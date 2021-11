Was eine Cottbuser Universitätsmedizin leisten sollte

Potsdam

Als wichtigstes und aufwendigstes Projekt beim Strukturwandel in der Lausitz hat Staatssekretär Tobias Dünow (SPD) im Wissenschaftsausschuss des Landtages den Aufbau des „Innovationszentrums Universitätsmedizin Cottbus“ (IUC) bezeichnet. Im Kern soll das IUC aus einer an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg angesiedelten Universitätsmedizin bestehen. Hinzu kommen soll ein digital unterstütztes Netzwerk von Akteuren der Gesundheitsversorgung in der Lausitz. Diese soll sich zu einer „Modellregion Gesundheit“ entwickeln.

Wie dies aussehen könnte, hat der ehemalige Vorstandschef der Berliner Charité, Karl Max Einhäupl, den brandenburgischen Abgeordneten im Landtag erklärt. Einhäupl war Vorsitzender einer zehnköpfigen Expertenkommission, die im Auftrag von Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) Empfehlungen zum Aufbau des IUC entwickeln sollte.

Ein Projekt von großer Bedeutung

„Ich glaube, dass das Projekt Universitätsmedizin, so es denn gelingt, ein Projekt werden kann, das für das Land eine große Bedeutung haben wird“, sagte Einhäupl. Das gelinge aber nur, wenn man nicht nur eine weitere beliebige medizinische Fakultät aufbaue. Die Cottbuser Fakultät müsse Ausstrahlung auf ganz Deutschland und darüber hinaus haben. Das wäre der Fall, wenn sie sich auf ein enorm wichtiges, aber bisher in Deutschland vernachlässigtes Forschungsthema konzentrieren würde. Dieses Thema sei die Gesundheitssystemforschung.

Diese untersucht, wie Gesundheitssysteme weltweit aufgestellt sind, wie sie im einzelnen funktionieren und wie sie verbessert und verändert werden können, um für die Bevölkerung von Nutzen zu sein. Dazu gebe es in Deutschland zwar einzelne Ansätze, etwa in Bielefeld oder Greifswald, aber keine renommierte Forschung, die es mit internationalen Standards aufnehmen könne. Diese Bedeutung könne sie in Cottbus nur gewinnen, wenn in ihr medizinische, sozialwissenschaftliche und digitale Aspekte gleichermaßen eine Rolle spielten.

In der Lausitz sieht Einhäupl die ideale Modellregion für eine solche Forschung. Es stelle sich dort zum Beispiel die Frage über die richtige Zahl der Krankenhäuser und was geschehen könne, wenn bestimmte Einrichtungen geschlossen würden. „Dies alles muss wissenschaftlich begleitet werden.“ Einhäupl stellte außerdem klar, dass das ambitionierte Vorhaben nur wegen des neuen Grundgesetzartikels 91b zu stemmen sei. Demnach können Bund und Länder „auf Grund von Vereinbarungen in Fällen überregionaler Bedeutung bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre zusammenwirken“.

Es geht nur mit Unterstützung des Bundes

Diese überregionale Bedeutung ist die Transformation der ehemaligen Kohleregion Lausitz. Die staatliche Unterstützung dafür wurde im Sommer 2020 im Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen bundesweit festgeschrieben. Einhäupls Expertenkommission geht allein für den Aufbau des IUC von einem Finanzbedarf von 1,9 Milliarden Euro bis ins Jahr 2038 aus.

Gerade angesichts der Kosten übte die Linken-Abgeordnete Isabelle Vandre Kritik an dem Vorhaben. Sie frage, wie das Land seinen gesundheitlichen Versorgungsauftrag erfüllen solle. Dafür seien schon zahlreiche andere Strikturen wie die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) oder die Fakultät für Gesundheitswissenschaften Brandenburg geschaffen worden. „Inwiefern könnte das IUC genutzt werden, um das ganze System zu strukturieren?“, fragte Vandre. Einhäupl erwiderte, der Entwurf biete nur einen Rahmen. Welche Zusammenarbeit es im Einzelnen geben könne, müsse sich zeigen. Allerdings scheine ihm die Existenz von gleichzeitig drei medizinischen Fakultäten in Brandenburg, also dem künftigen IUC, der bestehenden MHB und der sich im Aufbau befindlichen Fakultät für Gesundheitswissenschaften, auf Dauer „nicht vernünftig“.

Die Ausschussmehrheit lehnte anschließend einen Antrag der Linken ab, Finanzmittel für die Fakultät für Gesundheitswissenschaften zu sichern. Dieses „praktische Aus - noch in der Aufbauphase“ stoße die beteiligten Hochschulen und bereits berufenen Wissenschaftler vor den Kopf, erklärte Isabelle Vandre.

Von Rüdiger Braun