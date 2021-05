Warum sich in Brandenburgs Kommunen trotz Corona die Kassen füllen

Potsdam

In Brandenburg haben die Kommunen trotz der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr Schulden abbauen können – mehr als anfangs erwartet. Danach meldeten die Landkreise, Städte und Gemeinden rund 183 Millionen Euro weniger Schulden. Das ist ein Minus von 10,6 Prozent, wie aus Zahlen des Finanzministeriums in Potsdam hervorgeht. Brandenburg liegt damit beim Schuldenabbau bundesweit auf Platz drei hinter dem Saarland (minus 13,8 Prozent) und Sachsen (minus 11,3 Prozent).

Nach unten ging es bei den sogenannten Kassenkrediten in den kommunalen Verwaltungshaushalten des Landes. Sie sind um 121 Millionen auf jetzt 387 Millionen Euro gesunken, wie aus vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts hervorgeht. Damit sank zugleich der Schuldenstand der Kommunen auf 1,55 Milliarden Euro. Ende 2019 waren es noch 1,73 Milliarden und im Jahr davor 1,88 Milliarden Euro.

Von Entwarnung keine Spur: Ministerin bleibt zurückhaltend

Finanzministerin Katrin Lange (SPD) bleibt dennoch zurückhaltend. Das sei eine gute Entwicklung, sagte sie. Das Land werde die Kommunen bei ihren Bemühungen weiter unterstützen, Schulden abzubauen, betonte die Ministerin.

Ein Grund für die Entwicklung sind auch die üppigen Zuschüsse des Landes im Rahmen des kommunalen Corona-Rettungsschirms, von denen die Gemeinden direkt profitieren. Für dieses Jahr plant das Land eine Neuverschuldung in Rekord-Höhe von 3,2 Milliarden Euro – zuletzt wurde noch einmal um eine halbe Milliarde Euro erhöht. Dem Nachtragshaushalt für 2021 muss noch der Landtag zustimmen. Die Verschuldung des Landes würde sich auf 23,6 Milliarden Euro erhöhen. Um diese zurückzuzahlen gibt es einen Tilgungsplan im Finanzministerium, von dem angesichts der Unsicherheit in der Pandemie keiner weiß, ob er umgesetzt wird: Ab dem Jahr 2024 sollen 30 Jahre lang jährlich 3,3 Prozent der aufgenommenen Schulden abgezahlt werden.

Ausgleichszahlen haben 373 der 417 Gemeinden im Land erhalten. In den Genuss kommen nur Gemeinden, die im vergangenen Jahr Mindereinnahmen gegenüber der Zeit vor der Pandemie hatten.

Städte- und Gemeindebund dämpft Erwartungen

Aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes ist die geringe Verschuldung der Gemeinden auf strenge haushaltsrechtliche Regelungen zurückzuführen. Jeder Überschuss muss zuvorderst zur Tilgung von Krediten verwandt werden, sagte Geschäftsführer Jens Graf der MAZ. „Das schränkt Ausgaben für weitere Investitionen und sonstige Leistungen ein.“ Graf dämpft zu große Hoffnungen: Der Rettungsschirm sei bis 2022 begrenzt. Die Kommunen stünden wegen Corona vor massiven finanziellen Einbußen. Allein an Steuern fehlten 200 Millionen Euro jährlich.

Beispiel Brandenburg/Havel: Die kreisfreie Stadt erhielt vom Land im vorigen Jahr 25 Millionen Euro. Zwölf Millionen gab es im Rahmen der nach der gescheiterten Kreisreform vereinbarten Teilentschuldung. „Das hilft uns enorm, Kassenkredite zurückzuführen“, sagte Sprecher Jan Penkawa. Hinzu kamen Corona-Hilfen des Landes in Höhe von 13,8 Millionen Euro. Entspannung ist nicht in Sicht. Die Corona-Krise wird nach Prognosen der Stadt erst in den nächsten Jahren finanziell „durchschlagen“.

Von Igor Göldner