Warum Brandenburgs Lehrer noch immer keine E-Mail-Adressen haben

Potsdam

Brandenburgs Lehrer sollen erst im nächsten Schuljahr von ihrem Arbeitgeber dienstliche E-Mail-Adressen zur Verfügung gestellt bekommen. Das teilte das Innenministerium auf MAZ-Anfrage mit. Im zweiten Quartal des laufenden Jahres sollen die Konten nach und nach eingerichtet werden. Die Landesregierung geht davon aus, dass die Lehrer-E-Mails flächendeckend dann im ersten Halbjahr des Schuljahres 2020/21 erreicht wird. Damit verzögert sich das Projekt erneut um ein halbes Jahr.

Adressen sollten schon vor einem Jahr da sein

Die Adressen hätten schon vor einem Jahr zur Verfügung stehen sollen, doch die Aufgabe hatte sich als zu kompliziert für den zentralen IT-Dienstleister des Landes (ZIT-BB) erwiesen. Er sah sich selbst nicht in der Lage, die Adressen einzurichten, zu verwalten und dauerhaft zu betreuen. Denn mit einem Schlag wäre die Zahl der zu betreuenden E-Mail-Konten von Mitarbeitern der Landesverwaltung um ein Drittel gestiegen. Nun wurde mit der Firma Univention ein IT-Anbieter gefunden, der die Mail-Infrastruktur für die etwa 20.000 Lehrer aufbauen soll.

Für Lehrer sind die Dienst-Adressen schon aus datenschutzrechtlichen Gründen nötig. Wer seine private E-Mail-Adresse zur Kommunikation mit Schülern und Eltern nutzt, geht ein Risiko ein, weil möglicherweise Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung nicht erfüllt werden.

Schulen entwickeln eigene Lösungen

Etliche Schulen hätten deswegen schon an eigenen Lösungen gearbeitet, sagte Hartmut Stäker, Präsident des Brandenburgischen Pädagogen-Verbands „Auch unsere Schule hat sich selbst beholfen. Wir haben uns über unseren Schulträger, dem Landkreis, Dienstmails besorgt“, so Stäker, der am Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald Mathematik und Physik unterrichtet. „Es wäre aber an der Zeit, dass für die 20.000 Lehrer einheitliche Bedingungen herrschen“, sagte er.

Auch für Günther Fuchs, Vorsitzender der Lehrergewerkschaft GEW, ist die Bereitstellung von E-Mail-Adressen überfällig. Er kritisierte, dass viele datenschutzrechtliche Fragen bei der Kommunikation zwischen Lehrern, Eltern und Schülern ungeklärt seien. „Lehrer und Schulen werden ziemlich alleine gelassen“, sagte Fuchs. Außerdem fehle es an einer Vision, wie der Unterricht in zehn Jahren mit Hilfe digitaler Medien aussehen könnte.

Kritik von der Lehrergewerkschaft

„Wir reduzieren die Digitalisierung immer auf die Hardware und auf Pilotprojekte wie die Schul- Cloud“, sagte Fuchs. Dabei müsse es eine grundlegende Diskussion darüber geben, wie sich die Lernprozesse und die Unterrichtsgestaltung durch moderne Technologien ändere. „Wie werden wir künftig Geschichte oder Fremdsprachen vermitteln? Da ist mit Apps und Programmen ein ganz anderer Unterricht vorstellbar“, sagte Fuchs. Allerdings würden die Pädagogen bei der Auswahl der Lernprogramme alleine gelassen. Es gebe inzwischen unzählige Apps für den Unterricht, aber anders als bei Schulbüchern fehle ein Empfehlungskatalog, an dem sich die Schulen orientieren könnten. Auch die Frage der personellen Untersetzung und der Fortbildung im Zuge der Digitalisierung sei völlig offen, kritisierte er.

Zwar gebe es über den Digitalpakt der Bundesregierung nun zusätzliche Millionen für die Schulen, aber diese Förderung sei nicht auf Dauer ausgelegt. Fünf Milliarden Euro gibt der Bund an die Länder aus, damit die Schulen in digitale Infrastruktur wie WLAN und Endgeräte investieren können. Inklusive Landesmitteln stehen für Brandenburg 168 Millionen Euro bereit. Für die Grundausstattung soll jede Schule 20.000 Euro erhalten und zusätzlich für jeden Schüler 409 Euro. Für Oberstufenzentrum gibt es einen höheren Fördersatz.

Lesen Sie auch:

150 Millionen Euro für Brandenburgs Schulen

Ablenkung oder Bereicherung: Wie sinnvoll sind Smartphones im Unterricht?

Von Torsten Gellner