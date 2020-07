Potsdam

Die Corona-Krise belastet die öffentlichen Haushalte massiv. In Brandenburg sah die Regierung keinen anderen Ausweg, als neue Schulden aufzunehmen. Mit dem Ziel, die Zumutungen für besonders Betroffene abzumildern. Damit verbunden ist aber auch, dass diese Koalition zusätzlich Abstriche bei einer Reihe ihrer ehrgeizigen Vorhaben machen muss.

Dass allerdings ausgerechnet die Polizei nun zum ersten Leidtragenden der Krise wird, das überrascht schon. CDU-Innenminister Michael Stübgen verkündete in einem Interview eher beiläufig, dass er das Plus von 300 Polizisten mit der Zielzahl von 8500 bis zum Ende der Wahlperiode im Jahr 2024 nicht wird halten können. Der Plan war zentrales Vorhaben der CDU im Wahlkampf und in den Koalitionsverhandlungen.

Dieses Eingeständnis kommt unerwartet. Die Koalition hatte sich über ihre notwendigen Streich-Pläne politisch noch gar nicht geeinigt. Warum Stübgen nun von sich aus vorprescht? Das könnte taktische Gründe haben. Der Minister gibt auf, was er sowieso nicht umsetzen kann. Der geplante Aufwuchs bei der Polizei ist unter den gegenwärtigen Bedingungen kaum zu schaffen. Es gibt viel zu wenig geeignete Anwärter und zu viele Polizisten, die in Pension gehen. Zum anderen kann der CDU-Chef sich nun zurücklehnen, weil er ja beim Sparen in Vorleistung gegangen ist. Die Partner SPD und Grüne müssen nun ihren Teil liefern.

Von Igor Göldner