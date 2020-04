In „Warten auf’n Bus“ wird eine Endhaltestelle zur Brandenburg-Bühne

Potsdam

„Die Weiber hatten damals viel dickere Eier“ – In diesem Punkt sind sich die beiden Endvierziger an der Bushaltestelle einig. Ralle und Hannes sind nach dem Ende der DDR nicht in den Westen gegangen, sondern in Brandenburg geblieben. Wenn sie ihr Dasein als Wendeverlierer reflektieren, überbieten sie sich gegenseitig mit rustikalem und herzhaftem Mutterwitz.

Mit viel Liebe hat der RBB die achtteilige Serie „Warten auf’n Bus“ produziert, die ab sofort in der ARD-Mediathek abrufbar ist. Eigentlich möchte man den beiden vorlauten Männern mit ihrem Hund Maik nicht begegnen, wenn man mit dem Bus lange übers Land gefahren ist, um schließlich an der Endhaltestelle auszusteigen.

Stets ein Bier in der Hand lassen sie sich in ihrem Unterstand auch vom schlechten Wetter nicht verdrießen. Sie haben den Humor nicht verloren, obwohl ihre Lage ernst ist. Der Alkohol hat ihr Hirn noch nicht vernebelt oder zerfressen, ihr Herz sitzt ohnehin am rechten Fleck. Um einen provokanten Spruch sind sie nie verlegen.

Sie wollen nicht weg

Den insgesamt vier Stunden Dialog im Brandenburg-Slang zu lauschen, fordert dem Zuschauer das ab, was die beiden Langzeitarbeitslosen im Übermaß haben: Zeit und Geduld. Da kommt man auch mal auf abwegige Gedanken. Denn Ralle und Hannes warten nicht auf den Bus, weil sie weg wollen. Dafür fehlt ihnen das Geld und auch eine Idee.

Hartz-4-Empfänger mit Köpfchen

Wie das Freundespaar mal derb, dann wieder arabesk aufeinander einredet, wie es mit- und gegeneinander agiert, erinnert an die berühmten Landstreicher Estragon und Wladimier aus dem Samuel-Becket-Stück „ Warten auf Godot“. Die Vorlage des in Cottbus geborenen Autos Oliver Bukowski würde sich genau so gut für die Theaterbühne eignen.

Umso höher muss man es dem RBB anrechnen, dass er das Kammerformat als Fernsehspiel in Szene gesetzt hat. Es lebt ganz von der bodenständigen Kraft und Spielfreude der beiden Schauspieler Ronald Zehrfeld und Felix Kramer, die das Milieu nicht nur verkörpern, sondern den beiden tief verunsicherten Hartz-4-Empfängern auch Würde und Stolz verleihen. Denn dumm und bildungsfeindlich sind die beiden Handwerker-Typen beileibe nicht. Neben vielen absurden Gags werfen sie auch mal ein Aristoteles-Zitat ein. Und sie sind auch zeitgeschichtlich auf dem Laufenden.

Driften nicht in Extremismus ab

Bei allem Realismus geht es dem RBB und Regisseur Dirk Kummer auch darum, den angekratzten Ruf Brandenburgs in ein besseres Licht zu rücken. Denn Ralle und Hannes driften keineswegs in politischen Extremismus ab. Insofern sind sie auch Projektionen und Wunschfiguren.

Dass heutzutage an den Gendergrenzen gerüttelt wird, das nehmen die Männer nachdenklich und leicht belustigt hin. Und Hakenkreuz-Schmierereien und Sprüche wie „Sicherheit braucht Grenzen“, die eines Tages das Buswartehäuschen zieren, wischen sie weg und führen dafür auch gute Argumente an.

Ralle und Hannes stehen für Mäßigung und Passivität und werden deshalb auch von brutalen Nazis und von furchteinflößenden Linken körperlich bedroht. Nazis und Linke haben im Film recht klischeehafte Auftritte.

Über Umwege nach Hause Regisseur Dirk Kummer wurde 1966 in Hennigsdorf geboren. Schon mit 13 Jahren spielte er in einem Film des DDR-Fernsehens mit. Nach Abitur und dreijährigem Dienst bei den Grenztruppen der DDR studierte er als Gast an der Filmhochschule Babelsberg. 1992 ging er in die Schweiz, später nach Bayern und Baden-Württemberg. Heute lebt er wieder in Brandenburg. Die acht Folgen sind ab sofort in der ARD-Mediathek abrufbar. Die Ausstrahlung im RBB-Fernsehen beginnt am 22. April um 22 Uhr.

Intensive Brandenburg-Impressionen verleihen den Dialogen atmosphärischen Halt. Da ist immer wieder der spartanische Haltestellen-Unterstand mit Sitzbank an einer Buswendeschleife. Stomverteilerkästen, Peitschenlampen und einige Häuser nebenan verweisen auf das Dorf. Am weiten Brandenburger Himmel ziehen Wildgänse. Da sind hohe Bäume mit dicken Mistelkugeln, Windräder, weite Felder, Vogelgezwitscher, Wind und Wetter.

Auch die MAZ kommt vor

Über den Lebensweg der beiden Männer erfährt der Zuschauer immer mehr. Ralle hat früher im Tagebau gearbeitet. Seine Hobbys waren Latino-Tänze und Boxen. Den Hund hat er aus einem Tierheim adoptiert. Hannes hat zwei gescheiterte Ehen hinter sich und ist Frühinvalide. In der Zeitung – und das ist erkennbar der „Land und Leute“-Teil der „Märkischen Allgemeinen“ – zitieren sie Sätze wie diesen: „Wenn der richtige Ossi den Ausländer schlägt, meint er eigentlich den Wessi.“

Doch so ganz ziellos verbringen sie die Stunden in der Endhaltestelle dann doch nicht. Wie sich schon in der ersten Folg zeigt, sind beide Männer in die Busfahrerin Kathrin ( Jördis Triebel) verliebt, die in den letzten Minuten einer jeder Folge auch erwartungsgemäß einfährt. Und einmal rettet die burschikose Blondine den beiden auch den Arsch.Hier geht es zu allen Folgen in der ARD-Mediathek.

Von Karim Saab