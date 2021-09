Potsdam

Bei der Modernisierung der Wirtschaft des Landes ist noch viel Luft nach oben. Brandenburgs Firmen sind bisher höchstens durchschnittlich digitalisiert. Immerhin hat die Coronakrise einen Schub und ein Umdenken bewirkt. Das ist das Ergebnis einer Online-Studie, den der Lehrstuhl Marketing an der Universität Potsdam von Uta Herbst im Auftrag der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) im vergangenen Sommer durchgeführt hat.

Herbst und ihre Mitarbeiter hatten den Geschäftsführungen von etwa 100 Firmen einen Fragebogen geschickt. Diese hatten durchschnittlich 40 bis 50 Mitarbeiter und waren über ganz Brandenburg verteilt. Allerdings ging fast die Hälfte der Anfrage an Firmen in der Landeshauptstadt Potsdam. Herbst hält die Stichprobe trotzdem für ein gutes Abbild der Wirtschaft des Landes.

Die Finanzbuchhaltung läuft digital

„Insgesamt zeigt sich kein unerwartetes Bild“, fasste Herbst am Dienstag bei der Präsentation zusammen. 79 Prozent der befragten Betriebe hatten zum Beispiel eine digitalisierte Finanzbuchhaltung, was inzwischen die Regel ist. Auch die Personalwirtschaft erfolgte bei 61 Prozent der Befragten mit dem Rechner. Aber schon bei der Material- und Warenbeschaffung zeichnen sich Mängel ab. Nur 38 Prozent der Betriebe haben eine mit digitalen Mitteln automatisierte Material- und Warenbeschaffung.

Nicht einmal 30 Prozent der Betriebe haben schon eine rechnergesteuerte Produktionsentwicklung und nur ein Viertel der Betriebe verkauft seine Produkte auch oder vor allem über den Onlinevertrieb. Am schlechtesten sieht es bei der Logistik und bei den Lieferketten aus. Fast 80 Prozent der brandenburgischen Betriebe nutzen hier traditionelle statt moderne digitale Möglichkeiten. Wird überhaupt auf digitale Möglichkeiten zurückgegriffen, benutzen die Firmen meist Standardsoftware wie Microsoft-Office-Anwendungen. Nur 30 Prozent lassen sich ihre Software individuell anpassen. Gut die Hälfte der Betriebe nutzt immerhin übergreifende Gesamtsysteme für ihr Unternehmen wie sie zum Beispiel von SAP angeboten werden.

Seit der Coronakrise haben aber die Geschäftsführungen umgedacht. Viele meinen, dass sie ihr Geschäftsmodell – und sei es nur durch mehr Onlineverkauf – digital weiterentwickeln müssen. 53 Prozent der Manager ist die Digitalisierung laut der Umfrage seit vergangenem Jahr wichtiger geworden. 47 Prozent der Befragten wollen künftig mehr Software-Angebote aus der Cloud nutzen. „Das Management hat die Bedeutung der Digitalisierung erkannt“, so Herbst.

Mittelbrandenburgische Sparkasse modernisiert im Lockdown

So sagt zum Beispiel auch der MBS-Vorstandsvorsitzende Andreas Schulz der MAZ, die Sparkasse habe in der Coronakrise Digitalisierungsprojekte vorgezogen und schneller als geplant umgesetzt. „Die Möglichkeiten für mobiles Arbeiten wurden erheblich ausgeweitet, ebenso wie die Kapazitäten im Kunden-Service-Center, um für unsere Kunden auch telefonisch und online noch besser erreichbar zu sein“, so der MBS-Chef.

Dass viele Defizite bestehen, sehen die Geschäftsführungen in Brandenburg inzwischen selbst. Zwar sind 61 Prozent der Meinung, dass ihr Unternehmen moderne digitale Techniken einsetzt, gleichzeitig räumen fast 60 Prozent ein, dass die Digitalkompetenz der Mitarbeiter allenfalls mäßig gefördert werde. Auch sehen nur 44 Prozent der Geschäftsführungen, dass Anregungen zur Digitalisierung aus den Belegschaft selbst kämen. Schauen die Manager auf andere Betriebe, sehen nur die wenigsten ihr Unternehmen „voll und ganz digitalisiert“ und dem Wettbewerb gewachsen. „Über 80 Prozent räumen eigentlich ein, dass es einen Aufholbedarf gibt“, sagt Herbst.

Ein voll digitalisierter Betrieb, so Herbst gegenüber der MAZ, würde sich etwa automatisierte Produktionsabläufe, durch den Einsatz von Robotik und durch die Weiterleitung von Daten aus dem Vertrieb an andere Bereiche auszeichnen. Solche Faktoren würden immer mehr auch bei der Prüfung der Kreditwürdigkeit der Kunden abgefragt, sagt der Direktor für Firmenkunden bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, Karsten Wagner.

Die träge Verwaltung bremst Innovationen

Als Bremser der Digitalisierung nehmen die Unternehmen vor allem die brandenburgische Verwaltung wahr. Auch der Geschäftsführer des Potsdamer IT Firma Interlake, Sven Slazenger, in bestätigt das in einer anschließenden Diskussion. Kleinteilige Regelwerke verhinderten Innovationen, sagt er. Auch der fehlende Breitbandausbau im Land wird von den Geschäftsführungen immer wieder als Grund für die fehlende Digitalisierung genannt und nicht zuletzt sind viele Fördermöglichkeiten wie der Brandenburgische Innovationsgutschein nicht bekannt oder nur sehr umständlich zu bekommen. Viele kleinere Firmen sehen sich auch nicht in der Lage, den Eigenanteil zur Förderung zu tragen.

Allerdings weist Herbst darauf hin, dass die Kritik an externen Faktoren oft auch eine Ausrede sei, an den innerbetrieblichen Prozessen wenig zu ändern. Dies liege nicht selten an einer recht alten Belegschaft, die wenig Interesse an Veränderungen habe. Optimistisch zeigt sich dagegen die junge Gründerin des Start-ups „Optimo“, Mona Ghazi. Als IT-Unternehmen ist „Optimo“ naturgemäß digitalisiert, aber Ghazi sieht insgesamt gute Entwicklungsmöglichkeiten: „Brandenburg hat in erster Linie gute Hochschulen und da ist auch die Nähe zu Berlin“, sagt sie. Der Markt werde den Druck automatisch hin zu mehr Digitalisierung erhöhen.

Der Referatsleiter für Digitale Wirtschaft im Wirtschaftsministerium, Andreas Klafki, bestätigt, dass die Zahl der positiv beschiedenen Förderanträge von 18 im Jahr 2017 auf 178 im Jahr 2020 gestiegen sei. „Es braucht nur Zeit, sich herumzusprechen.“ Alle Anwesenden bei der Präsentation der Studie waren sich sicher, dass die Wirtschaft Brandenburgs in zwei Jahren digital viel besser dastehen werde.

Von Rüdiger Braun