Was die Corona-Statistik verrät – und was nicht

Potsdam

Es gibt diesen Statistiker-Witz, der derzeit im Internet kursiert: In einem nur grob hingekritzelten Liniendiagramm mit X- und Y-Achse ist dargestellt, wie sich die Zeit, die Menschen damit verbringen auf Exponential-Funktionen zu starren, pro Monat verhält. Und, natürlich: Die Kurve selbst steigt exponentiell. Im Januar noch haben sich Nicht-Mathematiker nur in Ausnahmefällen mit Graphen und Kurven beschäftigt. Im Februar passierte das dank der sich häufenden Berichte über Corona-Fallzahlen schon deutlich häufiger. Spätestens seit März sind Statistiken und die Verdopplungsraten von Infizierten allgegenwärtig.

Die Statistiken sind allgegenwärtig – aber liest sie jeder richtig?

Es ist fast egal, welche Internetseite man öffnet, welche Talkshow man sieht oder Zeitung aufschlägt: Diese Krise ist auch die Zeit der Zahlen und Statistiker. Die täglichen Updates des Brandenburger Gesundheitsministeriums zum Stand der Infiziertenzahlen sind für Journalisten schon fast so wichtig geworden wie die täglichen Konferenzen zur redaktionellen Absprache. Denn jeder neue Stand könnte endlich die ersehnte Botschaft bringen, dass die Kurve flacher und die Gefahr völlig überlasteter Krankenhäuser geringer wird. Je länger die Zeit gestreckt wird, in der sich die Fallzahlen verdoppeln, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Kliniken die schweren Fälle vernünftig versorgen können.

Infektionen im Land Brandenburg. Quelle: Detlev Scheerbarth

Dabei lässt sich längst nicht alles exakt an den Zahlen ablesen – fast jeder Epidemiologe erwähnt in Interviews derzeit die Unsicherheit vieler Statistiken. Und das ist gut so. Denn zu wissen, dass der Wert der Infizierten, die Sterblichkeitsrate oder die Zahl der Genesenen noch immer unter großem Vorbehalt stehen, ist fast so wichtig wie die Statistiken zur Gefahreneinschätzung selbst.

Mehr Labors sind eine gute Nachricht

Ein paar Beispiele: Die Zahl der Infizierten ist immer auch abhängig von der Menge an Tests, die zur Verfügung stehen. Das gilt im großen Maßstab für ganze Staaten wie die USA, in denen anfangs vergleichsweise wenig getestet wurde und daher auch wenige Fälle entdeckt wurden. Das gilt aber auch im kleineren Maßstab für Brandenburg, wo die Testkapazitäten mit Fortschreiten der Corona-Krise immer weiter hochgefahren wurden. Ende vergangener Woche konnten in Brandenburg schon 1700 Tests pro Tag in sieben Laboren untersucht werden. Seit Mittwoch gibt es nun weitere Kapazitäten von 200 Tests des Landeslabors am Standort in Frankfurt/Oder und ein komplett neues Labor in Berlin-Wedding, das vom Pharmakonzern Bayer betrieben wird, soll künftig für Berlin und Brandenburg weitere 1000 Coronatests täglich untersuchen können.

Wer mehr testet, findet mehr

Das ist ohne Zweifel eine gute Nachricht, sinkt doch mit jedem Test die noch immer kaum zu schätzende Dunkelziffer derjenigen, die zwar infiziert, aber frei von Symptomen und nicht getestet ist. Es relativiert gleichzeitig aber auch die Zahl der Infizierten eines früheren Zeitpunktes, als die Testkapazitäten noch niedriger und die Dunkelziffer dementsprechend höher lag.

Das ist nicht unerheblich, ist doch die Entwicklung der Infizierten maßgeblich dafür, abzuschätzen, wie groß die Belastung für die Krankenhäuser und ihre Intensivstationen zukünftig wird. Damit diese beherrschbar bleibt, wird die Zahl der Betten mit Beatmungsgerät kontinuierlich erhöht. In Brandenburg von rund 500 vor der Krise auf deutlich mehr als 600 derzeit. Das Ziel sind mehr als 1000 Beatmungsplätze. Ob sie erreicht werden können, hängt wie so häufig derzeit auch davon ab, ob die bestellten Lieferungen eintreffen.

Aussagekraft von Statistiken hat Grenzen

Doch ob die Betten ausreichen, die Patienten mit schweren Krankheitsverläufen zu versorgen, liegt auch an Einzelereignissen. Hohe Fallzahlen, die plötzlich in Krankenhäusern wie dem Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam oder in Pflegeheimen wie im niedersächsischen Wolfsburg entdeckt werden, steigern die Last der Intensivstationen überproportional – und lassen sich eben nicht zweifelsfrei aus den Kurven der bisher Infizierten berechnen. Die Aussagekraft von Zahlen und Statistiken kommt hier an ihre Grenzen. Ein wichtiges Instrument zur Einschätzung der Gefahr dieses elenden Virus aber bleiben sie.

Von Ansgar Nehls