Potsdam

Politiker und Wissenschaftler Brandenburgs sind begeistert vom erfolgreichen Start des deutschen Umweltsatelliten EnMAP am vergangenen Freitag vom US-amerikanischen Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Brandenburgs Forschungsministerin Manja Schüle (SPD) verspricht sich von dem Projekt einen völlig neuen Blick auf die Erde. „Dank der Satellitenmission EnMAP werden wir künftig noch zuverlässigere Informationen über menschengemachte Veränderungen und Schäden unserer Ökosysteme erhalten“, sagte Schüle. Die Daten, die der Satellit auf seiner zunächst auf fünf Jahre angelegten Mission sammeln werde, seien die besten Voraussetzungen, „um innovative Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln“. „EnMAP“ steht für „Environmental Mapping Analysis Program“ was etwa „Programm zur Umwelt-Kartografierung und Analyse“ bedeutet.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten des Instruments

Für Brandenburg hat die Mission eine besondere Bedeutung. Die wissenschaftliche Leitung des Projekts hat das Helmholtz-Zentrum Deutsches Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam inne. Dessen kommissarischer wissenschaftlicher Leiter, Niels Hovius, weist auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Satelliten hin. Diese reichten von der Erkundung von Lagerstätten und der Bodenkartierung über die Überwachung der Gewässergüte bis hin zur frühzeitigen Erkennung von Pflanzenstress und der Erfassung von Umweltverschmutzungen. „EnMAP wird wichtige Daten bereitstellen, um die Folgen des Klimawandels und anderer Umweltveränderungen auf der Erde genau zu ermitteln“, sagt Hovius.

Der Satellit war am Freitagabend MEZ mit einer Falcon-9-Rakete von Elon Musks privatem Weltraumunternehmen SpaceX gestartet. Der kastenförmige Satellit von den Ausmaßen eines großen Schlafzimmerschrankes umkreist nun in einer Höhe von 653 Kilometern die Erde. Gesteuert wird das Gerät vom Raumfahrtkontrollzentrum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) im bayerischen Oberpfaffenhofen. „EnMAP“ ist ein sogenannter Hyperspektralsatellit. Er kann Aufnahmen von der Erdoberfläche in 250 verschiedene Farben machen. Damit analysiert damit ganz genau den Zustand der Oberfläche in kleinsten Ausschnitten. Zum Beispiel könnte er feststellen, ob Pflanzen in einem 30 Quadratmeter großen Feld genügend Wasser haben oder vom Austrocknen bedroht sind.

Lesen Sie auch: Potsdamer Satellit revolutioniert Umweltforschung

Von Rüdiger Braun