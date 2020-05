Warum das „1933“-Gerede der AfD schäbig ist

Potsdam

Wenn AfD-Politiker sich angesichts einer behördlich abgesagten Demo in Cottbus an Hitlers Ermächtigungsgesetz erinnert fühlen, ist das nicht ohne Ironie. Immerhin gehören sie einer Partei an, deren Landesvorsitzender wegen Kontakten ins Neonazi-Milieu unter politischem Druck steht.

Spott über die Opfer der NS-Diktatur

Der Vergleich der Corona-Eindämmung mit dem Gesetz von 1933 ist jedoch nicht zum Lachen, weil er die Opfer des Nationalsozialismus verspottet. Und weil es eine mutwillige Verdrehung historischer Bezüge darstellt. Das Ermächtigungsgesetz wurde nicht beschlossen, um die Bürger vor einer gefährlichen Infektionskrankheit zu schützen. Um es durch den Reichstag zu peitschen, hatte Hitler Teile der Opposition ins Gefängnis gesteckt. Millionen Menschen starben später an den Folgen seiner unbeschränkten Macht.

Anzeige

Reiner Zynismus

Was also soll das absurde Gerede von 1933? Es ist reiner Zynismus, ein Kokettieren der AfD mit dem rechten Milieu. Dort wird man sich ein Bierchen aufmachen vor Freude darüber, wie offen man den Ermordeten von damals noch posthum aufs Grab spucken kann. Und das wohlgemerkt in einer Demokratie, die ja angeblich keine abweichende Meinung mehr zulässt. Es ist ein schäbiges Spiel – und nicht betrieben von irgendwelchen Unterbezirks-Funktionären. Daniel von Lützow ist Vize-Landesvorsitzender der AfD.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Ulrich Wangemann