Berlin und Brandenburg zählen im Sommer wieder ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Die persönliche Befragung für den Zensus 2022 startet am 15. Mai und soll etwa bis Ende Juni dauern. Zu der Befragungen kommen Online- oder Papierfragebögen hinzu. Beim Zensus 2022 handelt es sich um eine Stichprobe und nicht wie bei der Volkszählung um eine vollständige Erfassung. Allerdings ist die Stichprobe viel größer als 2011. In Berlin und Brandenburg sollen immerhin bis zu 15 Prozent der Haushalte erfasst werden. In Brandenburg kann das bei sehr kleinen Gemeinden auf die Erfassung aller Bewohner hinauslaufen. Das Statistikamt erwartet deshalb auch genauere Ergebnisse als 2011.

„Die zentrale Frage lautet: Wie viele Menschen wohnen wo?“, sagt die Projektleiterin für Berlin und Brandenburg, Kersten Klemm. Es ginge darum, die Struktur der Bevölkerung und der Haushalte abzubilden, zum Beispiel die Wohnsituation, die Bildung, Alter und Familienstand.

Die Daten würden zum Beispiel für eine sinnvolle Einteilung der Wahlkreise, für den Länderfinanzausgleich, für die Verteilung von EU-Fördermitteln und von Steuermitteln benötigt. „Die Daten sind wichtig für die Erfüllung der staatlichen Aufgaben, aber auch für die Wissenschaft“, so Klemm. Letztere könne an ihnen untersuchen, wie sich die Strukturen in Deutschland im Laufe der Zeit entwickelten.

Auch der Leerstand wird abgefragt

Besonders interessant findet Klemm bei diesem Zensus Fragen zur Wohnungssituation. „Es geht auch darum, die Struktur des Leerstands abzufragen“, so Klemm. Wie lange stehe eine Wohnung leer und warum? Wie sehe weiterhin die Energieversorgung in den Häusern aus? Heize man mit Öl oder mit Biogas? Wird sogar schon Geothermie verwendet? Die Fragen dazu seien ganz wichtig für die Energiewende, die die neue Bundesregierung nachdrücklich voranbringen wolle.

Neu sei auch die Frage zur Nettokaltmiete, die Brandenburger und Berliner zu entrichten hätten. Anhand dieser Daten könne es zum Beispiel Veränderung beim Wohngeld geben oder neue Förderprogramme auch für den sozialen Wohnungsbau. Weggefallen sei die Frage nach Küche und Bad. Erstens habe inzwischen fast jede Wohnung ein Bad, zweitens zählten Küchen auch international zum Wohnraum.

Insgesamt sollen in Brandenburg stichprobenhaft 400000 Menschen von 100000 Adressen persönlich befragt werden. Bei der persönlichen Befragung durch die Interviewer – amtlich: „Erhebungsbeauftragte“ – gelten wegen der Pandemie diesmal besondere Auflagen. Die Fragesteller müssen eine FFP2-Maske tragen, den Sicherheitsabstand halten und die Interviews möglichst auf 15 Minuten beschränken.

Nach dem Zensusgesetz sind angeschriebene Personen zur Auskunft verpflichtet. Es kann sogar ein Zwangsgeld von bis zu 300 Euro erhoben werden. Neben dem Direktinterview soll ein Fragebogen ausgefüllt werden. Das Statistikamt bevorzugt den elektronischen Fragebogen online, akzeptiert aber auch eine schriftliche Form oder ein Telefonat. „Unsere Hoffnung ist, dass so viele wie möglich die elektronische Variante nutzen“, sagt der Teilprojektleiter Berlin, Mark Hoferichter. Oft würden Papierbögen nicht vollständig ausgefüllt.

Online-Befragung für Einzeldaten

Bei den persönlichen Interviews vor Ort ab Mai werden mehr oder minder nur die Bewohner einer Adresse als solche identifiziert. In Pflege- und Wohnheimen soll die jeweilige Leitung Auskunft geben. Im weiterführenden Online- oder Papier-Interview, das die Befragten für sich alleine ausfüllen, geben sie zum Beispiel Auskunft über ihre Wohnsituation, ihren Bildungsstand und ihre Erwerbstätigkeit.

Zur Seriosität der Interviewer sagt die Sprecherin des Amtes, Heike Hendl: „Wir schauen uns die Menschen sehr genau an.“ Man habe sehr viel und gute Erfahrung mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Der Mikrozensus finde zum Beispiel jährlich statt, ebenfalls mit persönlichen Befragungen. 37 Personen sind derzeit für Brandenburg ehrenamtlich aktiv. Außerdem sei niemand verpflichtet, die Interviewer ins Haus zu lassen. Die Gespräche können vor der Haustür stattfinden. Proxyauskünfte werden bevorzugt. Dabei gibt jemand für die ganze Familie Auskunft. Nur auf ausdrücklichem Wunsch der Befragten betreten die Interviewer das Haus selbst. Für Brandenburg sucht das Amt derzeit noch rund 3000 ehrenamtliche Interviewer. Ihnen winke eine enorme Aufwandsentschädigung von etwa 1000 Euro.

Einige Veränderungen erwarten die Ämter gegenüber 2011. „Wir würden nicht die Frage zur Geothermieheizung stellen, wenn wir nicht denken würden, dass es inzwischen einige dieser Heizungen gibt“, sagt Statistikamtsprecherin Hendl. Auch die neue Frage zur Kaltmiete habe mit der Erwartung gestiegener Mieten zu tun. Diese würden schon aus dem Verbraucherpreisindex deutlich. Der Zensus 2022 werde aber im Detail zeigen, wie teuer das Wohnen inzwischen geworden sei.

Laut EU-Vorschriften soll ein Zensus alle zehn Jahre erhoben werden. Der letzte Zensus fand 2011 statt. Wegen der Pandemie musste der aktuelle Zensus um ein Jahr verschoben werden. Bei der letzten Zählung 2011 wurden für Brandenburg 2455780 Einwohner ermittelt. Der Zensus 2022 soll mit allen Nachprüfungen Ende des Jahres abgeschlossen sein, die Ergebnisse der großen Untersuchung werden wohl erst im November 2023 vorliegen.

Von Rüdiger Braun