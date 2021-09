Warum Brandenburgs Jäger weniger Wildschweine schießen

Potsdam

Brandenburgs Jäger haben in der Saison 2020/21 bei fast allen Wildarten weniger Tiere erlegt als im Jahr zuvor. Dies geht aus den aktuellen Streckenergebnissen hervor, die das Umweltministerium am Dienstag veröffentlichte. So wurden im Jagdjahr 2020/2021 in Brandenburg 90306 Stück Wildschweine erlegt und damit gut 11000 weniger als in der Saison 2019/20. In dieses waren noch 102000 Stück Schwarzwild geschossen worden. Dabei zeichnen sich starke Unterschiede zwischen den Landkreisen ab. In der Uckermark, in Oberhavel und im Barnim schossen die Jäger sogar etwas mehr Wildschweine als im Vorjahr, in der Prignitz und dem Havelland ging der Abschuss um bis zu 27 Prozent zurück.

Die Wildschweinjagd ist gerade im Hinblick auf die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Land Brandenburg wichtig. Seit dem ersten im Landkreis Spree-Neiße am 10. September 2020 festgestelltem Brandenburgs hat sich das Virus bei diesen Wildtieren trotz der Eindämmungsversuche ausgebreitet. Inzwischen sind 1729 Fälle sicher nachgewiesen.

Die wahrscheinlich aus Polen eingeschleppte Krankheit ist besonders in den Landkreisen im Osten Brandenburgs verbreitet. Allerdings ist auch die Uckermark betroffen. In einigen seltenen Fällen ist ASP auch schon auf Hausschweine übergesprungen. Um weiteren Nachwuchs bei den übertragenden Wildschweinen zu verhindern, zahlt das Land derzeit für jedes erlegte weibliche Stück Schwarzwild im Alter bis zu vier Jahren in diesem Jagdjahr eine Prämie für 80 Euro.

Es gibt zu viele Wildschweine

Das Umweltministerium dankt bei der Vorstellung des Streckenberichts den Jägerinnen und Jägern. „Die Jäger sind ihrer Verantwortung nachgekommen“, sagt Sprecher Sebastian Arnold. „Da wir keine Information über die Größe der Population haben, ist es schwierig zu sagen, was an Strecke möglich gewesen wäre.“ Der Rückgang könnte auch normalen Schwankungen geschuldet sein. Trotzdem fordert das Ministerium zugleich zu weiteren Anstrengungen auf. Es bleibe oberstes Ziel, „die Schwarzwildbestände schnell und vor allem nachhaltig und deutlich zu reduzieren“. Die Streckenzahlen zeigten eine immer noch zu hohe Schwarzwildpopulation.

Doch nicht allein die geringere Zahl abgeschossener Wildschweine wird vom Umweltministerium als Problem gesehen. Es wurden auch wesentlich weniger Rot- und Damhirsche erlegt als im Jagdjahr zuvor. Bei beiden Arten ging die Quote um rund zehn Prozent zurück. Es wurden mit 58151 Stück auch etwas weniger Rehe erlegt als in der Saison 19/20. Allerdings waren es nur vier Prozent weniger. Alle diese Tierarten beinträchtigen den nötigen Waldumbau Brandenburgs, da sie sich von jungen Baumtrieben ernähren.

„In Anbetracht der vielerorts noch zu hohen Schalenwildbestände in Brandenburg ist eine rückläufige Gesamtstrecke des verbeißenden Schalenwildes keine gute Entwicklung“, schreibt das Umweltministerium. „Nach wie vor sind die Verbiss- und Schälschäden an den Trieben, Knospen und der Rinde junger Bäume in Brandenburgs Wäldern zu hoch.“

Gaststätten konnten das Wild nicht abkaufen

Einen möglichen Grund für den Rückgang der beiden wichtigen Jagdstrecken sieht das Ministerium in der Schließung vieler Gastronomien während des Lockdowns im vergangenen Winter und Frühjahr. Dadurch sei die Vermarktung von Wildfleisch viel schwieriger und folglich die Jagd unattraktiver gewesen. Auch habe es Jagdbeschränkungen in einzelnen Restriktionszonen der Afrikanischen Schweinepest gegeben.

Diese Beschränkungen und ein fehlendes Konzept des Landes sieht auch der Präsident des Landesbauernverbands, Henrik Wendorff, ursächlich für den mangelnden Erfolg bei der auch für die Landwirte so wichtigen Wildschweinjagd. So werde die Vergabe der Prämie vom Land teilweise restriktiv und bürokratisch gehandhabt. Viele Jäger hätten dabei Vorbehalte.

„Es geht aber auch um die Organisation“, so Wendorff. Diese müsse revierübergreifend sein. Hier stehe das Land insbesondere wegen seiner eigenen Waldflächen in der Pflicht. „Es geht auch darum, wie das geschossene Wild verwertet werden kann.“ Die bisherigen Maßnahmen griffen nicht genug, denn der Wildschweinbestand habe offensichtlich zugenommen.

Auch der Landesjagdverband selbst wehrt sich gegen indirekte Vorwürfe, nicht genügend zur Bekämpfung der ASP getan zu haben. „In den ASP-Gebieten wurde alles getan, um alles zu erlegen, was geht“, sagt die Sprecherin des Verbands Anja Sibilski. Sie verweist darauf, dass gerade in Landkreisen mit ASP-Fällen sogar deutlich mehr geschossen worden sei, als im Jahr zuvor. Außerdem sieht Sibilski noch einen anderen Faktor, der die Jagd beeinträchtigt.

„In ganz vielen Revieren ist einfach nicht mehr Wild da als geschossen wird“, sagt Sibilski. „Und mit Sicherheit ist der Wolf nicht ganz unschuldig daran.“ Das Raubtier verbreite sich in Brandenburg immer mehr. Es ernähre sich nicht nur von den Wildtieren, sondern sorge auch dafür, dass diese mehr in Deckung gingen. Das mache die Jagd schwieriger.

Auch der Wolf spielt eine Rolle

Dieser Deutung stimmt das Umweltministerium zumindest im Falle der Mufflons zu. Es wurden mit 197 Tieren nur halb so viele erlegt wie in der Saison zuvor. „Hier spricht viel für den Einfluss des Wolfes“, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Er dränge diese nicht natürlich in Brandenburg vorkommende Wildart hauptsächlich in den Landkreisen Oberhavel, Prignitz und Uckermark zurück und scheine so einen positiven Einfluss auf den Wald zu haben.

Eine weitere nicht natürlich vorkommende Art in Brandenburg ist der nordamerikanische Waschbär. Erst 1945 sind einige Tiere aus einer Pelzfarm in Wolfshagen (Märkisch-Oderland) entkommen, seitdem haben sie sich explosionsartig in Brandenburg ausgebreitet, was sich auch in den Jagdstrecken widerspiegelt. Auch in dieser Saison gehört der Waschbär mit 35117 Stück die meistgejagte Raubwildart in Brandenburg aus. Trotz der nur mäßigen Jagdbilanz wurde damit ein neuer Abschussrekord erstellt. Vergangene Saison waren gut 33000 Tiere geschossen worden. Bisher nahm in jeder Saison die Zahl abgeschossener Waschbären zu.

