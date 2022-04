Potsdam

Gemächlich aber zielstrebig geht Frank Elstner auf seinen Stuhl im Podium zu. Der Moderator ist sicher nicht mehr so flott zu Fuß wie zu seinen besten „Wetten dass“-Zeiten, bewegt sich aber so, wie man es von einem noch recht fitten Mann erwarten würde, der in elf Tagen seinen achtzigsten Geburtstag feiert. Hätte Elstner nicht schon 2019 seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht und zusammen mit dem Neurologen und derzeitigen Präsidenten der Parkinson-Stiftung, Jens Volkmann, das Buch „Dann zitter ich halt“ geschrieben, man würde nicht merken, dass die TV-Legende schon seit einigen Jahren unter dieser neurodegenerativen und bislang unheilbaren Krankheit leidet.

Der dritte Träger des Muhammad-Ali-Gedächtnispreises

Elstner ist eigens nach Potsdam in das Tagungs- und Konferenzzentrum Ernst-von-Bergmann gekommen, um dort als dritter Preisträger den Muhammad-Ali-Gedächtnispreis entgegenzunehmen. Der in Potsdam ansässige Verein Deutsche Parkinson Hilfe vergibt ihn seit 2016 für besonderen Einsatz gegen die Krankheit. Der Name war vom selbst unter Parkinson leidenden Box-Weltmeister noch kurz vor seinem Tod 2016 genehmigt worden. Elstner sitzt nicht nur seit Jahren im Beirat der Parkinson Stiftung, er zeigt auch durch seine Publikationen und offenes Sprechen über die Krankheit, wie Betroffene mit ihr leben und ihre Symptome zurückdrängen können. Elstners Rat in der repräsentativen Villa lautet: Sport!

„Ich bin ein ganz großer Boxfan von klein auf“, erzählt er. Jetzt trainiere er auf Rat seines befreundeten Trainers täglich am Sandsack. „Ich kann ihnen nicht sagen, wie fertig Sie nach nur zehn Minuten sind“, sagt Elstner. Dafür dränge aber der Zwang zu koordinierten Bewegungen und das stetige Training der Muskeln die Symptome seiner Krankheit zurück. Auch seine alte Freude am Tischtennis helfe ihm jetzt enorm. „Vor drei Wochen habe ich noch keinen Ball getroffen“, sagt er. Schon nach drei Tagen Training habe er aber ein paar Punkte gegen seinen Sohn gemacht.

Die segensreichen Wirkungen des Sports werden auch von den anderen prominenten Gästen auf dem Podium gelobt, allen voran Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt, deren eigenes Potsdamer Fitness-Studio „Kurvenstar“ gar nicht weit von der Villa entfernt liegt. Betroffene könnten durch die Stärkung der Muskeln ihr Handycap bearbeiten und ihr Leben selbst in die Hand nehmen, sagt sie. „Das ist die Gerechtigkeit am Sport, dass man unmittelbar ein positives Ergebnis hat.“ Joggen helfe ihr persönlich sogar, aus schlechten Stimmungen zu kommen und ihre Konzentration zu fördern.

Sport verändert sogar das Gehirn positiv

„Es gibt gute wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Sport zu verschiedenen körperlichen Aktivitäten führt“, pflichtet ihr Martin Südmeyer, Neurologe am Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum, bei. Sogar im Gehirn führe Sport zu plastischen Veränderungen. „Wichtig ist, dass man es regelmäßig macht.“ Auch der Präsident der Parkinson-Stiftung, Jens Volkmann, betont, dass man mit Sport die Krankheit in Schach halten könne. Das sei auch wichtig für die Behandlung der geschätzt 400 000 Betroffenen in Deutschland.

Der Potsdamer Unternehmer Stephan Goericke, der als Vorsitzender der Deutschen Parkinson Hilfe den Muhammad-Ali-Gedächtnispreis an Elstner übergab, sagte „Sie sind ein Mutmacher für alle Betroffenen“. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) zitierte frei den Namensgeber des Preises: „Der Wille muss stärker sein als der Körper.“ Frank Elstner habe in den Achtzigern das deutsche Fernsehen umgekrempelt, jetzt zeige er allen, wie man mit der Krankheit fertig werden könne. Elstner sei ein Vorbild.

Der Preisträger selbst betont zum Schluss noch einmal, für wie wichtig er die Forschung an dieser vor allem ältere Menschen betreffende Krankheit hält. Er hege die Hoffnung, dass er durch neue Forschungsergebnisse auch noch zu seinem 90. Geburtstag so in der Öffentlichkeit reden könne, wie er es an diesem Nachmittag in der Ernst-von-Bergmann-Villa getan habe.

Von Rüdiger Braun