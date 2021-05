Potsdam

Trotz der von der EU beschlossenen Lande- und Startverbote für weißrussische Flugzeuge ist am Dienstag eine Verkehrsmaschine der staatlichen Fluggesellschaft Belavia auf dem BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) gelandet. Die Maschine konnte außerdem ungehindert um kurz vor 14.30h wieder nach Minsk abheben. Wie ist das möglich, wo doch die Spitzen der Europäischen Union (EU) gerade beschlossen haben, den europäischen Flugraum für Maschinen aus dem Land zu sperren?

Der kleine Embraer-Jet der Staats-Airline konnte nach Aussagen der Deutschen Flugsicherung unbehelligt ihren Flugplan einhalten, weil „es einer Anweisung des Bundesverkehrsministeriums bedarf, damit wir Start und Landung verbieten können“, so Luftsicherungs-Sprecher Stefan Jaeckel. Diese Anordnung habe bis zum Start des Flugzeugs nicht vorgelegen.

Ministerium: Am Verbot wird noch gebastelt

Auf Nachfrage heißt es aus dem Bundesverkehrsministerium: „Der EU-Gipfel hat gestern (Montag – die Red.) den Ministerrat beauftragt, eine europäische Rechtsgrundlage zum Tätigwerden zu schaffen. Die Arbeiten daran haben heute begonnen.“ Für das Ministerium liege „unser Fokus auf einem abgestimmten europäischen Herangehen“, teilte Sprecherin Simone Nieke mit. Wie lange diese Abstimmungen dauern könnten, ließ die Sprecherin offen.

Der Flughafen BER ist nach Angaben von Sprecher Jan-Peter Haack nicht befugt, Flüge zu untersagen. Die Belavia sei Kunde des Flughafens und habe einen Anspruch auf die vertraglich vereinbarten Starts und Landungen, solange diese nicht von staatlicher Seite untersagt seien.

Staats-Unternehmen des Lukaschenka-Regimes

Belavia erfüllt die Verbotskriterien voll und ganz: Die Airline gehört dem Staat, ist in den 1990er-Jahren im Zuge der Nationalisierung der sowjetischen Aeroflot entstanden. Den weißrussischen Machthaber Alexander Lukaschenka sollen die Sanktionen treffen. Mutmaßlich auf seinen Befehl war am 23. Mai eine Easy-Jet-Maschine, die sich auf einem innereuropäischen Flug von Athen nach Vilnius befand, zur Landung in Minsk gezwungen worden. Sicherheitsbehörden nahmen dort den regimekritischen Blogger Roman Protasewitsch und dessen Freundin fest. Der 26-Jährige gilt als eine der maßgeblichen Stimmen bei den Protesten der Bevölkerung gegen das autokratische, von Russland gestützte Regime.

Von Ulrich Wangemann