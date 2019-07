Was tun gegen den Lehrermangel? Müssen Kitas beitragsfrei sein? Ab wann sollten Schüler Noten bekommen? Am 1. September ist Landtagswahl in Brandenburg und die Bildungspolitik ist ein heiß umkämpftes Thema. Was die Spitzenkandidaten in der Bildung verändern wollen, lesen Sie hier.