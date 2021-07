Warum der Verein "Mehr Demokratie" Brandenburg schlecht bewertet

Potsdam

Der Verein „Mehr Demokratie“ kritisiert Brandenburg. Das Land habe im Gegensatz zu anderen Bundesländern in den vergangenen fünf Jahren kaum Fortschritte hin zu mehr Volksdemokratie gemacht, sagte Oliver Wiedmann, Landesvorstandssprecher des Vereins für Berlin und Brandenburg. Der Verein hatte am Donnerstag sein neues bundesweites Ranking zu den gesetzlichen Regelungen für eine direkte Demokratie auf Kommunal- und Landesebene vorgestellt.

Im Gegensatz zu seinem Nachbarn Berlin habe Brandenburg seit etwa zehn Jahren so gut wie gar keine Reformen angestoßen, sagt Wiedmann. Bei der Möglichkeit zu Volksbegehren, also der Möglichkeit der Zivilgesellschaft, selbst über ein bestimmtes Thema zu entscheiden, habe sich seit 2011 nichts geändert. In jenem Jahr erhielten die Brandenburger die Möglichkeit, sich auch per Brief an einer Volksinitiative zu beteiligen. Außerdem wurde die Sammelfrist der Unterschriften von vier auf sechs Monate verlängert.

Nichts zu melden beim Thema Haushalt

„Brandenburg zählt auch zu den letzten sechs Bundesländern, in denen auf kommunaler Ebene über Bauvorhaben und Bebauungspläne nicht von den Bürgern selbst abgestimmt werden kann“, so Wiedemann. In Fragen des Landeshaushalts hätten die Brandenburgs Bürger direkt schon gar nicht mitzureden. In den Fällen, wo Bürgerbeteiligungen erlaubt sind, seien die Mindeststimmenzahl auf landes- wie auf kommunaler Ebene ziemlich hoch. Ein solches Demokratieverständnis gehöre einer „anderen Zeit“ an, sagt Wiedmann.

„Völlig absurd“ sei es auch, wenn bei einem Volksbegehren die Bürger in Brandenburg für ihre Unterschriften weiterhin auf ein Amt müssten. Die 80.000 Unterschriften, um einen Volksentscheid zu einem bestimmten Thema zu erzwingen, seien so kaum zu erreichen. Folglich hatten von insgesamt 51 Volksinitiativen nur zwei Volksbegehren die nötige Unterschriftenzahl erreicht, einmal bei der Frage um die Ausweitung des Nachtflugverbots, ein andermal bei einem Begehren gegen Massentierhaltung. Einen von Bürgern initiierten Volksentscheid gab es in Brandenburg bisher nicht.

Die Sorge, Parteien könnten Volksinitiativen vermehrt als Instrument einer außerparlamentarischen Opposition nutzen, teilt Wiedmann nicht. Die Freien Wähler hatten zum Beispiel 2018 die Volksinitiative „Straßenausbaubeiträge abschaffen“ gestartet. „Es entscheiden keine Parteien über die Volksinitiativen, sie stoßen sie nur mit an“, so Wiedmann.

Initiativen brauchen breite Bündnisse

Für eine erfolgreiche Volksinitiative sei ein breites Bündnis verschiedener Kräfte notwendig. Außerdem gebe es in Brandenburg wichtige Volksinitiativen wie die zum Artenschutz und zur Verkehrswende, die nicht von Parteien angestoßen worden seien. Auch wenn die Verhältnisse derzeit noch in Ordnung seien, müsse man aber „einen Blick“ auf die weiteren Entwicklungen haben.

Warum Brandenburg seinen Bürgern nicht mehr Möglichkeiten der politischen Beteiligung einräume, sei dem Verein „Mehr Demokratie“ auch nicht klar. Offenbar gebe es eine gewisse Angst, Instrumente zur Entscheidung abzugeben. Wiedmann hofft, dass künftig bei Volksbegehren in Brandenburg zumindest eine Sammlung von Unterschriften auf der Straße möglich sei. Die Landesregierung hatte solche Vorschläge bisher mit der Sorge abgewehrt, die Bürger könnten in wichtigen Fragen „überrumpelt“ werden. Wiedmann meint, die Brandenburger seien inzwischen so selbstbewusst, dass die aus eigenem Willen einem Volksbegehren zustimmen könnten. Der Bundesvorstandssprecher des Vereins, Ralf-Uwe Beck, ergänzt, bisherige Bürgerbegehren seien auch wichtige bildungspolitische Veranstaltungen gewesen.

Bei der Möglichkeit der direkten Demokratie liegt laut dem aktuellen Ranking Brandenburg gemeinsam mit Niedersachsen auf Platz 13 bis 14. Damit steht es immerhin besser da als 2016, als es noch die Plätze 14 bis 15 belegte. Am weitesten fortgeschritten bei der Demokratisierung sieht der Verein die Bundesländer Bayern und Bremen.

Von Rüdiger Braun