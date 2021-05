Potsdam

Der Kampf gegen hohe Dispo-Zinsen, dem sich jetzt auch die Landesregierung Brandenburgs verschrieben hat, dürfte allgemein auf Wohlwollen in der Öffentlichkeit stoßen. Denn die rund zehn Prozent Überziehungszins für Girokonten stehen in schroffen Gegensatz zu jenen Zinssätzen, welche die Banken derzeit Sparen bieten: null Prozent. Für große Geldvermögen kassieren einige Kreditinstitute heute schon Strafzinsen.

Ein ziemlich plakatives Ziel

Allerdings ist die Dispo-Offensive der Länder auch ein bisschen plakativ. Der Dispo wird immer weniger in Anspruch genommen, sind doch die Privatvermögen gerade in der konsumbefreiten Corona-Zeit so stark angeschwollen wie nie. Der Dispo wird also unbedeutender. Die Banken dürften folglich mit einem anderen Teil der von den Ländern angestoßenen Überprüfung der Kreditgeschäfte viel größere Probleme haben: der Regulierung ihrer Gebühren. Denn angesichts der europa-, ja weltweiten Nullzinspolitik haben die Banken selbst weniger Optionen, Gewinne zu verbuchen. Mit Baukrediten etwa verdienen sie gerade noch ein schmales Prozent.

Deswegen erhöhen sie auf breiter Front die Gebühren für ihre sonstigen Leistungen. Viele Girokonten, die lange Jahre gratis angeboten wurden, sind mittlerweile kostenpflichtig. Daran wird sich so schnell nichts ändern.

Von Ulrich Wangemann