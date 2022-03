Potsdam

Der ehemalige Polizeipräsident Jürgen Lüth ist seit 25 Jahren Vorsitzender des Landesverbandes Weisser Ring e. V., der größten Opferschutzorganisation im Land Brandenburg. Im MAZ-Gespräch erläutert er, warum das Land die Stelle eines Opferschutzbeauftragten einrichten müsste.

Herr Lüth, der Weisse Ring hat in einer Mitteilung die Stelle eines Opferschutzbeauftragten gefordert. Warum braucht das Land eine solche Beauftragte oder solch einen Beauftragten?

Wir brauchen einen Opferschutzbeauftragten, um endlich einmal eine klare Übersicht über die Entwicklung der Opferzahlen in den einzelnen Deliktbereichen zu bekommen, auf deren Grundlage wir dann auch letzten Ende präventiv tätig werden können. Es ist ein Hauptanliegen des Weissen Rings, dass wir durch Präventionsmaßnahmen verhindern, dass überhaupt jemand Opfer wird.

Nur wenige Opfer melden sich beim Weissen Ring

Warum sind dabei Zahlen und Statistiken so wichtig?

Wir haben laut der amtlichen Kriminalstatistik um die 163000 registrierte Straftaten im Jahr und dabei rund 20000 Opfer von ganz unterschiedlichen Delikten zu beklagen. Zum Beispiel nahm in Corona-Zeiten die Zahl häuslicher Gewalt um über 20 Prozent zu. Wir rechnen mit rund 5000 Opfern häuslicher Gewalt im Jahr 2020. Aber bei der Opferberatung des Weissen Rings meldete sich nur ein Bruchteil dieser Opfer. Es ist nicht zu akzeptieren, wenn sich von 5000 Opfern nur 142 bei uns melden. Hier müssen wir fragen: Wo liegen eigentlich die Ursachen, dass unserem Verein so wenig Opferfälle bekannt gemacht werden? Dies herauszufinden wäre auch die Aufgabe eines künftigen Opferschutzbeauftragten. Ich gehe übrigens davon aus, dass sich nach der Pandemie noch viel mehr Opfer häuslicher Gewalt melden werden.

Jürgen Lüth ist Vorsitzender des Weissen Rings Brandenburg Quelle: Matthias Anke

Das Problem des Weissen Rings ist also, dass die meisten Opfer gar nicht bei Ihnen oder anderen Opferorganisationen Hilfe suchen. Was könnte ein Opferschutzbeauftragter an dieser Situation ändern?

Der Opferschutzbeauftragte müsste der Politik und damit sowohl den einzelnen Fachministerien wie auch dem Landtag klar aufzeigen, wo die Probleme des Opferschutzes liegen. Liegt es daran, dass wir zu wenig Beratungsmöglichkeiten haben? Haben wir zu wenig Frauenhäuser? Gibt es zu wenige Familienzimmer für Frauen und Kinder, die Opfer häuslicher Gewalt werden? Stellt die Polizei zu wenig Analysen an oder forscht sie zu wenig nach Ursachen von Gewalt? Hier müssten die Kräfte zwischen Politik, Polizei und Opferverbänden und Hilfsorganisationen gebündelt werden. Noch gleichen die finanziellen Hilfen einem Flickenteppich, der den wachsenden Ansprüchen nicht gerecht wird. Letztlich geht es um eine ganz klare Analyse der Situation im Land, damit wir unsere personellen und finanziellen Ressourcen ganz gezielt für bestimmte Dinge einsetzen können.

Der oder die Opferbeauftrage wäre demnach also eine Art Forschungsstelle, die sich mit den Bedürfnissen und der Motivation von Opfern befasst und der Politik entsprechende Ratschläge gibt?

Richtig.

Opferschutzbeauftragte bräuchten juristisches Wissen

Welche Qualifikationen müsste die oder der Opferschutzbeauftragte dann mitbringen?

Sie oder er müsste sich zumindest in den Fragen Opferschutz, Zivilrecht und Strafrecht, aber auch im Sozialrecht auskennen. Der Opferschutzbeauftragte müsste zum Beispiel die Vorschriften des Sozialgesetzbuches XIV kennen, das die soziale Entschädigungen behandelt. Insofern muss die oder der Opferschutzbeauftragte auch eine juristische Ausbildung haben. Natürlich muss sie oder er auch mit dem Netzwerk zum Opferschutz in Brandenburg, das im Prinzip vom Landespräventionsrat abgedeckt wird, gut kommunizieren und Verbindungen schaffen können. Im Moment kocht hier jeder oft noch sein eigenes Süppchen. Er oder sie müsste mit dem Finger in bestehende Wunden zeigen, um eine Lösung herbeizuführen.

An welche Wunden denken Sie?

Es hat zum Beispiel Jahrzehnte gedauert, bis im Land endlich eine Traumaambulanz, also eine sofortige psychologische Unterstützung für Gewaltopfer eingeführt wurde. Brandenburg war hier lange Zeit Schlusslicht in der Bundesrepublik, hat inzwischen zwar etwas aufgeholt, ist aber längst nicht dort, wo es sein müsste. Auch Anwälte mit dem Schwerpunkt Opferanwalt gibt es noch nicht. Opferanwälte zu schaffen, ist eine bundesweite Forderung des Weissen Rings. Dabei geht es um Fachanwälte für Opferschutz, die verbriefte Entschädigungsansprüche aus dem Sozialrecht einfordern. Bisher konnte sich die Anwaltskammer noch nicht dazu durchringen die Fachanwaltsordnung entsprechend zu ergänzen. Dabei hat der Weisse Ring der Rechtsanwaltskammer schon ein Ausbildungskonzept zur Verfügung gestellt. Wir werden hier aber nicht locker lassen. Auch ein Opferschutzbeauftragter sollte nicht locker lassen.

Angesiedelt beim Landtag

Wo sollte die Stelle eines Opferschutzbeauftragten angesiedelt werden?

Da gäbe es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich wäre dafür, dass er oder sie beim Landtag angesiedelt wäre, zum Beispiel bei der Landtagspräsidentin. Es könnte aber auch beim Justizministerium oder dem Innenministerium sein. Wie das organisiert wird, müsste der Landtag diskutieren und entscheiden. Wichtig wäre aber, dass es sich um eine politisch unabhängige Stelle handelt.

Wie wäre der Rekrutierungsprozess?

Es müsste einfach eine Ausschreibung mit einer entsprechenden Stellenbeschreibung geben. Dann würden sich Leute bewerben und die müsste man sich ansehen. Ganz neu ist die Stelle eines Opferschutzbeauftragten ja nicht. Es gibt solche schon bei der Polizei. Diese wirken aber eher nach innen. Sie sind sozusagen das Bindeglied zwischen den Opfern, der Polizei und deren Netzwerkpartnern zum Opferschutz. Sie sorgen auch dafür, dass die Polizei etwa durch Schulungen in Sachen Opferschutz ständig auf dem Laufenden ist. Auch dort haben wir übrigens wegen der personellen Engpässe noch Nachholbedarf. Auch die Polizei muss in der Lage sein, dem Opfer Hinweise zu geben, wo es Hilfe findet. Als Landesvorsitzender des Weissen Rings bin ich mit dem Landespolizeipräsidenten im Gespräch. Ziel muss es sein, den Opfern den Zugang zu den Opferhilfeeinrichtungen zu erleichtern.

Was hier schon intern geschieht sollte also auf eine landesweite, öffentliche Ebene gehoben werden?

Richtig! Es geht ja nicht nur darum, dass die Polizei Geschehnisse feststellt, sondern dass diese Feststellungen insgesamt analysiert werden und daraus Schlüsse auf die Notwendigkeit entsprechender Opferhilfen gezogen werden. Reichen Weisser Ring und Opferhilfe schon aus? Wie können wir finanziell helfen? Welche Projekte müssen wir angehen? Das wären die Fragen.

Sexualdelikte nehmen zu

Wo und wie wird man in Brandenburg heutzutage überhaupt Opfer?

Zunächst kann man überall Opfer einer Straftat werden. Aber natürlich läuft man in der Anonymität der Ballungsgebiete eher Gefahr. Was die Art der Delikte betrifft haben wir insbesondere bei den Sexualdelikten Steigerungsraten. Sorgen bereiten uns aber auch die zunehmenden Übergriffe auf Polizeibeamte, auf Feuerwehrleute und Rettungskräfte. Wir haben zum Beispiel bei der Polizei in Brandenburg im Jahr 2000 Opfer von Übergriffen. Das ist ein Alarmzeichen. Auch hier muss nach den Ursachen der Entwicklung gesucht werden. Wir müssen fragen: Was sind die Rahmenbedingungen solcher Gewaltspiralen?

Welche Rahmenbedingungen sehen Sie denn selbst?

Wir müssen erst einmal vorbehaltlos alle Deliktarten anschauen. Es muss uns etwa wieder gelingen, auch kleine Delikte zu verfolgen. Wir müssen auch deutlich machen, dass die Polizei für Gewalttäter unantastbar ist, was nicht heißt, dass Straftaten von Polizisten selbst nicht verfolgt werden sollen. Wir müssen aber die Gewaltspirale eingrenzen. Das muss sehr frühzeitig anfangen, möglichst schon im Kindergarten. Man muss aber auch in den Schulen präsent sein. Ein großer Katalysator für Gewalt ist nämlich durchaus das Internet. Jugendliche werden durch all das, was sie im Netz erfahren, ja geradezu zur Gewalt animiert. Hier müssen wir viel stärker gegensteuern.

Unterm Strich: Wir müssen schon von Anfang an klare Grenzen aufzeigen, was man darf und was nicht.

In der Tat müssen wir klare Grenzen kommunizieren. Ich weiß, das ist ein schwieriger Akt. Wir müssen gerade im Hinblick auf das Internet Jugendliche befähigen, mit Informationen und Inhalten umzugehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Problematik der neuen Medien sogar in einem Spezialfach an den Schulen ausgewiesen wird. Wir haben hier ja eine ständige Entwicklung, die ein Einzelner gar nicht mehr bewältigen kann. Die Arbeit rund ums Internet müssen wir insbesondere in den Schulen auf jeden Fall noch verstärken.

Von Rüdiger Braun