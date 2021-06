Wann darf man einen Wolf abschießen? 

Potsdam

Der Freispruch für einen 61 Jahre alten Jäger vorm Potsdamer Amtsgericht am Montag dürfte Freunde und Skeptiker der Wölfe in Deutschland elektrisieren – der Niederländer hatte das Raubtier im Fläming erlegt, um seine Hunde zu schützen. Die Frage des Schusswaffeneinsatzes gegen die unter Artenschutz stehenden Raubtiere ist seit Langem umstritten. Für Aufsehen sorgte der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki mit einer rechtlichen Einschätzung aus dem Jahr 2018. Wer einen Wolf erschieße, der gerade wertvolle Zuchtrinder oder einen Hund angreift, könnte straffrei davonkommen, befand der Vizepräsident des Deutschen Bundestags, der auch Rechtsanwalt ist.

Wolfgang Kubicki (FDP) erstellte Gutachten

Das Gutachten hatte er in seiner Funktion als Rechtsanwalt für den Brandenburger Bauernbund erstellt, der schon lange ein hartes Vorgehen gegen Wölfe fordert. Kubicki schränkte ein, die Tötung eines Wolfes sei in jedem Fall eine Straftat, weil die Tiere unter Artenschutz stehen. Die Frage sei lediglich, in welcher Situation der Schütze straffrei ausgehen könnte.

Greife ein Raubtier Nutztiere an und lasse sich nicht durch einen Warnschuss oder anderen Lärm vertreiben, könnte etwa ein Landwirt nach Kubickis Rechtsauffassung zur Waffe greifen, ohne mit fünf Jahren Haft rechnen zu müssen. Dies gelte aber nur bei besonders wertvollen Tieren, teuren Zuchtrindern etwa, die leicht bis zu 100 000 Euro kosten, aber auch bei Tieren, zu denen der Halter ein besonders enges persönliches Verhältnis hat, zum Beispiel Familienhunde – Schafe eher nicht.

Die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V. erstellte im Gegenzug ihrerseits ein Gutachten. Der Artenschutz, den Wölfe gemäß des Washingtoner Abkommens genießen, sei stets höher zu veranschlagen als der jeglicher Weidetiere. Deshalb dürften Wölfe nie geschossen werden, auch wenn sie Herden angriffen.

Brandenburg: erstes Bundesland mit Wolfsverordnung

Brandenburg hat als erstes Bundesland Anfang 2018 in einer Wolfsverordnung die Tötung von Wölfen in eng definierten Ausnahmefällen erlaubt: Wenn sie ein für Menschen gefährliches Verhalten zeigen und sich nicht vergrämen lassen sowie bei wiederholten Angriffen auf Nutztiere, wenn diese trotz geeigneter Schutzzäune gerissen werden.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat sich am Montag für einen gezielten Abschuss einzelner Wölfe in solchen Regionen ausgesprochen, in denen bereits viele Tiere leben. „Der gute Erhaltungszustand beim Wolf ist in einigen Bundesländern, darunter Niedersachsen, erreicht“, sagte Klöckner der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Deswegen setzen wir uns für ein regionales Bestandsmanagement ein.“

2019 hätten Wölfe fast 3.000 Nutztiere getötet oder verletzt. „Wo soll das enden, wenn man es einfach ließe?“, fragte die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende. Sie könne sehr gut nachvollziehen, dass Eltern um ihre Kinder besorgt seien. Es gehe dabei aber keineswegs darum, den Wolf komplett auszurotten.

Hundert Jahre lang nicht mehr sesshaft

Wölfe haben seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland keine eigenen Reviere gehabt beziehungsweise Nachwuchs gezeugt – allenfalls aus Osteuropa wanderten ab und zu einzelne Exemplare in. Die erste territoriale Wiederansiedlung von Wölfen in Brandenburg datiert nach Angaben des Landesamts für Umwelt auf das Jahr 2007. Zuvor hatten sich die Raubtiere im Jahr 2000 nachweisbar in Sachsen niedergelassen.

Brandenburg gilt als eines der wildreichsten Bundesländer und beherbergt mittlerweile die größte Zahl von Wölfen im Vergleich der Bundesländer. Die ersten märkischen Wolfswelpen kamen im Jahr 2009 zur Welt.

In den zehn Jahren von 2009/10 bis 2019/20 ist die Zahl der in Brandenburg beheimateten Wolfsrudel von einem auf 47 in die Höhe geschnellt. 153 Welpen kamen nachweislich im abgelaufenen Jagdjahr in Brandenburg zur Welt. Südlich einer Linie von Brandenburg/Havel nach Frankfurt (Oder) sind Wölfe in den meisten Landschaften vertreten, im Norden gibt es noch einige wolfsfreie Territorien – etwa in der Uckermark, in der Prignitz und im Havelland. Doch die Tendenz ist laut Landesumweltamt klar: „Wie zu erwarten war, schließen sich die Lücken in Süd-Brandenburg und die Ausbreitung in Nord-Brandenburg schreitet voran“, heißt es in der Betrachtung zum Wolfsjahr 2019/20.

