Potsdam

In der SPD wird wieder einmal der Generalsekretär ausgewechselt. Mit David Kolesnyk soll es diesmal ein junger Lokalpolitiker aus Potsdam versuchen, der bisher landesweit nicht in Erscheinung trat. Er verdiente sich allenfalls Lorbeeren vor Ort, wird von denen, die ihn vorgeschlagen haben, als Nachwuchstalent gelobt und gilt trotz seiner erst 30 Jahre schon als fleißiger Strippenzieher. Ob er auch ein guter Parteimanager wird, der den Landesverband zusammenhält und Wahlkämpfe erfolgreich organisieren kann, wie seine Vorgänger, muss er aber erst noch beweisen.

Für den Parteichef Dietmar Woidke ist diese Personalie nicht ganz unwichtig, aber auch kein großes Risiko. Woidke kann in der Partei derzeit machen, was er will. Weil ihm als Regierungschef alles zu gelingen scheint – vom Wahlsieg über Tesla bis zu den Lausitz-Milliarden und der Bundesratspräsidentschaft. Nicht mal seine Ankündigung schadete ihm, dass er eigentlich mit der bisherigen Mannschaft weitermachen wollte – also auch mit Erik Stohn, der aber nur noch Fraktionschef im Landtag sein will. Woidke schaffte es sogar bei dieser Gelegenheit, seine mögliche Konkurrenz, Potsdams OB Mike Schubert, erst einmal auf Abstand zu halten. Sein Satz, er sei fit und könnte sich vorstellen, auch 2024 noch einmal anzutreten, ist eine Botschaft an die, die gern über seinen Abgang zur Hälfte der Wahlperiode spekulieren.

Von Igor Göldner