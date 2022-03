Am Flughafen BER müssen Reisende aufgrund eines erneuten Warnstreiks zahlreiche Flugausfälle hinnehmen: Rund die Hälfte aller An- und Abflüge wurde gestrichen. Arbeitgeber und Verbände äußerten Kritik.

Andauernder Tarifstreit Warnstreik am Flughafen BER: Hälfte aller Flüge gestrichen