Potsdam

„Die Denkmalpflege ist die Mutter der Nachhaltigkeit“, sagte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) bei der Vorstellung der Jahresbilanz der Denkmalpflege. Erhalten, renovieren und sanieren, das spare Ressourcen und schone das Klima. Der Ministerin sprang Landeskonservator Thomas Drachenberg bei, der gar meinte, in der Klimakrise könnten die nachhaltigen Methoden der Denkmalpflege ein Vorbild für das Baugewerbe sein. Erhaltung müsse vor Abriss gehen.

Ein herausragendes Beispiel stellte die Stadtplanerin von Spremberg (Spree-Neiße), Claudia Wolf, vor. Das klassizistisch anmutende ehemalige Logenhaus der Freimaurer in der Karl-Marx-Straße 6 stand nach der Wende jahrelang leer und zerfiel zusehends, bis es der Stadt gelang, 2018 ein Unternehmerpaar für die Renovierung zu gewinnen. Nach Investitionen von drei Millionen Euro ist das 1835 als Schützenhaus errichtete Gebäude geriatrische Tagespflege, Schlaflabor und Sanitätshaus in einem.

Moderne und Tradition in einem Haus

Die hochmoderne Innenausstattung der Tagespflege mit originelle Designerlampen ist dort seit der Eröffnung 2021 ebenso zu finden wie alte originale Heizkörper mit schmiedeeisernen Verzierungen oder das schwarze Treppenhaus aus dem 19. Jahrhundert. Möglich wurde die gelungene Sanierung auch durch 530.000 Euro, die das Infrastrukturministerium aus dem Landes-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ gab.

Die Bauunternehmerin Corinna Reifenstein erwähnt in einem Imagevideo die Freude der Spremberger über das neue städtische Gesundheitszentrum in einer bis vor kurzem noch heruntergekommenen Bauhülle. Bürgermeisterin Christine Herntier (parteilos) spricht von einem „unglaublichen Zugewinn“ für die Stadt. „Es hat auch viel mit gelebter Tradition zu tun.“ Die neue Nutzung sei ein direkter Gewinn für die Bevölkerung.

Ein weiteres Beispiel für die Verbindung von Nachhaltigkeit und Traditionspflege ist die noch nicht abgeschlossene Sanierung des markanten Kornspeichers im Berliner Stadtgut Bobrechtsfelde im südlichen Barnim. Der Förderverein Naturpark Barnim e. V. erinnert mit seiner Sanierung auf dem Gut Hobrechtshof nicht nur an die ehemaligen Rieselfelder der Umgebung, die ein Teil des 1885 vom Berliner Stadtbaurat James Hobrecht ausgebauten radialen Entwässerungssystems war, wie Architekt Stefan Woehrlin erklärt. Inzwischen treten in dem für seine Trockentechnik bekannten Speicher bekannte Musiker und Autoren auf. Ein kleines Museum führt die Besucher in die Zeit des Berliner Radialsystems und die Rolle des Kornspeichers für die damalige Landwirtschaft ein. „Das alles wäre ohne Denkmalhilfe völlig unmöglich gewesen“, sagt der im Verein engagierte Architekt Woehrlin. Der Naturpark Barnim bekam vom Land insgesamt 50.000 Euro. Jetzt sucht der Verein noch weitere Sponsoren und hofft auch auf die Hilfe Berlins.

39 Millionen für Sicherung und Sanierung

Insgesamt haben Kultur- und Infrastrukturministerium im vergangenen Jahr 39 Millionen Euro in die Sicherung, Sanierung und Restaurierung von Denkmalen investiert. Enorm profitiert von der Denkmalpflege hat zum Beispiel mit 940.000 Euro auch die Stadt Fürstenberg/Havel (Oberhavel), wo das ehemalige Brauhaus Himmelpfort saniert wurde. Über 106.000 Euro gab es für die Sanierung der Dorfkirche Prädikow (Märkisch-Oderland) und gut 136.000 für die Sicherung der Dorfkirche Steinitz (Spree-Neiße). 50 Objekte waren mit 2,7 Millionen Euro aus der Denkmalhilfe gefördert worden. Landesweit sind rund 14.000 Objekte in der Denkmalliste des Landes verzeichnet.

Für Kulturministerin Schüle sorgt die Denkmalpflege durch das Engagement zahlreicher Vereine für menschliche Begegnungen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Der Denkmalschutz ist eine der größten Bürgerbewegungen im Land“, sagte Schüle. Als „Lieblingsbeispiel“ nennt Schüle die „Freunde der Feldsteinkirche Stegelitz“ (Uckermark). Auch mit Hilfe des Vereins wird das 2015 geschlossene Gotteshaus aus dem 13. Jahrhundert saniert. Das gemeinschaftliche Engagement habe Alteingesessene und Zugezogene zusammengebracht, lobte Schüle.

Für Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) ist das Geld für Denkmalpflege und Bausicherung auch ein wertvoller Beitrag zur Stadtentwicklung. Die Sanierung und Nachnutzung von Denkmalen und Bausubstanz mit historischer Bedeutung mache die Städte attraktiver. Das Ziel seien Städte, „wo man gerne wohnt, arbeitet und lebt“. Aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ können die Kommunen bis zum Jahr 2025 noch mit insgesamt 26 Millionen Euro Unterstützung rechnen.

Denkmalpflege im Konflikt mit der Energiewende

Einen künftigen Konflikt zwischen Denkmalpflege und Nachhaltigkeit machte allerdings Landeskonservator Thomas Drachenberg auf. Wenn künftig zwei Prozent des Landgebietes für Windkraft genutzt werden solle, werde das die Kulturlandschaft verändern. „Die Qualität der Kulturlandschaften mitzunehmen, ist ganz wichtig.“ Hier müssten Investoren und Denkmalpfleger miteinander sprechen. Ein Beispiel für einen konkreten Konflikt sieht Drachenberg gegenwärtig noch nicht.

Auch bei der Identitätsbildung durch den Denkmalschutz ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Kulturministerin Schüle bemerkte zum Beispiel, dass sie immer noch nicht die Entscheidung des Landeskonservators verstehe, die dem ehemaligen Glockenspiel der Garnisonkirche nachgebildeten Glocken auf der Plantage mit ihren revisionistischen Inschriften seit 2021 als denkmalwürdig einzustufen, während er das bei den Resten des ehemaligen Rechenzentrums in der Breiten Straße nicht getan habe.

Von Rüdiger Braun