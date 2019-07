Potsdam

Am 1. September ist Landtagswahl in Brandenburg. Die MAZ hat die Parteien nach ihren zentralen Forderungen befragt. Ein immer heiß umkämpftes Thema ist die Bildungspolitik. Lesen Sie, was die Spitzenkandidaten erreichen wollen.

Was wollen Sie in der Bildungspolitik ändern?

Kathrin Dannenberg (Die Linke). Quelle: dpa

Kathrin Dannenberg, Linke:„Bildung hängt immer noch vom Geldbeutel der Eltern ab. Deshalb streben wir kostenfreie Bildung von der Kita bis zur Uni an. Guter Unterricht muss im ganzen Land gesichert werden. Gemeinschaftsschulen sollen schrittweise die bevorzugte Schulform in Brandenburg werden. Deshalb wollen wir Gemeinsames Lernen bis zur 10. oder 13. Klasse weiter voranbringen. Wir wollen dafür sorgen, dass unser Schulsystem durchlässiger wird – für mehr Chancengerechtigkeit.“

Andreas Kalbitz, AfD. Quelle: dpa-Zentralbild

Andreas Kalbitz, AfD: “Brandenburger Schulen vermitteln nach 30 Jahren SPD kaum Fähigkeiten. Grundschüler verlassen die Schule ohne dass klassische Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben oder Rechnen richtig erlernt wurden. Jugendliche gehen ab und müssen sich bescheinigen lassen, dass sie nicht ausbildungsfähig sind, weil ihnen – auch soziale – Grundfertigkeiten fehlen. Dafür vermittelt Schule oft linksgrüne Ideologie. Wir brauchen ausreichend Lehrer, die Inhalte vermitteln und nicht lediglich eine „Vormittagsverwahrung“ der Kinder. Seiteneinsteiger können nur eine Übergangs-, aber keine Dauerlösung zur Reduzierung von Unterrichtsausfall und fachfremden Ersatzstunden sein.“

Ursula Nonnemacher (Bündnis90/ Die Grünen) Quelle: dpa-Zentralbild

Ursula Nonnemacher, Grüne: „Wir wollen die Qualität in den Kitas weiterentwickeln, die Beitragsfreiheit schrittweise einführen, die Gruppengrößen senken und den Erzieher*innen-Beruf unter anderem durch bessere Bezahlung und eine Ausbildungsvergütung interessanter machen. In den Schulen wollen wir den Ganztagsbetrieb ausbauen und dem Lehrer*innenmangel entgegenwirken, indem wir Seiteneinsteiger besser vorbereiten und vor allem mehr Lehrer ausbilden, zum Beispiel mit einem neuen Lehramtsstudium in Cottbus für die MINT-Fächer.“

Péter Vida (BVB/FREIE WÄHLER) Quelle: dpa-Zentralbild

Peter Vida, BVB/Freie Wähler: „Wir müssen den ständigen Änderungen und Umstrukturierungen ein Ende setzen und endlich Kontinuität einkehren lassen. Es muss deutlich mehr dafür getan werden, dass Brandenburger Lehramtsstudenten Anreize bekommen, in Brandenburg Lehrer zu werden. Zugleich braucht es eine Schulgarantie: Erhalt aller bestehenden Schulen auch im ländlichen Raum.“

Dietmar Woidke (SPD). Quelle: dpa-Zentralbild

Dietmar Woidke, SPD:„ Bildungspolitik braucht Kontinuität und Verlässlichkeit. Deshalb setzen wir den eingeschlagenen Weg fort, denn gute Bildung und Zuneigung sind das Wichtigste, was wir unseren Kindern geben können. Wir stellen 1.600 zusätzliche Kita-Fachkräfte ein. Dadurch wird die Betreuungsqualität verbessert. Künftig soll die Kita beitragsfrei sein. Es wird 400 zusätzliche Pädagogik-Studienplätze geben und die Zahl der Lehrkräfte weiter erhöht.“

Ingo Senftleben (CDU). Quelle: dpa

Ingo Senftleben, CDU:„Kinder sollen stolz sein können, in Brandenburg zur Schule zu gehen. Mit der CDU wird jedes Kind zur Einschulung ein Schulstarterpaket aus Ranzen, Federtasche und Fibel bekommen. Die Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen werden mehr Bedeutung bekommen und wir sind für Zensuren von Anfang an. Wir wollen alle Schulen erhalten, indem wir kleinere Klassengrößen erlauben. Den Unterrichtsausfall verhindern wir mit einer Ausfall-Feuerwehr, die Schulen so lange unterstützen wird, bis überall ausreichend Lehrer eingestellt sind.“

Hans-Peter Goetz (FDP). Quelle: fdp

Hans-Peter Goetz, FDP: „Bildung ist die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Sie beginnt in der Kita. Kitas sollen beitragsfrei sein, mit besserem Schlüssel betreuen und individuell fördern. Unterricht muss stattfinden, Schulen sollen mehr Autonomie erhalten und digital fit sein. Es gibt weiter Noten. Freie Schulen sind gleichberechtigt. Bildung geht auch außerhalb von Schulen. Mehr Lehrer kommen aus neuen Fakultäten an BTU und Viadrina. Auch Kultur und Sport gehören zur Bildung. Wir lernen lebenslang.“

