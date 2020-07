Wandlitz

Eine Frau ist von der Polizei am Sonntag tot im Wandlitzsee aufgefunden worden. Zeugen hatten zuvor an einer Badestelle eine offensichtlich leblos im Uferbereich des Sees treibende Person entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Polizisten bargen die Frau demnach aus dem Wasser und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Rettungskräfte setzten die Versuche fort. Trotz allen Einsatzes konnte ein Notarzt nur noch den Tod der 79-Jährigen feststellen.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Hinweise auf ein Einwirken Dritter lägen derzeit nicht vor, hieß es.

Von RND/dpa