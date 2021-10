Berlin/Schönefeld

Nach den Problemen mit langen Warteschlangen am Flughafen Berlin Brandenburg am Samstagmorgen ist die Situation am Sonntag entspannter. „Wir haben heute früh nicht mehr diese langen Schlangen vor den Check-ins“, sagte ein Flughafensprecher am Morgen. Es seien dennoch viele Reisende unterwegs.

Der Sprecher rechnet für den Sonntag mit rund 60.000 Fluggästen und mehr als 400 Flügen. „Die Flüge verlaufen momentan störungsfrei und ohne Verspätungen“.

Endlose Schlangen am Samstagmorgen

Für die Abfertigungsgeschwindigkeit an den Check-ins seien die Fluggesellschaften verantwortlich, betonte der Sprecher. Am Samstagmorgen hatten Reisende zunächst über die sozialen Medien von endlosen Warteschlangen quer durch die Check-in-Hallen berichtet. Ab 9.30 Uhr habe sich die Situation wieder normalisiert, hatte der Sprecher am Samstag mitgeteilt.

Wieder mehr Urlaubsreisende am BER

Die Hauptreisetage am Wochenende seien der Freitag und der Sonntag, erklärte der Sprecher. Es mache sich zum Beginn der Herbstferien bemerkbar, dass verstärkt viele geimpfte Menschen nun wieder in den Urlaub fliegen möchten.

Von RND/dpa