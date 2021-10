Potsdam

Tomaten, Eier, Brot: Die Nahrungsmittelpreise in Brandenburg sind im Vergleich zum September 2020 um fünf Prozent gestiegen. Im August 2021 hatte der Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat noch rund 6 Prozent betragen. Das geht aus einer aktuellen Berechnung des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg hervor.

2,40 Euro für ein Kilo Tomaten

Überdurchschnittlich betroffen von der Preissteigerung sind vor allem Backwaren und Getreideerzeugnisse mit einem Plus von 7,2 Prozent. Produkte wie Sonnenblumen- oder Rapsöl verteuerten sich um 21,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch für frisches Gemüse wie Kartoffeln und Salat müssen Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. So stieg der Tomaten-Preis um 42,7 Prozent. Ein Kilo Tomaten kostet nun durchschnittlich 2,40 Euro. Im gleichen Zeitraum steig der Preis für Salat von 60 Cent auf knapp einen Euro. Das zeigen Berechnungen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI). Doch nicht alle Produkte sind von der Preissteigerung betroffen. So zahlt man für Gurken momentan 56 Cent, im vergangenen Jahr waren es noch 69 Cent. Auch Paprika wurde günstiger.

Nicht nur in Brandenburg sind die Verbraucherpreise auf einem hohen Niveau. Deutschlandweit ziehen die Lebensmittelpreise an. So wurden Eier im Vergleich zum Vorjahr um 17,5 Prozent teurer. Laut dem AMI sind für das Preisplus vor allem die neuen Regelungen zum Töten von männlichen Küken verantwortlich und die dabei entstehenden Mehrkosten, die von den Produzenten auf die Verbraucher weitergegeben werden. Auch Fleischwaren wurden teurer. „Aufgrund der Pandemie wurde weniger geschlachtet und damit gab es mehr Nachfrage als Angebot“, erklärte Judith Dittrich, Marktanalystin der AMI auf MAZ-Anfrage.

Landwirte klagen über schlechte Ernten

Doch auch die schlechte Witterung der letzten Monate sei ein Grund für die hohen Verbraucherpreise, sagte Dittrich. So seien aufgrund der anhaltenden Nässe die Ernten schlechter ausgefallen als im Vorjahr. „Das hat dazu geführt, dass es weniger Angebot gab.“ Dass es mal bessere Erntejahre gebe, mal schlechtere und dementsprechend die Preise sich anpassten sei normal, sagte Dittrich. „2017 gab es einen Kälteeinbruch in Südeuropa, da hatten wir auch Preisausschläge.“ Der Dürresommer 2018 habe ebenfalls die Preise in die Höhe getrieben.

Sebastian Klass, Bio-Landwirt in Trebbin (Teltow-Fläming) hat das wechselhafte Wetter der vergangenen Monate direkt getroffen. Die Klassens bauen Kartoffeln an, doch dieses Jahr sei die Ernte kleiner ausgefallen als in anderen Jahre, sagte Landwirt Klass der MAZ. „Das Frühjahr war nass und dann kam auf einmal ein paar Tage mit 34 Grad. Das mögen Kartoffeln gar nicht.“ Um die Kosten für den Ernteausfall wieder reinzukommen, hätten sie die Preise für die Kartoffeln um 10 Cent pro Kilo erhöhen müssen. „Wir versuchen allerdings, die Kosten für die Kunden so gering wie möglich zu halten“, betonte Klass. Wie den Klassens geht es vielen Landwirten in Brandenburg und ganz Deutschland. Insgesamt stieg der Preis für Kartoffeln im letzten Jahr um satte 27,5 Prozent.

Hohe Inflationsrate führt zu Preisanstieg

Nicht nur Ernteausfälle treiben die Preise in die Höhe, auch die momentan hohe Inflationsrate, die temporäre Mehrwertsteuersenkung 2020 und die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz hätten zu dem Preisanstieg geführt, ergänzte Dittrich. Um Unternehmen nach dem ersten Corona-Schock zu entlasten, lag dieser für Nahrungsmittel zeitweise bei fünf Prozent. Nun sind es wieder sieben Prozent. Dass sich die Preise in den kommenden Wochen wieder entspannen könnten, davon geht Marktanalystin Dittrich nicht aus. „Die Preise werden sich bis zum Jahresende auf einem hohen Niveau einpendeln.“

Problematisch sind die hohen Verbraucherpreise besonders für Haushalte mit geringem Einkommen. „Wir sehen diese Entwicklung sehr kritisch“, sagte Henrike Weber, Referentin für Sozialpolitik des Sozialverbands VdK Berlin-Brandenburg auf MAZ-Anfrage. „Seit den 1990er beobachten wir einen kontinuierlichen Anstieg der Armut in Deutschland.“

Für viele Menschen hätte sich die Lage in den letzten Monaten zusätzlich verschlechtert. Gerade für Menschen, die Grundsicherung beziehen, seien die hohen Verbraucherpreise daher problematisch, betonte Weber und führte das Beispiel einer Alleinerziehenden aus Brandenburg an, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sei. „Die Regelsätze haben schon vorher nicht ausgereicht, wenn jetzt auch noch die Lebensmittel teurer werden, dann reicht es in vielen Familien nicht mehr für die Kostendeckung.“ Angesichts der steigenden Verbraucherpreise sei es daher unerlässlich, die Regelsätze anzupassen, forderte Weber.

Von Gesa Steeger