Am 1. September ist Landtagswahl in Brandenburg. Die MAZ hat die Parteien nach ihren zentralen Forderungen befragt. Der Wohnungsmarkt in Brandenburg ist äußerst unterschiedlich, je nach Region. Lesen Sie, was die Spitzenkandidaten für ausreichenden Wohnraum und gegen steigende Mieten machen wollen.

Es fehlt im Land an ausreichendem Wohnraum , zugleich steigen die Mieten . Was wollen Sie dagegen tun?

Dietmar Woidke (SPD). Quelle: dpa-Zentralbild

Dietmar Woidke, SPD: „Die Situation ist sehr unterschiedlich, die Mieten mal günstig, mal kaum erträglich. Deshalb gehört zu einem guten Wohnungsmarkt ein guter öffentlicher Nahverkehr, den wir weiter ausbauen. Das stärkt manche Orte und entlastet andere. Wir investieren 100 Millionen Euro jährlich für neue Wohnungen. Wir stellen den Kommunen Landesgrundstücke für den Wohnungsbau zur Verfügung. Wir setzen uns für eine Verschärfung der Mietpreisbremse ein.“

Ingo Senftleben (CDU). Quelle: dpa

Ingo Senftleben, CDU: „In ganz Brandenburg muss bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung stehen. Dazu wollen wir Genehmigungsverfahren beschleunigen, die Bauordnung entbürokratisieren und dafür sorgen, dass Bauflächen schneller ausgewiesen werden. Wir werden die Wohnraumförderung flexibler gestalten, mehr in bezahlbaren Wohnraum investieren und kooperative Ansätze wie das „Bündnis für Wohnen“ unterstützen. Für Familien mit Kindern wollen wir die Grunderwerbssteuer abschaffen und den Erwerb von Wohnraum erleichtern.“

Andreas Kalbitz, AfD. Quelle: dpa-Zentralbild

Andreas Kalbitz, AfD: „Hier ist wieder der ÖPNV ein Schlüssel. Wir haben genug Wohnungen – in den berlinfernen Regionen werden sie zu Tausenden abgerissen. Sie fehlen im Speckgürtel. Würde der ÖPNV funktionieren, käme man schnell nach Berlin und Potsdam, gäbe es keine Wohnungsnot. Dann könnten junge Familien beispielsweise in der Lausitz oder im Oderland auf günstigem Grund bauen und die Eltern nach Potsdam pendeln. Wir sehen aufs ganze Land. Arbeit und Wohnen müssen wieder gut verteilt werden.“

Péter Vida (BVB/FREIE WÄHLER) Quelle: dpa-Zentralbild

Peter Vida, BVB/Freie Wähler: „Wir haben bereits mehrere Vorschläge hierzu unterbreitet: Erschwerung von Eigenbedarfskündigungen, Verlängerung der Kappungsgrenzen-Verordnung und auf kommunaler Ebene die Erstellung qualifizierter Mietspiegel. Ebenso braucht es kreisliche Initiativen zum sozialen Wohnungsbau. Im Übrigen kann der Mietpreissteigerung entgegengewirkt werden, wenn Entwicklungen auch in berlinfernen Regionen zugelassen werden.“

Kathrin Dannenberg (Die Linke). Quelle: dpa

Kathrin Dannenberg, Linke: „Angemessenes Wohnen ist ein Grundrecht, das derzeit in einigen Regionen zum Luxus zu werden droht. Wir wollen die Mietsteigerungen bremsen, indem wir bezahlbare Wohnungen für unterschiedliche Bedürfnisse fördern. Dazu muss die öffentliche Hand wieder selbst bauen, um Druck aus dem Immobiliensektor zu nehmen. Kommunale und genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaften wollen wir stärken und auch eine landeseigene Wohnungsgesellschaft gründen.“

Ursula Nonnemacher (Bündnis90/ Die Grünen) Quelle: dpa-Zentralbild

Ursula Nonnemacher, Grüne: „Die Mittel des Landes Brandenburg und das Landesprogramm für den sozialen Wohnungsbau wollen wir beim Neubau von Mietwohnungen deutlich aufstocken sowie Genossenschaften und Baugemeinschaften fördern. Inklusives Wohnen und Mehrgenerationenwohnen sollen besonders unterstützt werden. Bei der Vergabe der Grundstücke für den kommunalen Wohnungsbau soll das beste Konzept den Ausschlag geben. Wo nötig, wollen wir die Gründung neuer kommunaler Wohnungsbaugesellschaften fördern.“

Hans-Peter Goetz (FDP). Quelle: fdp

Hans-Peter Goetz, FDP: „An manchen Orten im Land fehlt Wohnraum, an anderen nicht. Dort, wo Wohnraum fehlt, sind die Mieten hoch und steigen, an den anderen Orten nicht. Hier liegt die Lösung: Nur ein ausreichendes Angebot an Wohnraum sichert günstige Mieten. Deshalb muss bei Wohnungsmangel zügig und mit möglichst geringen Auflagen gebaut werden. Verstaatlichungen von Wohnraum oder Mietendeckel lösen das Problem nicht.“

Von Igor Göldner und Torsten Gellner