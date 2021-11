Potsdam

Wer Pakete schleppt, LKWs oder Straßenbahnen lenkt, sich in einem der großen Logistikzentren abmüht oder als Supermarktverkäuferin Regale einräumt, meldet sich viel häufiger krank als der Durchschnitt der Bevölkerung. Post- und Paketzusteller waren im vergangenen Jahr zum Beispiel um bis zu 66 Prozent länger krankgeschrieben als Beschäftigte anderer Berufe, nämlich im Schnitt 33 Tage. Sonst sind Angestellte durchschnittlich 19 Tage krank geschrieben.

Das geschieht laut dem Barmer Gesundheitsreport 2021 nicht ohne Grund: Die Beschäftigten in diesen Branchen leiden den Gesundheitsdaten aus dem Jahr 2020 zufolge enorm unter Muskel- und Rückenerkrankungen. Man könnte auch sagen: Wer sich für die Bevölkerungsmehrheit bücken oder viel schleppen muss, hat Rücken.

Skelett- und Muskelbeschwerden am häufigsten

Bei jeder Gruppe innerhalb dieser Beschäftigten machte der Anteil der Rücken- und Muskelerkrankung mindestens ein Viertel aller Krankheitsbilder aus. Am meisten betroffen sind Post- und Zustelldienste. Skelett- und Muskelbeschwerden stellen mit gut einem Drittel unter den Krankheitsgründen alle anderen Erkrankungen weit in den Schatten.

Das besondere Problem für Brandenburg hob am Donnerstag bei der Vorstellung des Reports Barmer-Landesgeschäftsführerin Gabriela Leyh hervor. Die Beschäftigte in diesen Branchen machten mit rund 134000 Angestellten hierzulande mehr als fünf Prozent aller versicherungspflichtig Beschäftigten überhaupt aus. „Das sind ziemlich viele.“ Und die buchstäbliche Hauptlast der Erkrankung tragen die Frauen in diesen Branchen. Im Schnitt fehlten in Brandenburg zum Beispiel Frauen in Supermärkten gut 25 Tage wegen Krankheit, ihre männlichen Kollegen nur rund 21 Tage.

„Ein Großteil der Menschen, die sich um funktionierende Lieferketten und gefüllte Supermarktregale kümmern, arbeiten unter hohen gesundheitlichen Belastungen“, sagt Leyh. „Sie können sich in der Pandemie nicht ins Homeoffice zurückziehen, sondern sorgen täglich dafür, dass wir eine Warenvielfalt in den Supermärkten vorfinden und Lieferungen erhalten.“ Es sei ein ziemliches Alarmsignal welchen Risiken die Menschen dieser Berufsgruppe ausgesetzt seien.

Leyh weist auch darauf hin, dass die Logistikwirtschaft in Brandenburg stark ausgeprägt ist. Brandenburg habe viele Beschäftigte in den großen Lagerhallen – entsprechend werden auch viele krank. Dem müsse man entgegenwirken. „Angebote für das berufliche Gesundheitsmanagement gibt es“, sagt Leyh. „Sie müssen auch genutzt werden, sonst gehen die Menschen von Bord.“

Firmen entdecken das Gesundheitsmanagement

Britta Knapp, berät zum Beispiel für die Barmer in Cottbus Firmen zum Gesundheitsmanagement. Sie macht Umfragen und lädt zu Schulungen ein. Großartig sei, „dass wir unheimlich viele Unternehmen haben, die ein Interesse an und die Bereitschaft für Gesundheitsmanagement für sich entdeckt haben“, sagt sie. Der Einsatz für die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter zahle sich aus. Die Initiative für Gesundheit und Arbeit habe errechnet, dass für jeden Euro, der in die Gesundheit der Mitarbeiter fließe 2,5 bis fast fünf Euro zusätzlicher Umsatz zurückflössen. Gesunde Mitarbeiter melden sich weniger krank und sind insgesamt leistungsfähiger.

Unternehmen sind nach Knapps Erfahrung zunächst daran interessiert, wie sie Fehlzeiten reduzieren können. „Viel interessanter ist es doch, ob und wie ich das Betriebsklima steigern und Arbeitsabläufe optimieren kann“, so knapp. Das geschähe zum Beispiel durch mehr Bewegungsfreiheit, bessere Arbeitstaktung und ergonomische Arbeitsmittel. Manchmal helfen auch kleine Eingriffe.

Für Kraftfahrer in Brandenburg hatte sich Knapp zum Beispiel an die Kantinen gewandt. Die hatten nicht einmal unbedingt ihr Angebot grundsätzlich verändert, sondern lediglich den Salat mit dem mageren Hühnchenfleisch günstiger positioniert. Schon das hatte in der Mittagspause einen merklichen Effekt bei den Kunden. Aus den Antworten auf ihre Umfragen schließt knapp, dass die Unternehmen, wenn angesprochen, tatsächlich mitziehen. So hätten viele Unternehmen inzwischen einen Gesundheitsbeauftragten etabliert und behielten diese Position auch bei. „Gesundheitsmanagement ist nicht etwas, was nebenher laufen kann“, sagt Knapp. „Es braucht Zeit.“

Lesen Sie auch: AOK-Fehlzeitenreport; So lange waren die Deutschen im Corona-Jahr 2020 krank

Brandenburgs Angestellte in Sozialberufen sind am meisten krank

Von Rüdiger Braun