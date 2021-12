Potsdam

Scheitert die Ansiedlung des Rechenzentrums von Google in der Gemeinde Neuenhagen (Märkisch-Oderland) jetzt bloß deshalb, weil dort die Leitungen zu wenig Wasser hergeben? Laut Bürgermeister Ansgar Scharnke (parteilos) musste der Wasserverband Strausberg Erkner (WSE) dem namentlich nicht genannten, aber sehr wohl angedeuteten Nutzer mitteilen, dass über Sanitärzwecke hinaus kein Wasser zugesagt werden könne.

Das Rechenzentrum mit einer Jahresleistung von 200 Megawatt bräuchte zur Kühlung seiner Geräte wohl 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr. Bekommt es die nicht, wird die Ansiedlung unwirtschaftlich. Eine noch höhere Menge, 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser, hat der WSE bereits der Tesla-Gigafabrik in Grünheide (Oder-Spree) zugesagt. Mehr sollen die Elektroautobauer wegen des Wassermangels aber auch nicht bekommen.

Das Problem ist lange bekannt

Weniger wegen dieser Unternehmen, sondern weil das Wasser im Sommer schon oft knapp war, will der WSE mittels Änderung seiner Satzung drastisch gegensteuern. In Mehrow, einem Stadtteil von Ahrensfelde (Barnim), melden in heißen Sommern Waschmaschinen Fehler wegen zu geringem Wasserfluss, Leute können nicht mehr richtig duschen. Der Druck fällt im Netz manchmal so ab, dass in den etwas höher gelegenen Ort, in den nur eine Stichleitung führt, nicht mehr genug Wasser gepumpt werden kann. Das bestätigt Swen Schwarz, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste in Ahrensfelde. Darum soll ab 2025 das Wasser praktisch rationiert werden.

Sandra Ponesky, Sprecherin des (WSE), erklärt sich den Mangel so: An anderen Orten des Wassernetzes drehen die Bewohner im Sommer die Hähne weit auf. Zum Beispiel wollten sie nachmittags ihren Rasen sprengen oder den Pool füllen. „In den Wintermonaten haben wir einen mittleren Wasserverbrauch von 22000 Kubikmetern am Tag“, erläutert Ponesky die drastische Maßnahme. Diesen Verbrauch setze der Verband als Richtwert für den normalen Verbrauch eines Haushalts an. In den vergangenen Sommern aber sei der Wert schon mal auf bis zu 70000 Kubikmeter am Tag hochgeschnellt. „Wir schlussfolgern, dass das Wasser an trockenen Tagen wohl für die Bewässerung des Gartens genutzt wird.“ Es gebe auch die Gewohnheit, den Pool immer wieder mit frischem Wasser zu füllen, statt zu desinfizieren.

Google-Kandidat Neuenhagen Das US-Unternehmen Google sucht schon seit Monaten ein Grundstück für ein Rechenzentrum in oder um Berlin. Ein Kandidat war das Gewerbegebiet Neuenhagen. Dort verläuft eine Starkstromleitung, mit der sich die Rechner versorgen ließen. Laut dem Neuenhagener Bürgermeister Ansgar Scharnke (parteilos) seien in dem Rechenzentrum bis zu 300 Jobs möglich gewesen. Scharnke hatte den Namen Google allerdings vermieden.

Die Situation habe sich nicht nur verschärft weil die Anwohner wegen des Klimawandels ihre Gärten häufiger bewässerten, es seien durch Zuzüge auch schlicht mehr Haushalte mit zum Teil hohen Ansprüchen hinzugekommen. Wer sich das teure Bauen im Speckgürtel leisten könne, müsse vielleicht nicht sonderlich auf die Wasserrechnung achten, vermutet Ponesky. Das führe zu fatalen Engpässen bei den inzwischen rund 170000 Nutzern.

Sparappelle fruchten nicht

„Was uns sehr umtreibt, ist der vernünftige Umgang mit Wasser“, sagt Ponesky. Der Verband habe die Aufgabe der Trinkwassersicherung. Es könne nicht angehen, dass die wertvolle Ressource Wasser in den trockenen Monaten vor allem zum Rasensprengen genutzt werde. „Die Trinkwasserversorgung beruht auf dem Solidarsystem.“

Technisch könne der Verband kaum gegensteuern: Pumpen hätten eine bestimmte Leistungsfähigkeit und die Speicher ein bestimmtes Fassungsvermögen. Wegen der Trockenheit sind die Speicher laut WSE-Chef André Bähler schon im vergangenen Sommer nicht mehr richtig voll. Jahrelange Sparappelle an die Anwohner hätten nicht gefruchtet, sagt Ponesky. Die Mehrheit der 16 Mitgliedergemeinden habe sich am vergangenen Mittwoch zu einer Satzungsänderung durchgerungen. Die ist zwar noch gar nicht rechtskräftig und auch nicht ausgearbeitet, das Stichwort „Rationierung“ wurde gleichwohl durchgestochen.

Wie die aussehen könnte, weiß der Wasserverband auch nicht. Vage denkt man an die Möglichkeit von Bußgeldern, die man nach mehreren Appellen gegenüber unbesorgten Zeitgenossen verhängen könne, wenn diese mehr Wasser verbrauchten, als die künftige Verfassung vorsieht. „Wir wissen noch nicht, ob das wirkt“, räumt Ponesky ein. Aber der Verband sei froh, mit der Satzungsänderung überhaupt ein Mittel in der Hand zu haben. Sie werde voraussichtlich im Dezember öffentlich gemacht. Deutlich werde durch die Situation aber auch, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen das engmaschige System der kommunalen Wasserversorgung so nicht mehr funktioniere. In Brandenburg müsse an eine großräumige Wasserversorgung denken.

Der Geschäftsführer des Landeswasserverbandstags Brandenburg e. V., Turgut Pencereci, sieht die Notbremse dieses östlichen Mitgliedsverbands bisher als Einzelfall. „Es ist auch der geologischen Situation vor Ort geschuldet“, so Pencereci. Von anderen Netzen seien trotz des wachsenden Speckgürtels ähnliche Engpässe bisher nicht bekannt.

Verbände fordern ein Verbundsystem

„Ich will aber auch nichts verniedlichen“, sagt Pencereci. Mittel und langfristig müsse sich das Land, in dem wegen des Klimawandels die Grundwasserneubildung immer schwieriger werde, auf das verstärkte Auftreten solcher Szenarien einstellen. „Wir müssten eigentlich ein Verbundsystem aufbauen“, sagt Pencereci. Das sei aber alles andere als einfach, da die unterschiedlichen Netze zum Beispiel auf die jeweiligen Bedingungen wie etwa die Wasserqualität zugeschnitten seien. Auch könne bei den Wassernetzen nicht experimentiert werden. Die teure Infrastruktur sei auf mehrere Jahrzehnte, ja Jahrhunderte ausgelegt.

Kurzfristig könnten die vorhandenen Wasserspeicher helfen, langfristig müsse man sich tatsächlich Gedanken machen, wie die kostbare Ressource Wasser in Brandenburg verteilt werde. „Im Wasserrecht wird das schon lebhaft diskutiert“, so Pencereci. Insofern sei es gar nicht verkehrt, wenn der Wasserverband Strausberg Erkner jetzt Vorsorgemaßnahmen treffe.

Pencereci hat unschöne Beispiele aus den USA vor Augen, wo schon heute Menschen zum Beispiel Regionen in Kalifornien verlassen, weil es dort zu wenig Wasser gibt. „Ausschließen kann man es nicht, dass künftig auch hier an einigen Stellen das Wasser fehlt“, sagt Pencerci. Würden die Leute in Brandenburg weiterhin so unbesorgt mit dem Wasser umgehen, seien ähnliche Szenarien in schon 30 Jahren „nicht unrealistisch“.

Allerdings gibt es auch andere Stimmen. Swen Schwarz vom Ahrensfelder Rathaus sieht zum Beispiel weniger die Naturgewalten als unglückliche wirtschaftliche Entscheidungen des Verbands am Werke. Beim benachbarten Wasserzweckverband Ahrensfelde/Erkner zahlt man zum Beispiel 1,45 Euro pro Kubikmeter Wasser, beim WSE beträgt der Grundpreis für die gleiche Menge nur 0,97 Euro. Allerdings hätten die Nachbarn für ihr Geld auch eine bessere Infrastruktur und keine Probleme mit dem Wasserdruck, so Schwarz.

Von Rüdiger Braun