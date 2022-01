Potsdam

Noch ein paar Siegel also: Brandenburg führt zwei Qualitätszeichen für regionale Lebensmittel ein. Man darf das auch als Versuch der sanften Lenkung verstehen: Produkte, die nicht direkt aus Brandenburg kommen und keinen hohen Qualitätsstandards genügen, sollen es schwerer haben. Zum Beispiel sollen sie beim lukrativen Berliner Markt der Gemeinschaftsversorgung ins Hintertreffen geraten. Eine stärker regionale Versorgung ist ein wichtiger Baustein des Öko-Aktionsplans Brandenburgs und auch der Agrarwende. Allerdings zeigt ein Blick auf die Details, wie utopisch manche Vorgaben sind, wenn man das Siegel erhalten will.

Eine gute Orientierung für Verbraucher

Zum Beispiel kann die hiesige Landwirtschaft den großen Markt an Fleischprodukten gar nicht abdecken. Und mit Schlachthöfen ist Brandenburg auch nicht gesegnet, so dass geschlossene Lieferketten in der Ferne liegen. Orangenmarmelade und Ananassaft, die komplett „made in Brandenburg“ sind, wird es aus klimatischen Gründen nicht geben können. Trotzdem können die EU-notifizierten Siegel eine gute Orientierung für Verbraucher bieten, die regional einkaufen und sich vor Etikettenschwindel schützen wollen. Ob sie sich als Erkennungsmerkmal durchsetzen, bleibt abzuwarten. Zum Allheilmittel für das Problemfeld Landwirtschaft werden sie nicht werden.

Lesen Sie auch: Warum Brandenburg zwei neue Qualitätssiegel für Nahrungsmittel einführt

Von Rüdiger Braun