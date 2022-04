Potsdam

Das Handwerk ist bisher besser durch die Coronakrise und den beginnenden Ukrainekrieg gekommen als erwartet, sagt der Präsident der Handwerkskammer Potsdam, Robert Wüst. Die Herausforderungen blieben aber riesig. „Viele Betriebe kämpfen mit hohen Energiepreisen, gestörten Lieferketten und Materialpreissteigerungen“, sagte Wüst am Mittwoch. Dies zeichne sich auch beim Konjunkturbericht des westbrandenburgischen Handwerks vom Frühjahr 2022 ab. Die Kammer hatte dafür 3000 Betriebe zu ihren Erwartungen befragt.

Knapp 88 Prozent der Betriebe schätzten ihre derzeitige Lage als gut ein, so Wüst. Damit waren sogar mehr Betriebe zufrieden als noch im Vorjahr. Nur den von den Eindämmungsmaßnahmen betroffenen Friseuren und Kosmetikern geht es laut Konjunkturbericht nicht so gut. 27 Prozent der befragten Betriebe dieser Branche hatten ihr Lage als schlecht bezeichnet. Das war der höchste Negativwert bei allen Gewerken.

Baugewerke am Limit

Die Auslastung ist bei allen Gewerken, selbst bei den personenbezogenen Dienstleistungen, sehr hoch. An ihr Limit kommen derzeit mit 93 Prozent Auslastung das Baugewerbe und mit sogar 95 Prozent die Ausbaugewerke. Das geht zu Lasten der Kunden. Inzwischen müssen diese im Schnitt 11,3 Wochen auf einen bestellte Handwerker warten – und damit durchschnittlich sogar noch eine Woche länger als im Vorjahr. Noch länger seien die Wartezeiten im Baugewerbe. Eine Dauer nannte die Kammer hier nicht. „Kunden brauchen also vor allem eines – viel Geduld“, gab Wüst zu.

Laut Kammer-Geschäftsführer Ralph Bühring werden die Erwartungen des Handwerks deutlich von steigenden Einkaufspreisen getrübt. 84 Prozent der befragten Betriebe berichteten von gestiegenen Einkaufspreisen – 21 Prozent mehr als noch im Frühjahr 2021. Sorgen bereiten nicht nur die ständig steigenden Energiepreise, sondern auch die Lieferengpässe. Die treffen Branchen an Punkten, wo man sie gar nicht erwarten würde.

Zum Beispiel melden die Bäcker Lieferengpässe bei Backfetten – und keineswegs bei Mehl. Dabei würden viele Backfette auch in Deutschland hergestellt, aber die Rohstoffe kommen aus dem Ausland. Auch werden Produzenten von hohen Energiekosten belastet, was ebenfalls zu Materialengpässen führt. Eine Woche Produktionsausfall bei einer Ziegelfabrik motivierten Dachdeckerfirmen zum Beispiel zur Bevorratung – man könnte sagen: zu Hamsterkäufen. Eine solche Bevorratung sei durchaus rational, sagt Bühring: „Die Firmen müssen zusehen dass sie das Material zu kalkulierbaren Preisen bekommen“, so der Geschäftsführer.

Viele fürchten schlechtere Geschäftslage

Die Unterbrechung der Lieferketten durch Corona und nun durch den Ukrainekrieg sieht Handwerkskammerpräsident Robert Wüst als einen der größten Belastungen nicht nur des Handwerks. Dort zeichneten sich in manchen Branchen bereits Mangelverwaltung wie zu DDR-Zeiten ab. Elektroinstallateure tauschten sozusagen untereinander Steckdosen gegen Lichtschalter. Entsprechend pessimistisch werde auch die künftige Geschäftslage bewertet. Nur noch 22 Prozent der Befragten im Ausbaugewerbe gehen von besseren Geschäften aus, 17 Prozent erwarten eine Verschlechterung.

Robert Wüst, Präsident der Handwerkskammer Potsdam, macht der Ukrainekrieg auch wirtschaftlich große Sorgen. Quelle: Julius Frick

„Der Krieg muss beendet werden“, sagte Wüst. Solange diese Krise andauere könne die Wirtschaft in Deutschland und damit auch das Handwerk in Brandenburg nicht wieder so werden wie man es bis 2019 gewohnt sei. Schwierig bleibe die Lage des Handwerks auch wegen des Fachkräftemangels. Zwar erreiche mit derzeit 1300 Lehrlingen die Zahl der Azubis im ersten Ausbildungsjahr ein seit elf Jahren nicht mehr erreichtes Hoch, doch seien nach wie vor rund 800 Ausbildungsplätze frei, betonte Wüst. Bundesweit wird die Zahl fehlender Handwerker auf rund 190000 geschätzt.

Die Zukunft der knapp 40000 Handwerksbetriebe in ganz Brandenburg sei keineswegs sicher, sagt Wüst. „In den nächsten Zehn Jahren gehen 30 Prozent der jetzigen Geschäftsführer in den Ruhestand.“ Geschäftsübernehmen innerhalb der Familie seien zwar noch üblich, aber keineswegs die Regel. Die Kosten einer Betriebsübernahme variierten enorm, betonte Wüst, könnten aber bei einem mittelständischen Unternehmen durchaus mehrere hunderttausend Euro erreichen.

Energiewende als Stresstest und Chance

Geschäftsführer Bühring wollte dennoch den Optimismus nicht verlieren, allerdings müsse die Politik dann auch über die Entwicklung der Energiepreise nachdenken. Es nütze zum Beispiel nichts, wenn wie von der Regierung am Mittwoch beschlossen durch das sogenannte Entlastungspaket große Unternehmen von Wegfall EEG-Umlage profitierten, mittelständische Handwerker aber auf ihren Energiekosten sitzen blieben.

Die Energiewende müsse mit den Betrieben abgestimmt werden, so Bühring. Für diese sei sie auch eine große Chance. So soll zum Beispiel diesen Mittwoch auf dem Bildungs- und Innovationscampus des Handwerks in Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) ein Kompetenzzentrum für Energiespeicherung und Energiesystemmanagement eröffnet werden.

Kammerpräsident Wüst selbst bemängelte die zu kleinen Schritte des Pakets. Die Richtung stimme, da etwa die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe auch kleinen und mittleren Unternehmen des Handwerks sofort helfe. „Aber die temporäre Begrenzung im vorgesehenen Umfang reicht nicht aus“. so Wüst. Es brauche langfristige Perspektiven. Angesichts einer sich drehenden Preisspirale sei Planbarkeit unverzichtbar.