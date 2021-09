Potsdam

Gründungsdirektor ist „Klimapapst“ Hans Joachim Schellnhuber, das Budget geht in die Millionen: Mit dem neu gegründeten „Bauhaus der Erde“ soll in Potsdam eine Denkfabrik („Think Tank“) entstehen, in der die klügsten wissenschaftlichen Köpfe die Klimawende im Bauwesen vorantreiben sollen. Das kündigten Schellnhuber, Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) und der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Florian Pronold (SPD), am Freitag im Potsdamer Einstein Forum an.

Die Stimme der Klimaforschung, Hans Joachim Schellnhuber, ist auch Gründungsdirektor von „Bauhaus der Erde“, das seinen Sitz in Potsdam haben soll. Quelle: dpa

Potsdam soll zum Zentrum einer internationalen Bewegung werden, die sich am Bauhaus der 20er-Jahre orientiert – diese Institution hat das Wohnen und Bauen damals revolutioniert. So soll ein Innovationslabor entstehen, das Demonstrationsprojekte etwa am Tegeler Flughafen entwickeln könnte. Schellnhuber wies auch darauf hin, dass Potsdams neuer Norden Krampnitz durchaus zum Versuchsgelände für die Holzbauweise werden könnte.

Ein Think Tank mit Millionenbudget

Das Land Brandenburg fördert die GmbH ab 2022 jährlich mit 500.000 Euro, von der internationalen Laudes Foundation hat das Bauhaus der Erde schon 2,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Davon ließen sich 50 bis 60 Stellen für den Think Tank finanzieren. Langfristig könne der Think Tank auf bis zu 400 Mitarbeiter wachsen, sagte Gründer Schellnhuber. Das Bundesumweltministerium stellt in der kommenden Legislaturperiode eine Förderung von fünf Millionen Euro jährlich in Aussicht.

Das neue Bauhaus ist laut Schellnhuber als „Private-Public-Partnership“ konzipiert. Ihm und seinem Co-Geschäftsführer, dem Stadtplaner Philipp Misselwitz, sei die Unabhängigkeit des Bauhauses sehr wichtig. „Wir wollen nicht am öffentlichen Tropf hängen“, so Misselwitz.

Rund 40 Prozent der CO2-Emissionen weltweit seien dem Gebäudesektor zuzuordnen, erläuterte Bundesstaatssekretär Pronold. Die Betonproduktion allein verursacht elf Prozent der globalen Emissionen. Das „Bauhaus der Erde“ will hier und auch in der Städteplanung neue Wege gehen.

„Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, braucht es nach der Energiewende auch eine Bauwende“, so Pronold, der neben Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Grüne), Kulturstaatssekretärin Monika Grütters (CDU) und Regisseur Volker Schlöndorff und anderen Prominenten einer der Unterzeichner der „Erklärung von Caputh“ im Dezember 2019, dem Gründungsdokument des Bauhauses der Erde, war.

Der Arbeitsort der Denkfabrik stehe noch nicht fest, sagte Schellnhuber, der als Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Berater der Bundesregierung, Hauptvertreter des „Zwei-Grad-Ziels“ zur Beherrschung des Klimawandels sowie Mitglied der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften bekannt wurde. Derzeit wird mit Wissenschaftsministerin Schüle nach Möglichkeiten gesucht. „Aber wir werden sicher einen in Potsdam finden“, so Schellnhuber.

Ein digitales Innovationslabor

In einem sogenannten Innovationslabor sollen weiterhin mit digitalen Instrumenten Modelle künftigen Bauens entwickelt werden. Digital können ganze Häuser, ihre Technik und Ausstattung simuliert werden. Als Leiter dieses Labors wurde schon im April 2021 der renommierte US-Architekt Alan Organschi ernannt. Der Dozent an der Yale Schule für Architektur in New Haven ist Experte für Holzbauweise. Schellnhuber geht davon aus, dass der Architekturprofessor künftig sehr viel in Potsdam arbeiten wird.

Die Potsdamer Bauhaus-Ideen stoßen aber nicht überall auf Begeisterung. Daniel Anger, Referent für Politik und Bildung beim Bauindustrieverband Ost, sieht „eine zunehmend ideologisierte“ Diskussion. „Explizit beim Beton beruht die Kritik vordergründig auf dessen Herstellungsprozess“, sagt Anger der MAZ. „Seine hervorragenden Eigenschaften als Baustoff werden dabei vernachlässigt“.

Bauindustrie sieht Nachteile beim Holz

Beim Holz lasse man in der Debatte häufig Produktion, Transport, Lagerung und Entsorgung sowie Verarbeitungsschritte oft außen vor. Trotzdem wolle sich der Bauindustrieverband einer Debatte über nachhaltigeres Bauen nicht verschließen. „Holzbau hat eine lange Tradition und wird wesentlicher Bestandteil auch künftigen Bauens sein“, sagt Anger.

Dem hält Klimaforschers Schellnhuber entgegen, dass die Bebauung „der größte Elefant im Klimaraum“ sein. Über diese werde anders als über Energie und Flugscham aber kaum gesprochen. Dabei könne man mit Biomaterialien wie Holz CO2 nicht nur sehr lange speichern, sondern es sogar der Atmosphäre entziehen. „60 Prozent aller Gebäude sind noch nicht gebaut“, so Schellnhuber. Käme jetzt die Bauwende, könnten die stark gefährdeten Klimaziele, nämlich die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten, vielleicht doch noch erreicht werden.

Ein Beispiel aus Potsdam: Die Architektin Janin Leistner bewohnt mit ihrer Tochter das von Susanne und Farid Scharabi entworfene preisgekrönte Mehrfamilien-Holzhaus in der Hermann-Kasack-Straße 3. Quelle: Karim Saab

Holz-Spezialist Organschi und seine Kollegen hätten bewiesen, dass mit Holz auch sehr hoch und in sehr großen Dimensionen gebaut werden könne, sagt Schellnhuber. Der Berliner Staatssekretär Pronold räumt ein, dass bestehende Bauordnungen diesen neuen technischen Möglichkeiten noch angepasst werden müssten. Für Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle ist die neue Bauordnung des Landes, die schon mehrstöckiges Bauen mit Holz erlaubt, ein gutes Zeichen in diese Richtung. Bauordnungen seien „nicht in Stein gemeißelt“.

Die derzeit hohen Holzpreise sieht Schellnhuber als vorübergehend, bedingt zum Beispiel durch die Engpässe der Waldbrände. Würde eine vernünftige Waldwirtschaft entwickelt und einzelne Baumodule aus Holz industriell vorgefertigt, könne Bauen aus Holz langfristig zu eine für alle erschwingliche Bauweise werden. Außerdem würde Holz als Baumaterial noch billiger, wenn es Teil des internationalen Emissionshandels würde. Nicht zuletzt könne der teure Baugrund besser genutzt werden, wenn auf bereits vorhandene Gebäude weitere Stockwerke in Leichtbauweise aufgesetzt würden.

