Potsdam

Die Erwartungen sind groß, die Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) schon länger an grünen Wasserstoff hat. Denn wird H2 verbrannt oder anderweitig umgewandelt, entsteht statt schädlicher Abgase nur Wasserdampf und Wärme. Das sei die „Schlüsselantwort“ für ein klimaneutrales Wirtschaften, das auch in Brandenburg bis 2045 Realität sein soll. „Wir wollen Industrieland Brandenburg bleiben“, sagte Wirtschaftsminister Steinbach, der am Mittwoch die neue Wasserstoff-Strategie der Landesregierung vorstellte.

Wasserstoff als Energiespeicher

Wasserstoff habe die wunderbare Eigenschaft, dass er sich als Energiespeicher verwenden lasse, betonte Steinbach. Damit sei diese Zukunftstechnik für bestimmte Bereiche im Vorteil gegenüber einer Batterietechnik. Auf diese Weise ließen sich nicht nur Busse und Regionalbahnen betreiben, sondern auch viele Bereiche der Großindustrie könnten auf Wasserstoff umstellen – allerdings ist das noch ein weiter Weg.

In Brandenburg soll zunächst die Wasserstoffwirtschaft ausgebaut und vorangetrieben werden: Es solle eine regionale H2-Wirtschaft entstehen, sagte Steinbach. Ziel der Landesregierung sei es, Arbeitsplätze für eine zukünftig kohlenstoffarme Industrie zu schaffen und zu erhalten.

Steinbach sagte, wenn die CO2-Minderungsziele erreicht werden wollen, müsse vor allem auf Mobilität und Energien aus Erneuerbaren Energien gesetzt werden. Da sei das entscheidende Element der grüne Wasserstoff. Der entstehe, wenn unter Nutzung von erneuerbarem Strom Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufgespaltet werde – das sei die Elektrolyse. Aus Sicht des Ministers ist dieses Verfahren technologisch ausgereift und sicher, aber noch immer relativ teuer. Das liege daran, dass für den Elektrolyseur der genutzte Strom in hohem Umfang mit Steuern, Abgaben und Umlagen belastet sei. Erst wenn diese „operativen Kosten“ wegfielen, sei das ganze Verfahren wirtschaftlich.

Kabinett beschließt 63 konkrete Maßnahmen

Insgesamt beschloss das Kabinett 63 konkrete Maßnahmen. Nun komme es auf die gemeinsame Umsetzung mit der Wirtschaft sowie den Landkreisen und Kommunen an, sagte Steinbach. Er kündigte zugleich an, seine neue Energiestrategie bis Februar vorlegen zu wollen. Die Ausbauziele für Windkraft sollen erhöht werden – allerdings gibt es auch Widerstände im Kabinett.

Grüner Wasserstoff gilt als Hoffnungsträger im Kampf gegen den Klimawandel, doch verweisen Wissenschaftler auch darauf, dass dieser für viele Jahre noch nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen werde. Um bis 2030 auch nur ein Prozent der Endenergienachfrage in der EU mit heimischem grünem Wasserstoff zu decken, müsse dessen Produktion um rund 70 Prozent pro Jahr von 2023 bis 2030 steigen, sagte kürzlich Falko Ueckerdt vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Sie müsse ähnlich schnell wachsen wie Solarenergie und doppelt so schnell wie Windenergie. Geraten wird, Wasserstoff nur anzuwenden, wenn eine direkte Elektrifizierung mit grünem Strom nicht möglich ist, wie etwa bei Fernflügen und im Schiffsverkehr oder in der Industrie.

Von Igor Göldner