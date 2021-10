Potsdam

Der Haustechniker Christian Junge aus Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) musste mit seinen Preisen schon anziehen. „Wird ja alles teurer“, sagt er. „Stundenlöhne, Anfahrtskosten.“ Das gebe er auch an die Kunden weiter. Die müssen schon mal drei bis vier Wochen – Notfälle ausgenommen – auf seine Dienste warten. Den meisten sei das klar. „Hauptsache ich komme“, sagt Junge. Und besser werde das mit dem Warten sicher nicht. „Es gibt ja keine Fachkräfte.“

Der Ludwigsfelder Handwerker spiegelt die allgemeine Lage der Branche. Verbraucher in Brandenburg müssen sich bei Dienstleistungen des Handwerks auf noch längere Wartezeiten und auch auf höhere Preise einstellen, räumte der Präsident der Handwerkskammer, Robert Wüst, diesen Dienstag bei der Vorstellung des Konjunkturberichts für den Herbst 2021 ein. Schon jetzt lägen die Wartezeiten über die Gewerke hinweg bei durchschnittlich 10,6 Wochen, sagte Wüst. Im Vorjahr waren es noch 10,2 Wochen.

Handwerker erwarten höhere Einkaufspreise

Auch bei der Preisentwicklung könne keine Entwarnung gegeben werden. 76 Prozent der befragten Betriebe hatten von gestiegenen Einkaufspreisen in ihrem Gewerbe berichtet, 82 Prozent erwarten, dass die Preise auch im laufenden Quartal steigen werden. Nicht nur die enormen Energiepreise spielen eine Rolle, auch das Material ist teurer geworden. Dass die gestiegen Preise nicht überall sofort an die Kunden weitergegeben worden seien, begründete Wüst mit bestehenden Verträgen.

Allerdings haben knapp 70 Prozent der Handwerker, die für den Ausbau zuständig sind, zum Beispiel Elektrotechniker, Klempner und Heizungsbauer, schon in diesem Jahr höhere Preise verlangt. Auch die Hälfte der Kfz-Mechaniker zog mit ihren Preisen an. Zurückhaltend waren bisher Bäcker und Metzger, nicht zuletzt weil sie in starker Konkurrenz zu Billiganbietern in den Discountläden stehen. 62 Prozent aller Handwerker aber erwarten, dass sie schon in diesem Quartal höhere Preise verlangen müssen.

Aus Sicht der Handwerker selbst sieht ihre wirtschaftliche Entwicklung trotz der Pandemie erstaunlich gut aus. Knapp 91 Prozent der befragten Handwerker in Brandenburg schätzten ihre Geschäftslage als gut oder mindestens als befriedigend ein. Wüst führte die optimistische Grundhaltung nicht zuletzt auf die Impffortschritte zurück. „Treiber der gegenwärtigen Konjunktur im Handwerk sind das Bau- und das Ausbaugewerbe“, sagt Wüst.

Der Bau ist fast vollständig ausgelastet

Das Baugewerbe in Brandenburg ist zu 96 Prozent ausgelastet, der Ausbau zu 95 Prozent. Während der Pandemie hätten sich die Verbraucher besonders ihrem häuslichen Umfeld und ihren Immobilien zugewandt, so Wüst. Künftig könne der Bedarf im Bau und Ausbaugewerbe sogar steigen, zum Beispiel dadurch, dass auf neuen Immobilien Solaranlagen angebracht werden sollen.

Am meisten gelitten unter der Pandemie haben dagegen personenbezogene Dienstleister wie Friseure und Kosmetiker. 15 Prozent der Betriebe sagen, ihre Geschäftslage sei deutlich schlechter geworden, bei 40 Prozent sank nach eigenen Angaben die Nachfrage. „Relativ häufig werden vereinbarte Termine bei Friseuren nicht wahrgenommen“, sagt Wüst. Hygieneregeln wie das Maskentragen schreckten viele vom Besuch des Friseursalons ab. Es gebe nicht mehr das Wohlgefühl, um dessentwillen Friseursalons auch besucht würden.

Als vorübergehendes Phänomen sieht Wüst dagegen die derzeit alle Branchen beschäftigenden Lieferengpässe. „Der Chipmangel führt zum Beispiel dazu, dass viele Kfz-Betriebe die Autos nicht ausliefern können“, so Wüst. Auch bei den Heizungsbauern wirke sich der Chipmangel zum Beispiel durch nicht gelieferte Thermostate aus. „Im Stahl aber gibt es schon jetzt eine neue Entwicklung“, sagt Wüst. Lediglich bei Spezialstähle wie sie etwa beim Fensterbau gebraucht würden, gebe es noch Mangel. Auch bestimmte Hölzer, die von Zimmerleuten und Dachdeckern gebraucht würden, seien noch schwer zu bekommen. Insgesamt zeichne sich aber eine Entspannung ab.

Der Mangel an Fachkräften bleibt

Diese gebe es keineswegs bei den Fachkräften. „Es gibt einen hohen Fachkräftebedarf“, sagt Wüst. Zahlen konnte er nicht nennen. Solange die Politik die Wertigkeit der beruflichen Bildung nicht ändere, werde sich auch an dem grundsätzlichen Problem und damit an langen Wartezeiten für die Kunden nichts ändern, obwohl sogar 13 Prozent der Betriebe neue Leute einstellen wollen.

Entsprechend bildet die Handwerkskammer auch weiter junge Leute aus. „Letzter Jahr wollten wir alle jungen Leute trotz Pandemie zur Prüfung bringen“, erklärt Hauptgeschäftsführer Ralph Bührig. „Das haben wir auch geschafft.“ Derzeit seien rund 3000 junge Leute in beruflicher Ausbildung und damit sogar mehr als vor der Pandemie im Jahr 2019. „Das hat uns überrascht.“

Inzwischen müsse das Handwerk in seiner Ausbildung auch auf den industriellen Wandel reagieren. So wird aus dem traditionellen Schornsteinfeger im Zuge der Energiewende mit dem absehbaren Ende der fossilen Brennstoffe immer mehr ein „Energieberater“. Im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz würden immer mehr Weiterbildungskurse für Elektromobilität, Infrastruktur und Photovoltaik angeboten.

Von den künftigen Koalitionären für den Bund erwartet Präsident Wüst, dass das Handwerk besonders beim Bau und der Sanierung in die Energiewende einbezogen wird. Auch könne wegen der Dauer der Genehmigungsverfahren weniger gebaut werden als die Nachfrage eigentlich zulasse. Die Politik müsse die Planungs- und Genehmigungsprozesse deutlich beschleunigen.

Von Rüdiger Braun