Potsdam

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk ist wegen seines unnachgiebigen Eintretens für mehr Waffenhilfe an sein Land und härtere Russland-Sanktionen Deutschlands zu einiger Berühmtheit gelangt und nimmt gerade die Sozialdemokraten mit scharfen Worten in die Pflicht. Mit Spannung erwartet man im politischen Potsdam deshalb den Auftritt des Botschafters am kommenden Sonntag, dem 8. Mai, im Brandenburger Landtag.

Gastauftritt im Wahlkreis von Bundeskanzler Olaf Scholz

Melnyk wird eine Rede zum 77. Jahrestag des Kriegsendes halten – und das im Wahlkreis und am Wohnort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Den Sozialdemokraten im Kanzleramt hat der undiplomatische Diplomat seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine oft für sein zögerliches Auftreten kritisiert. Zuletzt hatte der Botschafter „große Enttäuschung und Bitterkeit“ zu erkennen gegeben, als Scholz sich zunächst gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine aussprach (mittlerweile hat der Kanzler seine Linie unter großem öffentlichen und internationalem Druck korrigiert).

Insbesondere mit Ex-Außenminister Siegmar Gabriel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, einem Mann mit mannigfaltigen Russland-Beziehungen, hatte sich Melnyk zuletzt öffentlich angelegt und war häufig Gast in Talkshows.

Dietmar Woidke ist gegen ein Öl-Embargo – anders als Melnyk

Das Protokoll für die Potsdamer Feierstunde hat es in sich. Auf der Rednerliste stehen vor Melnyk zwei prominente Sozialdemokraten: Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke und Ministerpräsident Dietmar Woidke. Der Landesvater hatte erst in der vergangenen Woche vor einem Energieembargo („katastrophale Auswirkungen“) gegen Russland gewarnt. „Ich persönlich sehe nicht, dass ein Embargo den Krieg in der Ukraine schnell beenden würde“, so Woidke mit Blick auf die 1200 Beschäftigten der PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark), welche sich zu großen Teilen im Besitz des russischen Staatskonzerns Rosneft befindet. In den kommenden Tagen will die EU über ein Ölembargo gegen Russland entscheiden – und in dieser Gemengelage tritt Melnyk in Potsdam auf.

Der Ukrainer könnte Chance nutzen, um Woidkes Worte und Haltung zu kommentierten, vermutet man in Potsdam. „Die Angelegenheit ist durchaus heikel, man weiß, wie pointiert sich Melnyk äußert“, heißt es aus Kreisen der Brandenburger Kenia-Koalition. Es sei „damit zu rechnen, dass Melnyk der SPD einen einschenkt“, so ein Parlamentarier. Ein anderer spricht von einem „Elfmeter, den Melnyk nur verwandeln muss“.

In der Potsdamer Staatskanzlei gibt man sich gelassen. „Der Ministerpräsident wird die richtigen Worte finden“, sagt Woidkes Sprecher Florian Engels.

Die Termin für den Besuch steht schon lange fest

Dass der polarisierende Diplomat ausgerechnet jetzt in Potsdam spricht, hat bei genauerem Hinsehen nichts mit dessen derzeitiger Bekanntheit beziehungsweise dem Angriff Russlands auf sein Land am 24. Februar zu tun. Die Einladung stammt bereits aus dem Jahr 2021, bestätigt die Landtagsverwaltung auf MAZ-Anfrage. Demnach stammte der Vorschlag zu einem eigenen Vortrag von Melnyk selbst – geäußert nach der 8.-Mai-Feierlichkeit im vergangenen Jahr. Damals hielt die französische Botschafterin eine Ansprache. „Wir haben die Einladung an Herrn Melnyk aus guten Gründen ausgesprochen“, sagt ein Landtagssprecher. Die Ukraine habe schließlich „im Zweiten Weltkrieg ganz erhebliche Opfer erbracht“ und habe bislang im Gedenken nicht im Mittelpunkt gestanden.

Die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag hält es für eine glückliche Entscheidung, dass Melnyk am „Tag der Befreiung“ auf dem Potsdamer Festakt sprechen darf – den Begriff „Befreiung“ verwendet Kreml-Herrscher Wladimir für seinen Krieg gegen das ukrainische Volk. Russlands Vertreter hätten in den vergangenen Jahren das Gedenken ans Kriegsende für ihr Land vereinnahmt, kritisiert CDU-Fraktionschef Jan Redmann. Dabei sei die Rolle der anderen früheren Sowjetrepubliken unterbelichtet worden.

CDU: Woidke kann „einige Positionen geraderücken“

Redmann sieht in dem Termin auch eine „Gelegenheit für Ministerpräsident Woidke, in seiner Rede einige Positionen geradezurücken“. Redmann verweist darauf, dass die CDU Melnyk schon kurz nach der Krim-Annexion in den Landtag eingeladen habe. Dort sei der Botschafter 2015 vom damaligen Parteichef Ingo Senftleben empfangen worden. „Seinerzeit standen die SPD und Woidke noch fest an der Seite Russlands“, sagt Redmann.

Melnyk hatte das am 24. April im ZDF so formuliert: „Die SPD hat sich noch gar nicht verabschiedet von ihrer ruhmlosen Russland-Vergangenheit.“

Vertreter anderer vom Zweiten Weltkrieg heimgesuchter Staaten sind in diesem Jahr nicht nach Potsdam eingeladen, bestätigt die Landtagsverwaltung. Das sei auch in der Vergangenheit schon vorgekommen.