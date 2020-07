Potsdam

Was macht den Adel heute aus in der Region? Die Sprecherin der Vereinigung des historischen Adels in Berlin und Brandenburg, Constanze Freiin von Kettler erklärt im MAZ-Interview, wie sich die Szene sortiert.

Die Vereinigung, für die Sie sprechen, vertritt laut Selbstbezeichnung den historischen Adel in Berlin und Brandenburg. Von welchem anderen Adel grenzen Sie sich ab?

Es da zum Beispiel diese gegen Geld Adoptierten wie zum Beispiel Frederic von Anhalt oder Max-Mario zu Schaumburg-Lippe. Sowas ist den Familien meist gar nicht recht, weil sie nicht qua Geburt zur Familie gehören, sich aber in den Medien recht unbescheiden und lautstark zu Wort melden.

Da gibt es zum Beispiel auch den AfD-Politiker Daniel Freiherr von Lützow. Er taucht nicht im Gotha auf, und auch im Rest der Familie ist er unbekannt, das Adelsarchiv in Marburg, das alles rund um den Adel archiviert, weiß, dass es ihn gibt, wie er zur Familie gehört oder nicht, ist jedoch unbekannt. Daher halte ich für höchst fraglich, dass er zum historischen Adel gehört. Er gibt also mit einer Familie an, zu der er nach Adelsmaßstäben vielleicht gar nicht gehört.

Nach welcher Definition gehört man zum historischen Adel?

Im Grunde ist es ja seit 2018 einfach nur ein Namensbestandteil. Es gibt allerdings das Salische Recht, das regelt, wer zum historischen Adel gehört und wer nicht. Das heißt: 1918 wurde der Deckel zugemacht, es kommen seither keine Familien mehr hinzu. Adel kann nur im Mannesstamme vererbt werden. Männer haben also keine Chance, adelig zu werden. Entweder sie sind es - oder eben nicht. Dagegen kann eine bürgerliche Frau durch die Heirat mit einem Adeligen adelig werden.

Wenn ich als adelige Frau einen Bürgerlichen heiraten würde und der meinen Nachnamen annähme, wäre das kein echter, kein historischer Adel, auch die Nachkommen nicht. Eine solche Weitergabe kommt gar nicht gut an beim Adel, auch wenn es nach dem bürgerlichen Recht unproblematisch ist, als Frau den Familiennamen weiterzugeben.

Also sammelt sich alles, was adlig ist, in der Vereinigung des historischen Adels?

Ja klar – zumindest potenziell. Es gibt auch Adlige, die nicht Mitglied sind. Oder welche, die Mitglied sind aber niemals erscheinen. Berechtigt sind jedenfalls Mitglieder von Familien, die bis 1918 geadelt wurden. Dazu gehört einerseits der Uradel, also all jene Familien, die vor 1400 nachweislich schon adlig waren, außerdem der Briefadel – die Adelsurkunden sind zum Teil sogar noch erhalten.

Ich habe mal so eine Urkunde gezeigt bekommen, die sah sehr imposant aus. Mit wunderbar geschwungener Handschrift, Siegel und auf tollem Papier. Viele von diesen Urkunden sind natürlich über die Jahrhunderte verlorengegangen. Es gibt jedoch in Marburg ein Adelsarchiv, das alles rund um adelige Familien sammelt. Wenn man also mal eine Frage hat, kann man sich an die wenden. Dort sitzt auch der Adelsrechtsausschuss, der weiß am besten Bescheid, wer zum historischen Adel gehört und wer nicht.

Zur Person Die Familie von Kettler stammt aus dem westfälischen, wo sie im Jahr 1210 erstmals urkundlich erwähnt wird. Der Stammsitz Hüsten liegt im heutigen Hochsauerlandkreis. Das Wappen zeigt unter anderem einen Kesselhaken. Die unterschiedlichen Linien der Familie unterscheiden sich durch unterschiedliche farbige Hintergründe auf dem Wappen. Die katholische Linie hat Rot-Weiß im Wappen, die protestantische mit Rot-Gold. Teile der Familie schreiben sich Ketteler, sind aber dennoch mit jenen verwandt, die nur zwei E im Namen führen.Das Haus von Kettler stellte in der Frühen Neuzeit für etwa 170 Jahre die Herzöge von Kurland im Baltikum. Constanze von Kettler ist Sprecherin der Vereinigung des historischen Adels in Berlin und Brandenburg. Dort können alle Adeligen mitwirken, die in der Hauptstadt oder Brandenburg wohnen. Aufgenommen werden nur Angehörige des historischen Adels, also keine Bürgerlichen mit erkauftem Titel oder gegen Geld adoptierte. Der Verein organisiert Bälle und andere Veranstaltungen und pflegt den Austausch mit dem europäischen Adel. Constanze von Kettler, geboren in Berlin, ist Gründerin und Inhaberin der Public-Relations-Agentur „Team Code Zero“ in Berlin. Sie ist gelernte Verlagskauffrau, ausgebildete Redakteurin und hat Politische Wissenschaft, Kulturmanagement und Medienwissenschaft in Kiel und Messina studiert.

Zu welcher Gruppe gehören Sie?

Zum Uradel. Meine Familie kommt ursprünglich aus Westfalen. Es gibt zwei sogenannte Linien mit demselben Wappen, jedoch unterschiedlichen Wappenfarben, die einen sind evangelisch, die anderen katholisch. Die beiden Linien haben sich 1455 getrennt. Auch in der Schreibweise unterscheiden wir uns um ein E. Meine Linie wird immer scherzhaft die ‚Ohn-E-Lichen genannt‘. Meine Vorfahren sind jedenfalls vor Jahrhunderten aus Westfalen nach Schlesien ausgewandert. Der Rest ist Geschichte.

Gibt es noch Abstufungen im Adel?

Ja, die mit dem einfachen „Von“ führen über dem Wappenschild eine Krone mit fünf Zacken, die Freiherren haben sieben Zacken, die Grafen neun– die Fürsten und Herzöge haben eine geschlossene Krone. Die unterscheiden wiederum regierende Häuser und nicht regierende. Die geschlossenen Kronen sind ein eher exklusiver Klub. Davon haben wir aber auch welche in der Vereinigung.

Gibt es einen Graben zwischen jenen, die nach dem Krieg ihre Ländereien im Osten verloren haben, und jenen, die noch Grund besitzen? Gab es Solidarität?

Meine Großeltern in Schlesien kannten die anderen, die katholischen Kettelers in Westfalen noch entfernt – man schickte sich Geburts-, Hochzeits- und Todesanzeigen. Aus Schlesien sind sie dann zum Kriegsende nach Westfalen geflüchtet. Sie bekamen ein Haus, in dem sie jahrelang wohnten. Man ist zusammengerückt. Nicht nur meine Familie wurde dort mit vier Kinder aufgenommen, sondern auch noch andere, ebenfalls geflüchtete Verwandte mit sechs Kindern.

Insgesamt waren dann dort drei Familien mit insgesamt 17 Kindern in ähnlichem Alter. Sie wuchsen alle wie Geschwister auf. Ich weiß nicht, wieviel Spaß die Eltern hatten, aber die Kinder, darunter mein Vater, hatten auf jeden Fall eine gute Zeit. Wenn wir heute einen Familientag abhalten, dann kommen genau diese drei Familien zusammen.

Constanze von Kettler will den Zusammenhalt adeliger Familien stärken. Quelle: Friedrich Bungert

Ihre Vereinigung will das Zusammengehörigkeitsgefühl adliger Familien pflegen. Worin besteht das heute noch in einer bürgerlichen Gesellschaft?

Ich würde es als Vertrauensvorschuss bezeichnen. Außerdem sind ganz viele Adelige verwandt. Sie tragen ähnliche Klamotten, ähnlichen Schmuck. Man hat ähnliche Werte und Vorstellungen davon, was spießig ist.

Was ist spießig aus Adelssicht?

„Guten Appetit“ sagen, zum Beispiel. Oder kurzärmlige Hemden. Vielleicht ist es ein Code. Man sagt auch nicht „lecker“, sondern „köstlich“. „Pullern“ geht auch gar nicht.

Wie beginnen denn Adlige eine Mahlzeit?

Auf keinen Fall mit einem fröhlichen Ausruf „Mahlzeit“. Wenn, dann nur zum Spaß mit einem Augenzwinkern. Man sagt einfach gar nichts. Wenn die Hausherrin anfängt zu essen, kann man selbst beginnen – auch wenn die anderen noch serviert bekommen oder mit dem Füllen ihrer Teller beschäftigt sind. So habe ich das gelernt.

Woher kommt das eigentlich, dass viele Adlige so ähnlich aussehen – bei den Männern Cordhosen, hellblaue Hemden, Wildlederslipper, bei den Frauen Perlohrringe?

Tendenziell sind Adlige eher konservativ. Sie schauen sich das gegenseitig ab, es ist eine Art Konvention, aber keine niedergeschriebene. Bei den Frauen sind Gehröcke total in und abgepaspelte Nähte. Janker und Tweed sieht man auch häufig. Perlohrringe sind auch immer en vogue, auch ich gehöre zur Perlohrring-Fraktion.

Der Vorteil ist: Klassische Klamotten werden nie unmodern, können sogar über Generationen vererbt werden. Den Schmuck bekommt man zu besonderen Anlässen geschenkt oder halt von Verwandten hinterlassen. Ich trage zum Beispiel täglich die Ringe von meiner Urgroßmutter. Man sieht überall die gleiche Art von Armbändern, na, und Siegelringe haben auch die meisten. Zumindest in der Schmuck-Schatulle.

Viele Adelige haben Spitznamen, die oft in ihrer Drolligkeit in starkem Kontrast zum langen Nachnamen stehen. Womit hat das zu tun?

Ist das bei Bürgerlichen nicht so? Die heißen doch auch Matze oder so. Aber es stimmt, es gibt schon häufig komische Spitznamen wie Miezi, Puppi oder so. Vielleicht liegt es daran, dass auch Namen immer über Generationen vererbt werden und sich selten nach der Mode richten. Und wenn halt alle gleich heißen mit ihren konservativen Vornamen à la Dorothea, Luise oder auch Constanze, dann ist das vielleicht ein Zeichen der Individualität. Das ist aber nur meine eigene Theorie.

Ist es immer noch so, dass ein großer Teil der Adligen Adlige heiratet?

Ein paar schon. Die Älteren sehen das natürlich sehr gern. Dann geht der Stammbaum weiter und man kann das Spiel fortsetzen, wer mit wem verwandt ist.

Wie lernen sich junge Adlige kennen?

Entweder über ihre Eltern sowieso oder auch zum Beispiel durch unsere Vereinigung. Da gibt es jedes Jahr einen großen Ball, den Kurmärker Ball, bei dem die Generationen zusammenkommen. Dann organisiert die Vereinigung 1-2 Mal im Jahr gemeinsame Museums- oder auch Konzertbesuche, es gibt manchmal einen Sommerausflug und neuerdings einen Jour fixe. Die Jugend organisiert sich selbst geht ins Jump House oder zum Tanzen in Clärchens Ballhaus in Berlin-Mitte. Alle sind ganz heiß aufs Tanzen – war ich früher auch.

Welche Rolle spielt Potsdam?

Die Stadt galt als das Schmuckkästchen. Man wohnte in Potsdam. Das ist heute wieder so, denn es ist zauberhaft dort. Außerdem war Potsdam Garnisonstadt und das Offizierskorps war zum großen Teil adelig.

Ihr Verband will die Tradition erhalten. Ist der christliche Glaube immer noch zentral?

Ja. Adlige sind meist sehr christlich. Sie gehen häufig sonntags in die Kirche. Im Johanniter- und Malteserorden sind viele Adlige aktiv – bei den Johannitern die evangelischen, bei den Maltesern die katholischen. Ich selbst schreibe Artikel für das Magazin meiner Gemeinde in Charlottenburg, den Brückenschlag. Ehrenamtliches Engagement finde ich wichtig.

Sie pflegen auch den europäischen Austausch in einem Adelsnetzwerk. Wie sieht das aus?

Die Jugendlichen fahren zu Ballwochenenden nach Lissabon, Paris oder St. Petersburg. Es ist ein sehr lebendiger Austausch. Ich selbst habe im Studium ein Erasmus-Semester auf Sizilien gemacht. Auch da hat mir das Netzwerk geholfen, ich hatte tolle Einladungen während der Zeit, wurde herumgereicht. Das war schon toll. Später war ich mal auf dem 40. Geburtstag einer sizilianischen Freundin, auf einem Schloss bei Catania. Madonna hätte nicht glamouröser feiern können! In den Bäumen hingen riesige Kronleuchter, sowas kenne ich aus Deutschland nicht. Da sind die Feste etwas bescheidener, folgen aber bestimmten Regeln.

Auf adeligen Festen gibt es zum Beispiel so gut wie immer eine Tischordnung. Man bekommt einen Tischpartner, den man idealerweise noch nicht kennt und auf diese Weise kennen lernt. Ehepaare sitzen niemals zusammen, nur verlobte Paare. Das befördert aus meiner Sicht das Networking und beschert einem meist tolle Unterhaltungen und im Idealfall neue Freunde.

Stimmt es, dass Adelige untereinander das „Von“ gar nicht benutzen?

Ja, das ist richtig. Das mit der Anrede ist übrigens noch mal so ein Thema für sich. Da gibt es häufig Verunsicherungen. Tatsächlich lassen sich manche noch – wie bei Downton Abbey – mit Baron/Graf/Gräfin/Baronesse und dem Vornamen anreden. Dies allerdings nur von Personal.

Warum werden so viele männliche Adlige Juristen?

Der Klassiker ist: Die Männer studieren Rechtswissenschaften, die Frauen Kunstgeschichte. Mein Vater war auch Jurist. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe Politische Wissenschaft studiert und betreibe jetzt meine eigene Agentur für Pressearbeit und bringe Unternehmen, Menschen und Projekte in die Presse. Typische Berufe sind sonst Landwirt und Soldat.

Wer einen Besitz hat, und davon gibt es ja noch einige, sollte auch etwas von Landwirtschaft verstehen. Nicht? Besonderen Respekt verdienen aus meiner Sicht die sogenannten Wiedereinrichter. Also Adelige, die nach der Wende unter zum Teil widrigen Umständen auf den Besitz ihrer Vorfahren zurückgekehrt sind, die diesen wieder aufgebaut haben und dort leben und arbeiten, obwohl sie vor der Wiedervereinigung ganz andere Berufe hatten. Davon gibt es ja gerade in Brandenburg ein paar.

Was nervt Sie an Ihrem Namen?

Wenn ein zu großes Gewese darum gemacht wird. Aber auch, wenn die Leute mich Frau Kettler nennen und das von weglassen. Klingt komisch und ist einfach eine Verkürzung des Namens. Denn es ist ja wirklich nur ein Name, kein Titel. Oder wenn ich in Listen nicht gefunden werde. Es gibt immer drei Möglichkeiten. Entweder unter K wie Kettler, unter V oder auch manchmal unter F wie Freiin. Wenn ich mit Baronesse angeredet werde, fühle ich mich immer ein wenig vergackeiert, obwohl es eigentlich korrekt ist.

Finden Sie es angenehm, adlig zu sein?

Früher fand ich es eher störend und habe mir den Namen oft weggewünscht. Er fällt auf, man muss sich immer rechtfertigen. In der Schule bekommt man deshalb auch schon mal auf die Kappe. Wenn ich mich früher danebenbenommen oder geflucht habe, bekam ich öfter zu hören: „Gerade von dir hätte ich das nicht erwartet.“ Dabei soll sich jeder Mensch anständig benehmen, finde ich. Es ist schon ganz witzig, in so eine Peergroup hineingeboren zu sein – ohne dass man etwas dafür kann. Aber es ist ganz bestimmt kein Grund, deshalb eingebildet oder arrogant zu sein.

Von Ulrich Wangemann