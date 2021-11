Warum Brandenburgs Wissenschaftsministerin den Ampel-Vertrag lobt

Potsdam

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) ist der Überzeugung, dass der Koalitionsvertrag der Ampel sehr gute und direkte Auswirkungen auf die Forschungs- und Hochschulpolitik des Landes haben werde. Insofern sei der Vertrag somit auch ein Erfolg für Brandenburg selbst.

Die SPD-Politikerin saß in den vergangenen Wochen im Verhandlungsteam „Innovation, Wissenschaft, Hochschule und Forschung“. Insgesamt hatten 22 Gruppen um die Vorformulierung gerungen, bevor sich die Koalitionäre auf einen Gesamttext einigten.

„Die Förderung des Innovationszentrums Universitätsmedizin Cottbus (IUC) ist ein großer Erfolg“, sagt Schüle. „Es gibt relativ wenige Orte, die direkt im Koalitionsvertrag genannt sind.“ Bei der geplanten Hochschulmedizin in der Lausitz sei das jedoch der Fall.

Fördertopf für digitale Lehre

Für ihr eigenes Verhandlungsteam hob sie den geplanten Fördertopf für digitale Lehre an Hochschulen hervor. Geht es nach dem Willen der Ampel, können Hochschulen beim Bund Mittel beantragen, wenn sie Programme zur digitalen Lehre auflegen. „Das ist für uns in Brandenburg sehr wichtig“, so Schüle.

Es gehe dabei einerseits um die digitale Vermittlung von Lehrinhalten selbst, aber auch um den Aufbau neuer Infrastruktur und nicht zuletzt um Cybersicherheit. Inzwischen werden nämlich auch Hochschulen Ziel von Hackerangriffen.

Die Ampel will auch die Exzellenzstrategie, das Förderprogramm des Bundes für Hochschulen, verändern. Das werde Brandenburg zugute kommen. Mit relativ kleinen Hochschulen schaffte es das Land bisher allenfalls Teil von Forschungsverbünden, sogenannten Clustern zu werden. Der Löwenanteil des Geldes floss aber in den Kern dieser Cluster, das waren im Falle Brandenburgs die großen Hochschulen in Berlin.

Gleichberechtigte Beteiligung der Hochschulen

„Ich will, dass sich unsere Hochschulen gleichberechtigt beteiligen“, sagt Schüle. Das werde durch die neue Art der Förderung von Forschungsverbünden möglich sein. Schüle denkt, dass Brandenburg zum Beispiel mit seiner herausragenden Klima-, Geo- und Religionswissenschaft Möglichkeiten findet, förderungswürdige Forschungsverbünde aufzubauen.

Der Koalitionsvertrag sieht ferner die Gründung einer Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (DATI) vor. „Wir haben sehr anwendungsstarke Hochschulen“, meint Schüle dazu. „Die Frage ist: Wie können wir die unterstützen?“ Die Agentur für Transfer und Innovation könnte darauf eine Antwort sein. Besonders Fachhochschulen könnten von der neuen Einrichtung auch finanziell profitieren. „Darum haben wir jahrelang gekämpft“, sagt Schüle.

Dass ein dreiprozentiger Aufwuchs der Finanzen für Forschung und Innovation bei den Hochschulen jetzt ebenso festgeschrieben sei wie bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, sei ein weiterer Erfolg, ebenso dass die Akademien der Wissenschaften im Koalitionsvertrag Erwähnung finden und damit in ihrer Bedeutung für die Forschungslandschaft gestärkt würden.

Für ganz wichtig hält Schüle die Passagen über die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Gerade in Brandenburg klagen Nachwuchswissenschaftler immer wieder über ihre prekären Arbeitsbedingungen, bei denen sie sich von Vertrag zu Vertrag hangeln und am Ende doch ohne feste Karriereaussicht dastehen.

Schon jetzt unterstützen sogenannte Postdoc-Netzwerke in Brandenburg promovierte Nachwuchswissenschaftlern sowohl Weiterbildungsmöglichkeiten als auch Karrierewege außerhalb von Hochschule und Forschung zu finden. Der Koalitionsvertrag eröffne neue Chancen auf feste Stellen auch unterhalb einer Professur. „Die Vertragslaufzeiten werden zum Beispiel an den erwarteten Projektverlauf geknüpft“, sagt Schüle. Dadurch könnten auch neue Dauerstellen für Daueraufgaben geschaffen werden.

Dashboard für Klimadaten

Eng verbunden mit diesen Aussichten sei die durch den Koalitionsvertrag eröffnete Möglichkeit, die Organisation der Hochschulen zu diskutieren. Statt Forschung und Lehre nur um einzelne feste Lehrstühle, mit vielen abhängig und befristet beschäftigten Wissenschaftlern zu organisieren, wird zum Beispiel in den angelsächsischen Departments eine Vielzahl von festen Stellen vergeben. Es gibt dort auch reine Lehr- und reine Forschungsprofessuren. Dass der Koalitionsvertrag explizit „moderne Governance-, Personal- und Organisationsstrukturen“ fördern wolle, ist laut Schüle auch ein Gewinn für Brandenburg.

Nicht zuletzt sieht Schüle den Abschnitt „Wissenschaftskommunikation“ fast perfekt auf Brandenburg, vor alle auf den Forschungsstandort Potsdam zugeschnitten. Im Vertrag ist nämlich von „Dashboards“ die Rede, also Online-Angeboten, mit denen Interessierte unmittelbar wichtige Forschungsdaten abfragen können. Das derzeit meistgenutzte Dashboard ist die Webseite der Johns Hopkins Universität in Maryland mit den aktuellen Corona-Daten. Schüle könnte sich Entsprechendes für Klimadaten vorstellen.

Schüle: Koalitionsverhandlungen waren sehr konstruktiv

„Wir könnten ein gebündeltes Dashboard zu den Klimafolgen und zum Erdsystem zur Verfügung stellen.“ Dazu gebe es mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (Pik) und dem Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) auf dem Potsdamer Telegrafenberg exzellente Einrichtungen. „Es geht auch darum, die Menschen zu sensibilisieren, was die Klimafolgen mit ihrem eigenen Leben zu tun hat.“ Wenn Modellierungen zu den Klimafolgen auf solch einem Dashboard dargestellt werden könnten, würden Bürger die Dringlichkeit der Klimapolitik auch besser nachvollziehen können.

Als direkt an Brandenburg adressiert, könne man auch den Abschnitt „Bioökonomie“ bewerten. Kein anderes Bundesland habe diese neue, nachhaltige Art des Wirtschaftens zum Zentrum seiner Politik gemacht.

Insgesamt beschreibt die SPD-Politikerin die Verhandlungen der drei Partner als „ausgesprochen konstruktiv. Wir haben vertrauensvoll und auf Augenhöhe verhandelt.“ Der Vertrag enthalte keine aufschiebenden und relativierenden Klauseln. Er sei keine unverbindliche Ansammlung unverbindlicher Forderungen, sondern eine klare Forschungspolitik, die die anstehenden Zukunftsaufgaben adressiere.

Von Rüdiger Braun