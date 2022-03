Potsdam

Bisher rollen die Laster mit der Aufschrift „Mobiles MRT für Ihre Herzgesundheit“ nur versuchsweise durch Brandenburg. Es hängt auch von einer Studie ab, ob die Fahrzeuge, die drei Jahre Hochleistungsmedizin aufs Land bringen, irgendwann zum regulären Angebot gehören. Dabei ist jetzt schon klar, dass es eigentlich anders gar nicht geht. Ohne solche Modelle wird gute medizinische Versorgung im ländlichen Raum nicht mehr möglich sein. Die Organisation der Vorsorgetrucks ist nämlich so einfach wie genial: Sie bringt die kostbare Technik zu Menschen, die sonst zig Kilometer für eine Untersuchung zurücklegen müssten, die Daten der Untersuchung jedoch gehen zentral bei den besten Spezialisten ein, die sich selbst nicht von der Stelle rühren müssen. So kann die digitalisierte Medizin laufen, wie auch Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher meint.

Ohne guten Willen geht es nicht

Allerdings hängt der Erfolg des Versuchs auch von den Patienten ab. Halten sich die Untersuchten nach dem Herz-Check nicht an die anschließenden Empfehlungen, wie immer die auch aussehen mögen, werden sie am Ende so krank werden wie ohne den Einsatz der MRT-Trucks. Dann braucht man solche auch nicht zu finanzieren. Selbst Hochleistungsmedizin hilft nur, wenn der Patient mitzieht.

Von Rüdiger Braun