Potsdam

Um 18 Uhr läuten in der Turmhaube der alten Kleinmachnower Dorfkirche die Glocken. Über den Machnower See, zur Hakeburg, durch die Straßen des alten Ortskern schallt es fünf Minuten lang. Kleinmachnow ist Berliner Stadtrand, aber wenn die Klöppel schwingen, könnte es dörflicher nicht sein in dem Vorort. Seit mehr als 400 Jahren prägt dieser Sound den Ort.

Der heilige Bimbam ist keineswegs mit Zeitschaltuhr programmiert: Unten im dicken Backsteinturm aus dem 16. Jahrhundert ziehen der Konfirmand Noah Retzlaff (14) und der ehrenamtliche Jugendbetreuer Luca Breier (16) an dicken Tauen, die aus der Holzdecke des Türmer-Stübchens baumeln. Noah hält die kleinere der beiden Glocken am Schwingen. „Es ist nicht schwer, der Rhythmus ergibt sich von selbst – immer wild durcheinander“, sagt der Gymnasiast. Den Dienst an den Seilen haben sich die Konfirmanden so aufgeteilt, dass sie an jedem Abend in der Passionszeit die Abendstunde einläuten.

Konfirmanden läuten täglich die Glocken

Ein romantisches Ehrenamt – aber was sollen die jungen Leute auch sonst tun? Die Pandemie hat ihnen die Konfirmationszeit ordentlich verhagelt. Treffen gab es wenige, die Konfirmanden-Freizeit fiel aus, in Video-Meetings hockt jeder einzeln vorm Rechner. Noah weiß noch nicht einmal, ob seine Konfirmation am Pfingstsonntag stattfinden kann – seine Patentante hat sicherheitshalber ihr Geschenk schon bei der Familie abgegeben. „Seit Anfang Dezember habe ich mich mit ein, zwei Leuten getroffen“, erzählt Noah.

Andacht mit Corona-Abstand in der Kleinmachnower Dorfkirche. Quelle: Julius Frick

Man könnte den Glockenklang als Lebenszeichen verstehen: Es gibt sie noch, die Kirchen. Kaum eine gesellschaftliche Organisation lebt derart von der Gemeinschaft wie sie. Deswegen hat die Pandemie sie im Kern getroffen.

Eine Periode wie die Zeit von Ostern 2020 bis Ostern 2021 hat es aus Kirchensicht seit Generationen nicht gegeben. Gewiss: Die SED-Führung hat Gotteshäuser sprengen lassen, aber dass flächendeckend im Land Kirchen an den hohen Festtagen Ostern und Weihnachten geschlossen blieben – das hat selbst Walter Ulbricht nicht geschafft. Jetzt droht die dritte Welle den Gemeinden ihren höchsten Festtag zu vermasseln.

Sonderrechte per Verfassung

Gleichzeitig haben viele Bürger erst durch Corona mitbekommen, welche Sonderrechte die Kirchen immer noch genießen. Ähnlich politischen Kundgebungen stehen Gottesdienste unter besonderem Schutz des Grundgesetzes. Als Theater, Kinos und Kneipen schließen mussten, blieben viele Kirchen – wenn auch unter strengen Auflagen – noch offen.

Luca Breier (l.) und Noah Retzlaff vor der Kleinmachnower Dorfkirche. Quelle: Julius Frick

Religionsferne Menschen reagieren oft mit Unverständnis darauf. Kleinmachnows Gemeindekirchenrats-Vorsitzende Cornelia Behm, früher Bundestagsabgeordnete für die Grünen, hält dem entgegen: „Für manche Menschen ist die Religion, das gesprochene Wort von Angesicht zu Angesicht so wichtig wie Lebensmittel. Wir wollen darauf nicht verzichten.“ Gleichzeitig sagt Behm: „Mir ist kein Fall bekannt, in dem sich innerhalb der Landeskirche jemand beim Gottesdienst angesteckt hat – und wir überlegen uns sehr gründlich, ob wir Gottesdienste verantworten können.“

Tatsächlich hat die Landeskirche den Gemeinden per Brief ziemlich freie Hand gelassen. Viele Gemeinden – neben der Kleinmachnower etwa auch die in der Potsdamer Friedenskirche – haben sich selbst ein Limit gesetzt: Ab Inzidenz 200 werden alle Präsenzgottesdienste eingestellt.

Andrang bei den Konfirmationsterminen

Ein Kleinmachnower Arzt, selbst Kirchenmitglied, berät die Gemeinde in Hygienefragen. Das neue Gemeindehaus, einen Steinwurf von der alten Dorfkirche entfernt, ist geräumig und hat eine starke Lüftung, nur Vorangemeldete haben Zutritt. Anderswo im Land an den Rand gedrängt, ist die evangelische Kirche in der Speckgürtelgemeinde eine Macht: Ein Viertel der Bewohner – 5000 etwa – gehören ihr an. Ließen andere Brandenburger Gemeinden die Konfirmationen 2020 ganz ausfallen, zogen die Kleinmachnower eisern durch, verteilten die 100 Konfirmanden auf zwei Gruppen, wovon eine im Frühjahr, die andere im Herbst feierte.

Das Konfirmationsfest markiert bei den Protestanten die Aufnahme Jugendlicher als vollwertige Mitglieder in die Gemeinden. 100 Konfirmanden – das ist ein absoluter Traumwert, andernorts im Land bekommen Gemeinden kaum eine Handvoll zusammen. Religiös sozialisierte Zuzügler aus dem Westen haben erheblichen Anteil an der Blüte der Gemeinde im einst atheistischen Osten.

Beim Abendmahl bekommt jeder einen Extra-Becher

Das Abendmahl, bei dem sonst der Kelch kreist (wovor es Hypochonder seit jeher graust), lief 2020 kontaktfrei ab. Jeder Teilnehmer bekam ein eigenes Becherchen Saft, die Oblaten lagen einzeln dargeboten auf Tellern. Als abschreckendes Beispiel dienten jene Freikirchen im Rhein-Main-Gebiet, deren Gottestdienste in der ersten Infektionswelle zu Superspreader-Events wurden.

Zehn Taufen sind in Kleinmachnow für die Feiertage geplant, alle am Ostersonnabend. Wegen der nächtlichen Ausgangssperre ab 22 Uhr werde man sie wohl ein Stündchen nach vorn verlegen, sagt die Gemeindekirchenrats-Vorsitzende Behm. Eine Absage wolle man wenn möglich vermeiden. „Ostern ist das höchste Fest der Christenheit“, sagt Behm.

Die Sterbeglocke läutet jeden Freitag

Während also trotz Pandemie junge Christen zu den Gemeinden stoßen, sind die Kirchen gleichzeitig Orte der Trauer um die Opfer der Pandemie. Jeden Freitag um 9.30h läutet die Erlöserkirche im Potsdamer Westen die Sterbeglocke für die Corona-Toten. Im benachbarten Hasenheyer-Stift, einer Alten-Einrichtung, infizierten sich fast alle Bewohner. Rund 20 alte Menschen seien an oder mit Corona gestorben, berichtet Hans-Martin Meckel, Vorsitzender des Kirchenrates der Erlöserkirchengemeinde (2700 Mitglieder). Die Gemeinde will zum Andenken an die Epidemie-Toten ein Bäumchen pflanzen.

Erlöserkirche in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Trost spenden ist gar nicht so einfach in Zeiten der behördlich angeordneten Vereinzelung. Zwar finden noch Gottesdienste statt im hohen, weiten Schiff der Erlöserkiche, doch sind sie stark verkürzt. „Die Heizung ist nicht an – wegen der Aerosolumwälzung. Es ist ziemlich frisch“, sagt der Gemeindekirchenrats-Vorsitzende. Von den regulär 900 Plätzen sind mit Sicherheitsabstand 70 bis 100 übrig. Abendmahl ist seit einem Jahr nicht mehr gefeiert worden am Altar. Wer unbedingt möchte, kann aber symbolisch Christi Leib und Blut zu Hause empfangen – der Pfarrer kommt dann mit Kelch und Oblaten vorbei.

Die Landeskirche lässt den Gemeinden freie Hand

Der Kirchenälteste Meckel versucht sich in Optimismus. Die Konfirmationen, die 2020 ausgefallen sind, sollen nach Ostern nachgeholt werden. Sofern nicht die Eindämmungsverordnung dazwischen kommt. Dass die Landeskirche ihren Gemeinden ziemlich freie Hand dabei lässt, wie strikt sie vorgehen, lobt Meckel: „Landeskirche und Bischof vertrauen uns, dass wir verantwortungsvoll entscheiden.“

Vorsicht lässt auch die größte Gemeinde (4500 Mitglieder) der Landeshauptstadt, die im Stadtteil Babelsberg liegt, walten. Zu Weihnachten sagten die Verantwortlichen die Gottesdienste in der stimmungsvollen Friedrichskirche ab. „Das war schmerzhaft“, erinnert sich die Kirchenälteste Aldriane Franke-Thiemann.

Weil 2020 auch alle Konfirmationen ausfielen, stehen nun zwei Jahrgänge im Wartestand – 120 Jugendliche. Wegen des Andrangs will die Gemeindeleitung die Hälfte der Gruppe Ende April, die andere im September in einer Reihe von stark geschrumpften Klein-Gottesdiensten konfirmieren. So Gott will.

„Ein, zwei Taufen“ hat die Gemeinde im Corona-Jahr gefeiert, sagt die Franke-Thiemann. Der Kinderchor mit 120 Mitgliedern, der Gospelchor, die Bläser, sie alle proben nicht mehr. „Es geht viel Gemeinschaft verloren, so die Kirchenälteste. Man zähle mehr Austritte als in normalen Jahren. Man beobachte diese Entwicklung „mit Sorge“. Mit Video-Gottesdiensten, Vorgartenmusik und einem Quiz für Senioren hält die Gemeinde dagegen. Freiwillige stellen älteren Gemeindemitgliedern Osterkörbchen vor die Tür.

Immerhin wird Ostern wieder die Glocke zum Gottesdienst läuten. Das habe ihr in der Zeit des strikten Lockdowns besonders gefehlt, sagt Franke-Thiemann: „Die Glocken dürfen nicht schweigen!“

Von Ulrich Wangemann