Wald ist kein Schlaraffenland für alle Bäume und Tiere.

Trockenheit und Borkenkäfer schaden dem Wald

„Ein großes Problem ist die Trockenheit. Sie schwächt die Bäume und sozusagen ihr Immunsystem. Dadurch werden sie anfälliger für Schädlinge.“ Zu diesen Schädlingen gehören Pilze und der berüchtigte Borkenkäfer. An einem Stamm, der auf dem Boden vor sich hin fault, bleibt sie stehen. Ein geradezu künstlerisches Muster zieht sich über die Rinde. Das Werk des Borkenkäfers.

Geradezu künstlerisch: Das Werk des kleinen Waldgärtners. Er ist eine Form des Borkenkäfers,

Trotzdem liebt Brockmann den Wald. Jeden Tag geht sie dort spazieren – privat und beruflich. Bei der Industrie- und Handelskammer Erfurt ließ sie sich 2020 zur Naturführerin und Anleiterin im Waldbaden zertifizieren. Waldbaden heißt nicht etwa, dass Brockmann gerne in Waldgewässer hüpft. Es ist die wörtliche Übersetzung des japanischen Shinrin-Yoku und steht für das Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes.

Waldbaden: Die Heilkraft des Waldes

Der Wald ist heilsam – davon ist die Naurführerin überzeugt. Studien deuten beispielsweise auf die Reduktion von Stresshormonen sowie eine Steigerung von Immunabwehrzellen durch Waldspaziergänge hin. Das Waldbaden wird daher auch in Deutschland immer beliebter. „Immer sausen uns allen Gedanken durch den Kopf. Im Alltag ist der Kopf immer an. Das ist im Wald anders.“



Endlich ist Brockmann dort angekommen, was sie ohne Bedenken als Wald bezeichnen würde. Abrupt bleibt sie vor einer matschigen Pfütze stehen. „Hier haben sich noch vor kurzem die Wildschweine gesuhlt.“ Sie lächelt. Was die Wildschweine können, kann sie erst recht. Solange es den Wald gibt, wird auch sie weiterhin darin baden.

