Brück

Seit 1991 bewirtschaftet der 49-jährige Jens Schreinicke ein Areal in der Nuthe-Nieplitz-Niederung bei Brück (Potsdam-Mittelmark). Mutterkühe weiden auf dem etwa 40 Hektar großen Areal, das aus einem Flickenteppich verschiedener Einzelgrundstücke mit unterschiedlichen Besitzern besteht. Ein Teil seines Areals ist an diesem Mittwochmorgen abgezäunt. Dort wächst nur wenig Gras. Der Grund: Das rund 22 Hektar große Areal ist das degenerierte Niedermoor, in dem Schreinicke den Wasserstand unter Boden durch einen benachbarten Graben höher hält als auf dem sonstigen Gelände.

Bauern wünschen sich einen tieferen Wasserstand

Schreinicke befolgt damit die Auflagen, die ihm das Land in dem Naturschutzgebiet macht, auf dem er seine Viehwirtschaft betreibt. Von dem wenigen Gras, was er auf dem Moorgelände erntet, kann er die Mutterkühe füttern, wirklich weiden könnten sie auf dem durch Verwässerung wieder hergestellten Niedermoor nicht. Dort wo die Herde an diesem späten Oktobertag gerade grast, ist der Wasserstand unter Boden viel tiefer. „40 bis 50 Zentimeter unter Boden wären für mich ideal“, sagt Schreinicke. Mit einem Moorboden hätte dieser Wasserstand nichts mehr zu tun. Moorschützer hätten am liebsten, dass sogar die Grasnarbe unter Wasser steht und man besonders in den Wintermonaten eine Art nasses Reisfeld vor sich hätte. Wie das aussehen würde, zeigt Schreinicke auf einem Foto. Würden ihm das Landesumweltamt solche Auflagen auf dem ganzen Areal machen, wäre Tierhaltung nicht mehr möglich.

Moore und Klima Die ursprüngliche Moorfläche Brandenburgs wird auf bis zu 280000 Hektar geschätzt. Genau ist sie nicht bekannt, Es gibt sehr viele Arten von Moore. Gemeinsames Merkmal sind sehr feuchte, schwammige Böden, die charakteristische Biotope bilden. Der Anteil organischer Stoffe in diesen Böden soll mindestens 30 Prozent betragen. Moore können sehr viel CO2 speichern. Deshalb sind sie für den Klimaschutz wichtig und sollen in Brandenburg wiedergewonnen werden. Allerdings wird bei der Verwässerung eines Gebietes – etwa durch wasserhaltende Grabensysteme – über Jahre erst das klimaschädliche Methan aus. Erst allmählich speichert es wiedergewonnene Moor Treibhausgase. bra

„Moorschutz und Landwirtschaft zusammen denken“, heißt die Tour, auf die der Landesbauernverband an diesem Mittwoch eine Gruppe Journalisten führt. Tatsächlich zeigen die Bauern vor Ort die Nöte auf, die ihnen der Moorschutz bringt. „Wir bieten an 30 Zentimeter unter der Sohle“, fasst der Präsident des Landesbauernverbands Henrik Wendorff die Haltung der Landwirte auf Schreinickes Areal zusammen. Er meint: Das Wasser im Boden dürfe nicht höher als bis zu 30 Zentimeter direkt unter der Oberfläche steigen. Und das geht eigentlich schon über seine Schmerzgrenze, denn am liebsten wäre ihm, wenn ihm der Naturschutz einen nicht höheren Wasserstand als 40 Zentimeter unter Boden abverlangen würde.

Bauernverband beklagt fehlende Kommunikation

Wendorffs Hauptvorwurf an das Landesumweltamt und die Unteren Naturschutzbehörden: Es gibt keine hinreichende Kommunikation mit den Bauern und oft würden diese vor vollendete Tatsachen gestellt. Dass die Moore eine nicht unerhebliche Rolle bei der Speicherung des Klimakillers CO2 spielen, wissen auch die Bauern. „Wir kommen um die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht herum“, sagt Wendorff. „Aber wir haben Eigentümer, die investiert haben. Denen zu sagen, das was ihr tut, ist für das Klima nicht gut, ist schwer.“

Und schon gar nicht könne man sie einfach auffordern, auf künftigen Nassflächen doch einfach Wasserbüffel zu halten. „Meine Viehhändler würden mir die Wasserbüffel nicht abnehmen“, sagt Schreinicke. Die Naturschützer würden den Landwirten gerne eine neue Art von Produktion vorschlagen, ohne zu prüfen, ob es dafür überhaupt einen Markt gibt. Auch das stößt Schreinicke sauer auf.

Zugespitzt sehen die Bauern durch ambitionierte, aber unklar definierte Moorschutzziele des Landes ihren ganzen Stand bedroht. Das soll wohl unter anderem auch der Besuch eines weiteren Hofes demonstrieren.

Der junge Bauer sieht die Zukunft skeptisch

Die Brücker Agrar und Landschafts GbR der Brüder Burkhard und Thomas Haseloff ist ein traditioneller Familienunternehmen. Bekannt ist die Familie weil sie die Pferderennen „Titanen der Rennbahn“ veranstaltet. Thomas Haseloffs 24-jähriger Sohn Marvin, studierter Agrarwissenschaftler, arbeitet schon seit zweieinhalb Jahren als Leiter des Pflanzenbaus auf dem Betrieb. Er gehört zu der Generation, die den Hof übernehmen soll. Nach seiner Ansicht steht mit den Eingriffen des Naturschutzes und der damit drohenden Verwässerung ganzer Flächen die Bewirtschaftung auf „wackligen Füßen“. Die jetzt noch vorhandene Milchwirtschaft wolle er dann „auf jeden Fall“ nicht mehr fortsetzen. Er würde auf den verbleibenden Feldern dann allenfalls noch Getreide wie Weizen, Roggen und Gerste anpflanzen. Er wünsche sich schon Klarheit, was das Land in den Naturschutzflächen vorhabe.

Klarheit fordert auch Bauernpräsident Wendorff, der sich einen Moorschutzplan inklusive Flächennutzungspläne wünscht. Die gäben den Eigentümern Rechtssicherheit und Klagemöglichkeit. Es gebe jedenfalls noch viel zu diskutieren, findet Wendorff. Und damit seien die Probleme der Dorfbewohner bei zunehmender Verwässerung noch gar nicht berührt. Zu denen gehörten zum Beispiel Mückenschwärme und Nässe ziehende Hauswände.

Von Rüdiger Braun