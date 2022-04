Potsdam

Bei den Folien auf den Spargeläckern Brandenburgs können sich die meisten in einem Punkt sicher einigen: nach märkischem Landidyll sehen die endlosen weißen oder schwarzen Plastiktücher nicht aus. Dass es vielmehr inzwischen eine richtige Spargelindustrie gibt, davon zeugen die überall im Land ausgebreiteten Kunststoffe. Von solchen ästhetischen Unanehmlichkeiten einmal abgesehen meinen aber selbst Ökobauern, an Spargelfolien gebe es gar nichts zu meckern. Gibt es aber leider doch! Es mag vielleicht sogar stimmen, dass es unter den Folien vor Kleinstlebewesen nur so wimmelt, dass sie Wasser sparen oder der Humusbildung helfen. Aber sie versiegeln den Boden zumindest zeitweise und haben so einen ökologischen Einfluss.

Vögel leiden ganz sicher an der Planen

Es ist zum Beispiel keine Überraschung, dass Studien den Rückgang der Vogelwelt auch rings um die Spargeläcker ausmachen. Auf Plastik lässt sich nun mal schlecht brüten und an das angeblich so reichlich unter den Folien vorhandene Kleingetier kommen die Gefiederten auch nicht ran. Der biologischen Vielfalt sind Spargelfolien somit kaum förderlich. Derzeit zögern aber sogar die Grünen mit konkreten Maßnahmen. Am beliebten Edelgemüse mag sich eben keiner die Finger verbrennen. Aber maßvolle Richtlinien müssen ja nicht gleich Folien- oder gar Spargelverbot bedeuten. Wenn das Land, das sich gern naturverbunden gibt, den Naturschtz ernst nimmt, darf es die Folien nicht ignorieren.

Von Rüdiger Braun