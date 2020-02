Warum geleaste Pflegekräfte immer mehr zum Problem werden

Potsdam

Eigentlich sind Leiharbeiter in der Pflegebranche unverzichtbar. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen müssen sich Tag und Nacht um ihre Patienten kümmern. Wenn gleich mehrere Pfleger oder Krankenschwestern gleichzeitig erkältet oder schwanger sind, muss die Station trotzdem weiter funktionieren. Für eine Übergangszeit stellen die Häuser dann Leasingkräfte oder Leiharbeiter ein. Soweit die Theorie.

Doch auf dem umkämpften und völlig ausgedünnten Markt ist das Personal rar und die Beschäftigung von Leasingpflegern längst zum lukrativen Geschäft geworden. Auf einigen Stationen in Brandenburg sollen 25 Prozent der Belegschaft aus Leiharbeitern bestehen. Die Zeitarbeitsfirmen können von den auf Personal angewiesenen Kliniken mitunter horrende Preise verlangen.

Scharfe Kritik an den Leasingpflegern

Der Chef der Landeskrankenhausgesellschaft in Brandenburg, Michael Jacob kritisiert das scharf: „Das sollte eine Übergangslösung für Notsituationen sein, ist aber zu einem großen Geschäftsmodell geworden“, sagt Jacob. „Das geht so weit, dass Pflegekräfte abgeworben, bei Leasingfirmen fest angestellt und dann wieder zurückgeleast werden.“

Das funktioniert vor allem deswegen, weil die Zeitarbeit für die Pflegekräfte lukrativ ist. Sie werden besser bezahlt als die Stammbelegschaft der Häuser in die sie für einige Tage, Wochen oder Monate geschickt werden. Und sie können sich nicht selten die Schichten aussuchen. Weniger Nachtschichten, weniger Wochenenddienste – im Knochenjob Pflege ist das viel wert. Ein Modell für alle ist es trotzdem nicht. „Wenn Sie das System zu Ende denken und sich jeder aussuchen kann, welche Schichten er übernehmen möchte, funktioniert das nicht“, sagt Jacob. „Und je mehr Leasingkräfte sie einsetzen, desto unzufriedener die Stammbelegschaft.“ An dieser Stelle müsse etwas passieren.

Bundesratsinitiative aus Berlin

In Berlin will Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci ( SPD) deswegen im März eine Bundesratsinitiative einbringen, um die Zeitarbeit in der Pflege einzudämmen. Auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sieht Handlungsbedarf. Der Pflege von Patienten oder Pflegebedürftigen sei es abträglich, „wenn aufgrund ständig wechselnden Personals keine persönlichen Beziehungen aufgebaut werden können.“

Gerade alte Menschen mit kognitiven Erkrankungen reagierten auf häufig wechselnde Bezugspersonen oft mit Ängsten und Verwirrtheitszuständen, sagt Nonnemacher, die vor ihrer politischen Karriere selbst auf einer Intensivstation als Ärztin arbeitete. Ihr bereiteten auch die bessere Bezahlung und die flexibleren Arbeitszeiten der Leihpfleger Sorgen: „Das führt dazu, dass die Stammbelegschaften überproportional häufig unbeliebte Schichten erledigen müssen und wird dort verständlicherweise als sehr problematisch angesehen.“

Gesundheitsministerin Nonnemacher hat Sympathie für die Berliner Initiative

Für die Initiative aus Berlin habe sie deswegen Sympathie. „Sie forciert dringend notwendige Diskussionen“, sagt Nonnemacher. Ziel sollte es sein, Leiharbeit auf die notwendigen, kurzfristigen Einsätze zu beschränken.

Auch beim Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, das Pflegeeinrichtungen im Land betreibt, kommt der Vorschlag gut an: „Pflege in guter Qualität auf Dauer wird in den Pflegeeinrichtungen nicht durch einen steigenden Einsatz von Leasingkräften, sondern durch festangestellte und tariflich vergütete Pflegekräfte sichergestellt“, sagt Helge Haftenberger vom Werk. „Dabei müssen Regelungen zur Begrenzung der Leiharbeit in der Pflege für Krankenhäuser, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen gleichermaßen gelten.“

Unterschiede unter den Zeitarbeitsfirmen

Dabei gibt es auch bei den Zeitarbeitsfirmen Abstufungen. Die Brandenburger Firma „Station Blau“ beschäftigt rund 170 Leiharbeiter in der Pflegebranche im ganzen Land – und zählt sich selbst zu den positiven Beispielen. „Ich glaube nicht, dass wir bei irgendeiner Einrichtung einen schlechten Ruf haben“, sagt Geschäftsführerin Susann Walpert.

Es gebe aber tatsächlich viele Zeitarbeitsfirmen, die schlecht arbeiteten. „Da sind einige dabei, die sich am Pflegenotstand bereichern“, sagt sie. So verlangten im Gegensatz zu ihrer Firma manche eine Vermittlungsprovision. Das ist ein Beitrag, den einige Zeitarbeitsfirmen einstreichen, wenn einer ihrer Leihpfleger nach der Arbeit in einem Krankenhaus oder einem Pflegeheim dorthin in eine Festanstellung wechselt.

Ein Verbot der Zeitarbeit hält sie nicht für machbar. „So dünn wie die Personaldecke überall ist und so weit wie der Pflegenotstand vorangeschritten ist, glaube ich nicht, dass das geht.“ Geändert werden müsste aber trotzdem etwas – das sagt auch Walpert. „Vielleicht braucht es eine Deckelung der Kosten“, schlägt sie vor. „Wir selbst zahlen leicht besser als die Häuser. Es gibt aber auch völlig utopische Gehälter am Markt“.

Wie Pfleger in Brandenburg den Notstand erleben

Von Ansgar Nehls