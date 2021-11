Was die Aufhebung der Präsenzpflicht in Brandenburg bedeutet

Potsdam

In Brandenburg spitzt sich die Corona-Lage weiter zu. Die neue Verordnung zur Eindämmung der Pandemie, die Mittwoch 0.00 Uhr in Kraft tritt, soll das Infektionsgeschehen bremsen und die dramatische Lage in vielen Krankenhäusern entspannen. Daneben stehen die Schulen und Kitas im Fokus, wo die Zahlen an Infektionen weiter steigen. Ein Überblick:

Im Land werden die Corona-Maßnahmen weiter verschärft. Werden wie vor einem Jahr auch die Schulen geschlossen?

Einen solchen Schritt plant das Land bisher nicht. Komplette Schulschließungen sollen aus Rücksicht vor den immensen Belastungen der Kinder und Jugendlichen um jeden Preis vermieden werden. Das betonen Politiker der Koalition immer wieder.

Was bedeutet die geplante Aufhebung der Präsenzpflicht?

Die für alle Schülerinnen und Schüler geltende Pflicht, die Schule besuchen zu müssen, wird vorübergehend aufgehoben. Das bedeutet: Eltern können selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. Wichtig: Die Präsenzpflicht ist ausgesetzt, nicht aber die Schulpflicht. Die Schulpflicht verpflichtet zur Teilnahme am Unterricht – auch wenn die Präsenzpflicht aufgehoben ist. Wie der konkret aussieht, entscheiden die Schulen. Bildungsministerin Ernst begründet ihren Schritt mit den hohen Corona-Infektionen an Schulen. „Es ist der Wunsch vieler Eltern, dass sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen“, sagte Ernst. Es sei wichtig, dass die jeweiligen Bildungsbiografien nicht dauerhaft beschädigt werden. „Das ist immer die zentrale Abwägung, die wir treffen müssen.“

Gilt die Regelung für alle Schulen?

Das ist noch offen und soll erst noch entschieden werden. Als möglich gelten Ausnahmen für Abschlussklassen. Für sie könnte die Pflicht weiter bestehen.

Welche Maßnahmen gelten aktuell an Schulen?

An allen Schulen gilt bereits eine Maskenpflicht – auch im Unterricht. Darüber hinaus müssen sich alle Schülerinnen und Schüler sowie die an der Schule Beschäftigten dreimal wöchentlich auf das Coronavirus testen lassen. Über eine Ausweitung auf tägliches Testen wird nachgedacht. Bildungsministerin Ernst hält die Schule vor diesem Hintergrund für ein „sicheres Lernumfeld“.

Gibt es andere Vorschläge?

Der Chef der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Günther Fuchs, sagt, besser wäre eine Rückkehr in den Distanzunterricht in Regionen mit hohen Inzidenzen. Die Aussetzung der Präsenzpflicht lehnt er ab. Dieser Vorschlag sei für die Schulen organisatorisch und personell nicht umsetzbar, so Fuchs. Es gebe keine Möglichkeit, die Kinder die zu Hause blieben und die anwesenden Kinder zeitgleich zu beschulen. Dirk Lenius, Schulleiter am Schulcampus in Lehnin (Potsdam-Mittelmark), sieht das ähnlich. Besser wäre eine Rückkehr in den Wechselunterricht gewesen. Der Wechselunterricht wurde wegen der Pandemie bereits im letzten Schuljahr praktiziert. Dabei lernen Schüler abwechselnd in kleinen Gruppen in der Schule und mit Hilfe digitaler Möglichkeiten zu Hause.

Scharfe Kritik an Bildungsministerin Ernst

Was ist die Hauptkritik von Elternvertreter und Lehrerverbände?

Sie werfen der Ministerin ein „katastrophales Krisenmanagement“ vor. Diese würde nur reagieren als zu agieren, sagte beispielsweise Maik Jorsch-Schuppe, Sprecher des Kreiselternrats in Cottbus. Die Aussage, wonach die Aussetzung der Präsenzpflicht auch ein Wunsch vieler Eltern sei, wies der Elternvertreter scharf zurück. Natürlich hätten Eltern angesichts der hohen Inzidenzen Angst um ihre Kinder, aber eine ungeordnete Aussetzung der Präsenzpflicht helfe den Familien auch nicht. Eltern würden erneut Betreuungsproblem bekommen. Außerdem sei offen, wie Kinder, die nicht in die Schule gehen, lernen sollen. „Die Verantwortung wird nun wieder auf Lehrer und Eltern abgeschoben.“ René Mertens, Sprecher des Landeselternrats sagt: „Weder sei die Schulcloud auf dem neuesten Stand, noch sei die technische Ausstattung vorhanden, um den Unterricht digital fortzusetzen.“

Warum ist auch der Pädagogenverband dagegen?

Weil die Arbeitsbelastung dann bei den Lehrern liege, wie der Präsident des Pädagogenverbandes Hartmut Stäker betont. Sie müssten jede Unterrichtsstunde dann zweimal leisten: einmal online und einmal für die Kinder, die in die Schule kommen. „Das halten die Lehrer vor Weihnachten nicht durch“, kritisierte er.

Wie wird die Ankündigung der Ministerin gewertet, vor Weihnachten zusätzlich drei Ferientage einzuführen und damit die Weihnachtsferien zu verlängern?

Das werde die Welt auch nicht retten, meint Lehrer-Präsident Stäker. Zumindest bestehe aber die Chance, dass das Weihnachtsfest für die Schüler ohne Quarantäne ablaufen könne.

Von Gesa Steeger und Igor Göldner