Warum die CDU den Zoff beilegen muss

Potsdam

Die CDU hat es im Grunde selbst in der Hand, ob sie in den kommenden fünf Jahren mitregiert oder als zweitgrößte Oppositionspartei hinter der AfD im Landtag sitzt. Dazu muss sie schnell klären, wer im eigenen Laden das Sagen hat. Spätestens am Dienstag, mit der Wahl des Fraktionschefs, sollten die Christdemokraten sich sortiert haben.

Tun sie es nicht und bleiben sie dauerhaft zerstritten, sind sie als Regierungspartei ungeeignet. Denn eine schlagkräftige, radikalisierte AfD-Fraktion hätte leichtes Spiel, in den faulen Stellen einer solchen Landesregierung herum zu bohren. Jede Abstimmung wäre ein Vabanque-Spiel für SPD und Grüne, wenn Querschüsse aus dem Unionslager drohen.

In der Opposition wiederum wäre die CDU in ihrer derzeitigen Verfassung leichte Beute für die politische Konkurrenz. Eingeklemmt zwischen einem 23-köpfigen blauen AfD-Block und einer kleinen, aber energischen Gruppe Freier Wähler, die oft genug in CDU-Themen und -Wähler ansprechen, würden zankende Christdemokraten kaum zur Geltung kommen. Was dazu kommt: Glaubt ernsthaft irgendwer, Brandenburgs CDU würde sich ausgerechnet in der Opposition erholen? Dazu hatte sie zehn Jahre Zeit.

Von Ulrich Wangemann