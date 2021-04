Potsdam

In weiten Teilen Brandenburgs gelten zur Zeit verschärfte Corona-Regeln. Das liegt an der „Notbremsen“-Regelung, die in den Hochinzidenzregionen greift. Diese besagt, dass in Landkreisen und kreisfreien Städten, die drei Tage hintereinander eine 7-Tages-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner aufweisen, viele Lockerungen, die Anfang März beschlossen wurden, zurückgenommen werden. Das heißt, dass dort etwa der Einzelhandel wieder schließen bzw. auf „Click&Collect“ umschalten muss, und auch, dass verschärfte Kontaktbeschränkungen gelten.

Doch nach den Osterfeiertagen sinken vielerorts die Inzidenzwerte wieder. Laut Eindämmungsverordnung ist das die Hauptvoraussetzung für die Aufhebung der „Notbremsen“-Beschränkungen. Doch wie genau funktioniert das?

„Notbremse“ gilt immer mindestens 14 Tage

Setzt aufgrund von dreitägiger Inzidenz von über 100 in einem Kreis die „Notbremsen“-Regelung ein, so gilt diese laut Eindämmungsverordnung in jeden Fall für mindestens 14 Tage. Ob diese Regeln wieder gelockert werden können, entscheidet sich ab dem zehnten Tag der verhängten Anordnung. Wenn am zehnten, elften und zwölften Tag nach dem verhängten „Notbremsen“-Lockdown die Inzidenz in der jeweiligen Region durchgängig unter 100 lag, wird nach Ablauf der 14 Tage wieder gelockert.

Wenn am zehnten, elften oder zwölften Tag jedoch die Inzidenz wieder über 100 steigt, werden die „Notbremsen“-Regeln eine weitere Woche (7 Tage) verlängert. Wenn am dritten, am vierten oder und am fünften Tag der Verlängerung die Inzidenz durchgehend unter 100 liegt, wird der „Notbremsen“-Lockdown mit dem Ende des siebten Tages aufgehoben. Wenn nicht, verlängern sich die „Notbremsen“-Maßnahmen um eine weitere Woche mit denselben Regeln.

Ein Beispiel

Ein Beispiel: Da in einem Landkreis die 7-Tages-Inzidenz am 29.,30. und 31. März durchgängig über 100 lag, treten dort ab dem 1. April die verschärften „Notbremsen“-Regeln inkraft.

Die gelten in jedem Fall bis einschließlich 14. April. Der früheste Zeitpunkt der Lockerung ist also der 15. April.

Wichtig sind jetzt die Inzidenz-Werte am 10., 11. und 12. April. Wenn an diesen drei Tagen durchgängig die Inzidenz in dem Landkreis unter 100 liegt, werden die „Notbremsen“-Regelungen ab dem 15. April wieder gelockert.

Sollte aber auch nur an einem dieser drei Tage die Inzidenz in dem Kreis über 100 liegen, werden automatisch die verschärften Regeln verlängert – und zwar bis einschließlich dem 21. April.

Auf drei Tage kommt es an

Jetzt kommt es auf den dritten, vierten und fünften Tag der Verlängerung an. Das sind in diesem Beispiel der 17., 18. und 19. Wenn an diesen drei Tagen durchgängig die Inzidenz in dem Landkreis unter 100 liegt, werden die „Notbremsen“-Regelungen ab dem 22. April wieder gelockert. Wenn nicht, gelten die Verschärfungen wieder eine Woche länger, also bis einschließlich dem 28. April - und so weiter.

Sind in einer Region aufgrund niedriger Inzidenzwerte die „Notbremsen“-Regelungen wieder gelockert worden, werden diese jedoch dann wieder inkrafttreten, wenn wieder drei Tage hintereinander der Inzidenzwert über 100 liegt.

Dieser Artikel wurde anhand der am 8. April 2021 gültigen Eindämmungsverordnung geschrieben. Diese gilt bis mindestens einschließlich dem 18. April.

Von MAZonline