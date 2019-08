Potsdam

Die Linke kann ihre Freude kaum verbergen, mitten in einem extrem schwierigen Wahlkampf ein richtig gutes Thema auf dem Silbertablett serviert zu bekommen. Die Hohenzollern wollen wieder in ihren Ex-Schlössern wohnen – so eine Steilvorlage kann sich kein Parteistratege ausdenken.

Die Partei ist dankbar drauf gesprungen, hat ihre Bundesvorsitzende zur Schlossführung geschickt – in Begleitung der kompletten Brandenburger Parteiführung. Jetzt soll eine Volksinitiative zusätzliche Aufmerksamkeit bringen. Der Partei kann man das nicht verübeln. Vielmehr hat die ehemalige preußische Herrscherfamilie mit ihren überzogenen Ansprüchen geradezu darum gebettelt, das Jakobinerblut in den Adern mancher Genossen in Wallung zu bringen.

Auseinandersetzungen gehen weiter

Tradition hat die Frontstellung Linke vs. Hohenzollern ja: Schon 1926 schob die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) einen Volksentscheid an, der eine entschädigungslose Enteignung der Kaiser-Dynastie vorsah. Es scheiterte bekanntlich. Knapp hundert Jahre später geht die Auseinandersetzung weiter. Ein wenig wiederholt sich die Geschichte doch manchmal.

Von Ulrich Wangemann