Warum sich Potsdam mit der Einheits-Expo sehen lassen konnte

Potsdam

Sie war der Not geschuldet und von vorn herein ein Experiment mit offenem Ausgang. Dass sie überhaupt stattfand, in diesen Zeiten coronabedingter Unberechenbarkeiten, war am Ende fast sogar noch ein kleines Wunder. Nach vier Wochen ist sie nun Geschichte: die Einheits-Expo in Potsdam. Weitläufige Freiluftausstellung statt pompöses Bürgerfest – so präsentierte sich Brandenburg als Gastgeber der diesjährigen Jubiläumsfeierlichkeiten. Die Schau hatte viele Stärken, auch Schwächen, wie einige Auftritte von Bundesländern, die sich lustlos und wenig kreativ präsentierten. Insgesamt aber konnte sich die Ausstellung sehen lassen. Die anfängliche Skepsis, ob man das alles überhaupt brauchen würde, war unbegründet.

Es war ein Angebot, um unter ungünstigen Bedingungen etwas Gutes zu machen. Sie auf 30 Tage auszudehnen, war lang, aber nicht falsch, so hatten die Besucher mehr davon. Die Resonanz war durchaus beachtlich. Es kamen viele Menschen in die Stadt, um sich die Schau anzusehen, die auch viele Zwischentöne zu 30 Jahren Einheit bot. Für jeden war etwas dabei. Wem wegen des Anfassverbots der direkte Kontakt fehlte, konnte in Pavillons, wie zum Beispiel der Bayern, virtuell per Leinwand kommunzieren. Das immerhin wurde von vielen Passanten gern angenommen.

Von Igor Göldner