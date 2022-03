Potsdam

Schon vor Jahrzehnten wurde im Osten Brandenburgs Großes versprochen. Erst war es ein Lausitzring, der heute noch auf Formel-1-Rennen wartet, dann eine Konstruktionshalle für Transportzeppeline, in der man jetzt schwimmen geht, schließlich eine Chip-Fabrik, die auch als Solarzellenproduktion scheiterte. Jetzt soll es ein Wissenschaftspark in Cottbus sein. Wird der Lausitz Science Park wieder eine Enttäuschung? Wohl kaum.

Projekte für die Zukunft

Da sind zum einen die Interessenten, die dem Projekt zum Erfolg verhelfen wollen. Das Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik (IHP) in Frankfurt (Oder) ist zum Beispiel nicht irgendwer, sondern eine Entwicklungs- und Produktionsstätte von in der ganzen Welt begehrten Produkten. Auch die Deutsche Bahn und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sind eine Hausnummer. Vor allem steht das, was auf dem Areal geschehen soll, für die Zukunft.

Es geht um klimaneutralen Flugverkehr, um digitalisierte Medizin, um nachwachsende Rohstoffe und vieles mehr. Es geht um neueste Entwicklungen auf diesen Gebieten und damit um die Spitze des Fortschritts. Deshalb darf man dieses Mal mit den Initiatoren optimistisch sein: Wird auch nur die Hälfte dessen wahr, wächst in Cottbus immer noch eine blühende Landschaft heran.

Von Rüdiger Braun